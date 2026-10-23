La Capital | Información General | adopción

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Marina y Ángel cambiaron sus planes cuando supieron que los dos chicos tenían tres hermanos más. Con ayuda solidaria, lograron preparar su casa para recibirlos

23 de octubre 2026 · 10:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
“Mamá

“Mamá, estoy muy feliz de que vivamos los siete juntos". Una historia de adopción y de amor

Marina Casella y Ángel Mangas tenían prevista la adopción de hasta dos niños, pero una noticia cambió sus planes. Los pequeños que les habían presentado tenían tres hermanos más. La pareja decidió avanzar para que los cinco pudieran crecer juntos, aunque eso implicara afrontar dificultades económicas y ampliar su casa.

La historia comenzó cuando se inscribieron en el registro nacional de adopción. En noviembre, durante una entrevista, les hablaron de dos hermanos de uno y dos años y les informaron que tenían otros tres hermanos. “Entonces dijimos: ‘Bueno, queremos a los cinco’”, contó Marina durante una entrevista en "Una Tarde Más", programa de streaming de La Capital+.

La decisión no fue sencilla. La vivienda no tenía el espacio necesario y la situación económica de la pareja no contemplaba una ampliación. Sin embargo, comenzaron a buscar alternativas para que los chicos no fueran separados.

“Nosotros amor y ganas tenemos y ellos nos están pidiendo criarse con sus hermanos”, explicó Marina al recordar el momento en que comprendieron que podían intentar reunirlos.

De dos hijos a una familia de siete

Los cinco hermanos habían ingresado juntos al sistema de protección, pero sus procesos de adoptabilidad se habían dividido en dos expedientes: por un lado, los tres mayores y, por otro, los dos más pequeños.

La pareja adoptó a los dos menores en diciembre y, en marzo, comenzó el proceso de vinculación con una de las tres hermanas mayores. A partir de ahí, Marina y Ángel iniciaron las gestiones para que los cinco pudieran volver a estar juntos.

La situación se volvió urgente cuando supieron que los dos hermanos mayores, de siete y diez años, estaban en convocatoria pública. Eso significaba que otras personas podían postularse para adoptarlos, incluso sin estar previamente inscriptas en un registro.

Marina y Ángel recordaron que, desde el primer encuentro, los chicos les decían “mamá” y “papá” y les pedían ir a vivir con ellos. Esa situación terminó de impulsar la decisión.

>> Leer más: Crecieron las adopciones de niños mayores de 8 años en Santa Fe: cómo anotarse

“Imaginate que solo hubiéramos adoptado a dos o tres, a los más chiquitos, y que el día de mañana los más grandes nos digan: ‘Che, yo no quería plata, yo quería estar con mis hermanos nada más’”, planteó Marina al explicar qué pesó en la decisión.

Una ampliación de la casa para recibir a los cinco hermanos

Para que los cinco pudieran vivir juntos, la pareja necesitaba ampliar su vivienda. No se trataba de una condición impuesta para adoptar, aclararon, sino de una decisión propia. Querían ofrecerles un espacio adecuado y evitar que la llegada de los chicos se diera en condiciones incómodas.

Ante la falta de recursos para afrontar las obras, comenzaron a buscar ayuda en Henderson y localidades cercanas. Con el impulso de María Yuso, quien les sugirió hacer pública la situación para conseguir colaboración, lograron contactar a personas y empresas dispuestas a dar una mano.

“Nosotros no pedíamos ningún regalo, solo un préstamo”, explicó Marina. Ambos trabajan y presentaron sus recibos de sueldo y documentación para demostrar que buscaban una solución que les permitiera concretar las refacciones.

Finalmente, varias empresas - una de Rosario - realizaron donaciones de dinero y materiales para comenzar la ampliación. La pareja agradeció la ayuda recibida y anticipó que, cuando concluyera el proceso, quería reconocer públicamente a quienes colaboraron. “Rosario en nuestro corazón eternamente”, expresaron durante la entrevista.

“Estoy feliz de que estemos todos juntos”

La llegada de los dos hermanos mayores marcó un momento especial para la familia. Ángel recordó que, cuando terminó la última instancia de vinculación y pudieron llevarlos a casa, sintió que finalmente se había completado el proceso.

Marina describió la sensación como sacarse una mochila de encima. Pero hubo una frase que terminó de darle sentido a todo el esfuerzo: al día siguiente de la llegada de los chicos, uno de los niños, de siete años, le dijo que estaba feliz de que todos estuvieran juntos. “Ya está, no necesitaba más, chicos”, recordó Marina.

>> Leer más: "Una familia para Bere": lanzan una convocatoria para la adopción de una adolescente santafesina

Hasta ese momento, la pareja había vivido la llegada de los dos más pequeños como una “felicidad incompleta”, porque sabía que faltaban sus otros tres hermanos. La posibilidad de reunirlos cambió la experiencia de toda la familia.

Adoptar a chicos más grandes: “Entienden que vos los elegís”

Durante la entrevista, Marina y Ángel también reflexionaron sobre los prejuicios que pueden existir alrededor de la adopción de niños más grandes. Según contaron, en el juzgado les habían explicado que había pocas personas inscriptas dispuestas a adoptar chicos de esas edades.

Ángel sostuvo que los niños más grandes comprenden el significado de ser elegidos y tienen un deseo claro de formar parte de una familia. “Entienden que vos los elegís, entienden que elegís darles amor”, expresó. Y agregó que, aunque cada uno tiene su propia historia, la posibilidad de comenzar una nueva vida en familia puede abrirles un horizonte diferente.

La pareja destacó además el trabajo del Juzgado de Familia N.º 2 de San Martín y de su equipo durante el proceso.

Noticias relacionadas
﻿Google Maps permite el seguimiento de contactos en tiempo real 

Google Maps permite seguir el camino de tus contactos en tiempo real

Anses actualizó los topes para acceder a la PNC por discapacidad en octubre

Anses actualizó los topes para acceder a la pensión por discapacidad: quiénes quedan afuera

Los usuarios pueden proteger sus conversaciones en WhatsApp a través de simples funciones

Tres consejos para reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

Tres recetas fáciles para cocinar galletitas en casa

Tres recetas fáciles de galletitas para cocinar en casa

Las más leídas

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Lo último

Banco Santa Fe ofrece créditos hipotecarios con tasa UVA + 4,20% para comprar departamentos

Banco Santa Fe ofrece créditos hipotecarios con tasa UVA + 4,20% para comprar departamentos

Charly por Charly: Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

"Charly por Charly": Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema

La viralización de fotos falsas de alumnas del Verbo Encarnado no es un caso aislado. En el país hubo denuncias similares. Un caso llegó a instancia judicial y un estudiante que será llevado a juicio
Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema
Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Las más leídas
Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

La asamblea de Newells aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Ovación
Muslera tras el triunfo de Estudiantes: El fútbol siempre te da otra oportunidad
Ovación

Muslera tras el triunfo de Estudiantes: "El fútbol siempre te da otra oportunidad"

Muslera tras el triunfo de Estudiantes: El fútbol siempre te da otra oportunidad

Muslera tras el triunfo de Estudiantes: "El fútbol siempre te da otra oportunidad"

El doble cinco de Newells para un partido clave: lucha, juego y sentido de pertenencia

El doble cinco de Newell's para un partido clave: lucha, juego y sentido de pertenencia

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Policiales
Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema
Ciudad

Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

La Ciudad
Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos
Economía

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales
La Ciudad

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros
Policiales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Política

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
La Región

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?
La Ciudad

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
La Región

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento
La Ciudad

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar
Policiales

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"