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Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Terminó el debate en el juicio y se espera el veredicto. El abogado de la familia, Marcos Cella, cree que la sentencia por el crimen enmarcado en un clásico rosarino será una "bisagra"

22 de octubre 2026 · 09:03hs
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Crimen de Ivana Garcilazo: Reifenstuel será imputado en Rosario

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

Crimen de Ivana Garcilazo: Reifenstuel será imputado en Rosario

El veredicto es inmiente. El debate en el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo terminó este miércoles y los asesores legales de su familia creen que no sólo importa para esclarecer el homicidio. "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores por su ciudad", afirmó el abogado Marcos Cella al día siguiente.

El representante de la querella consideró que la sentencia puede tener un efecto significativo dentro del debate sobre la violencia en el fútbol. En un reportaje de LT8, anticipó: "Creo que habrá una resolución que marque una antes y un después, una bisagra".

"Esto va mucho más allá de Ivana. Está en juego mucho más que una persona, estoy hablando de un montón de Ivanas", señaló el letrado en cuanto a las agresiones entre hinchas de distintos equipos. Incluso recordó este jueves que otra simpatizante de Central fue también apedreada recientemente en inmediaciones de la cancha de Newell's. Así planteó que el ataque fue similar al homicidio del 30 de septiembre de 2023 y "no terminó igual de casualidad".

¿Cuándo dictarán sentencia por el crimen de Ivana Gracilazo?

La audiencia para la lectura del veredicto del juicio se programó para el lunes 26 de octubre a las 13 en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El debate concluyó este miércoles, a más de dos semanas de la apertura con los alegatos del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la defensa de los detenidos.

La Fiscalía Regional Segunda pidió una condena a 30 años de prisión para Ariel Cabrera, Juan José "Tuerca" Masson y Damián Reifenstuel por el asesinato de la simpatizante auriazul. La querella avaló la imputación por homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo, pero reclamó tres años más de encierro para cada uno de ellos como coautores.

>> Leer más: "Ivana era una luchadora, unía a la familia y la mataron por nada"

Cella reiteró que la familia Garcilazo quedó conforme con la labor del MPA en el juicio y la investigación previa. "Estamos muy agradecidos porque realmente fue un trabajo meticuloso y prolijo", subrayó.

A la hora de explicar las diferencias entre las penas solicitadas ante el tribunal, el abogado dijo que el cálculo contempla distintas cuestiones analizadas en el expediente. Por su parte, remarcó que los acusados utilizaron baldosas de un kilo y medio contra una víctima indefensa. También se quejó del "pacto de silencio" entre los sospechosos y remarcó que eran "tres varones contra una mujer".

Un plan criminal y una fuga

El representante de la familia Garcilazo recordó que Reifenstuel pasó un año y medio prófugo hasta que lo encontraron en Bolivia con una identidad falsa. "No es lo mismo una persona que se presenta, pide disculpas y se muestra realmente arrepentida, que una persona a la que no le importa", observó.

En el caso del último detenido, el letrado consideró que la defensa cometió un error a la hora del debate sobre el caso. Al respecto, explicó: "Ellos creen que uno tiró la piedra y esto fue un ataque concertado, organizado de a tres".

Cella sostuvo que los hinchas de Newell's "eligieron la esquina, eligieron la víctima y eligieron esperar" que el semáforo le diera paso con luz verde. "Ivana no se pudo defender bajo una lluvia de piedras y la mataron", concluyó respecto de lo ocurrido cuando la mujer volvía en motocicleta del Gigante de Arroyito, donde había visto el triunfo de Central ante la Lepra.

A más de tres años del homicidio, el abogado apuntó que la familia está "muy emocionada" en vísperas de la lectura del veredicto, pero también se siente "muy cansada". Sobre esta cuestión, acotó: "Tuvieron una presencia muy activa y aguerrida en toda esta lucha". El primer fallo del caso se dictará el próximo lunes con la firma de la jueza Natalia Benvenuto junto a sus colegas Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena.

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