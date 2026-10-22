Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Talia Baduna tenía 29 años, estaba embaradaza y sufrió graves quemaduras. Tras la agresión, le hicieron una cesárea de emergencia

La Policía de Santa Fe reportó este miércoles la muerte de una joven de 29 años que había sufrido un intento de femicidio en Granadero Baigorria . El presunto agresor se encuentra bajo prisión preventiva por haber prendido fuego a su pareja embarazada al norte de Rosario.

Talia Liliana Baduna falleció a última hora de la jornada en el Hospital Eva Perón. La habían internado hace poco más de una semana, cuando sufrió graves quemaduras en una vivienda ubicada a pocas cuadras del centro de salud provincial.

De acuerdo al registro oficial, la víctima pasó diez días bajo tratamiento en el área de terapia intensiva por las lesiones. Entre otras medidas, los médicos le hicieron una cesárea de urgencia y su hijo fue trasladado al área de neonatología.

La mujer fue hospitalizada el lunes 12 de octubre con quemaduras en el 15% del cuerpo . De acuerdo al diagnóstico inicial, el fuego había afectado sus vías respiratorias y también le había provocado lesiones en el pecho, los antebrazos y la cara.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

De acuerdo a la denuncia que recibió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Maximiliano C. atacó a su pareja a las 13.30 en Rafael Obligado al 400. En ese momento la roció con alcohol etílico y generó una combustión con el fin de matarla.

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De acuerdo a los reportes que recibieron los investigadores, Baduna tenía un embarazo de 34 semanas de gestación. Después de la agresión, salió gritando y le pidió ayuda a una vecina para ir al hospital.

La paciente atendida en el nosocomio vecino a Rosario fue intubada y le practicaron una cesárea para salvar la vida de su bebé. Cuatro días después, el fiscal Franco Tassini imputó a su pareja de 36 años por homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa. Si bien en esta instancia no recurrió a la calificación legal de femicidio, el representante del MPA advirtió que el episodio se produjo en un contexto de violencia de género con varios antecedentes referidos a un plazo de dos años de convivencia.

¿Cómo denunciar violencia de género en Rosario?

Frente a una emergencia en un contexto de violencia de género con riesgo para la vida de una persona en la provincia de Santa Fe, las autoridades recomiendan llamar directamente al 911. Tanto la víctima como testigos pueden realizar las denuncias correspondientes.

Para otras denuncias y asesoramiento, Rosario cuenta con el Teléfono Verde 0800-444-0420. Esta línea gratuita también funciona las 24 horas para asistir a las víctimas. Otra herramienta similar es el Contacto Violeta, un servicio de asistencia por mensajes de Whatsapp a través del 341-5-781509. Esta opción se encuentra disponible para quienes precisan ayuda y no pueden hablar a la hora de solicitarla.

A nivel local es posible realizar denuncias sobre violencia de género en la principal sede regional del MPA, ubicada en Sarmiento 2850. El teléfono del organismo es 341-4-861200.

En la órbita nacional también funciona la línea 144 para abordar casos en cualquier punto del país.