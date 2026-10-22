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Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

El gobierno provincial ya inició 92 proyectos a partir de un estudio sobre el atraso en infraestructura para lidiar con la lluvia y prevenir inundaciones

22 de octubre 2026 · 12:03hs
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El gobierno de Santa Fe presentó una lista de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico frente al fenómeno de El Niño y las obras proyectadas.

Foto: gobierno de Santa Fe.

El gobierno de Santa Fe presentó una lista de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico frente al fenómeno de El Niño y las obras proyectadas.

Mientras el fenómeno de El Niño ya dio señales de alarma en el noreste argentino y países limítrofes, el gobierno de Santa Fe presentó este jueves el mapa de las 100 localidades con mayor riesgo hídrico. Así anunció que en casi todos los casos se puso en marcha un plan preventivo de obras por el pronóstico de lluvias extraordinarias.

Según voceros del Poder Ejecutivo provincial, los preparativos comenzaron hace dos años mediante un trabajo coordinado con municipios y comunas. A partir del relevamiento, se diagramaron 92 intervenciones para reducir el nivel de vulnerabilidad frente a tormentas y anegamientos. A esta lista se suman proyectos pendientes de ejecución en Pérez, Oliveros, Villa Constitución, Villa Guillermina, Desvío Arijón, Frontera, Las Palmeras y Las Tunas.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, recordó que la labor desarrollada entre 2024 y 2025 se centró en identificar las localidades más expuestas por sus condiciones y por el atraso de trabajos hídricos. Luego, el gobierno se dedicó a impulsar distintas reformas y acompañar el diseño de planes de contingencia en cada lugar.

¿Qué obras se hicieron para mitigar el efecto de El Niño?

El funcionario destacó que desde el inicio de la administración actual se limpiaron unos 5.000 kilómetros de canales en Santa Fe. En ese período se llevaron a cabo más de 400 obras en 232 pueblos y ciudades para mejorar la infraestructura.

En cuanto a los lugares con mayor vulnerabilidad hídrica, la provincia impulsó el acondicionamiento de los desagües pluviales, así como la recuperación y construcción de terraplenes. Además, se colocaron y reemplazaron alcantarillas entre los proyectos para optimizar sistemas de drenaje.

>> Leer más: El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

Frente al pronóstico de lluvias extraordinarias y el crecimiento del nivel de los ríos hasta principios del año próximo, el Ministerio de Obras Públicas también diseñó un plan integral para recuperar la capacidad hidráulica del sistema de canales troncales. Esto implica un trabajo sobre 933 kilómetros de redes de escurrimiento.

A nivel local, la Municipalidad de Rosario adoptó una estrategia similar en materia de limpieza y mantenimiento de infraestructura para prevenir anegamientos. De manera complementaria, se aplicarán sanciones más severas por tirar basura en lugares no habilitados, algo que dificulta el drenaje en la vía pública.

Gestión del riesgo hídrico en Santa Fe

Fuera de la ciudad más grande en el mapa de la bota, la provincia empezo a distribuir 90 bombas de extracción de agua para mejorar la capacidad de respuesta frente a una emergencia. "Los pronósticos de El Niño nos encuentran mejor preparados que hace tres años", sostuvo el secretario de Recursos Hídricos de Santa Fe, Nicolás Mijich.

Aunque el diagnóstico es positivo, el funcionario señaló que a los municipios y comunas les corresponde una tarea fundamental en cuanto al mantenimiento de los drenajes y la actualización de sus planes de contingencia. Asimismo, recordó que algunos canales llevaban "más de 40 años sin mantenimiento" y la provincia tuvo que resolver problemas pendientes durante décadas en materia de desagües urbanos.

Por otro lado, la Secretaría de Protección Civil y Gestión del Riesgo de la provincia organizó jornadas para reforzar las capacidades en gestión del riesgo hídrico. En esta instancia se habló sobre obras de prevención, monitoreo y preparación ante emergencias.

En cuanto a los recursos disponibles, el gobierno santafesino incorporó ocho maquinarias nuevas para mantenimiento y logística. Además, las autoridades volvieron a poner funcionamiento más de 40 estaciones de monitoreo mientras avanza la construcción de 48 nuevos nodos telemétricos en distintos puntos del territorio.

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