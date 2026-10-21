El show que celebra el histórico MTV Unplugged de Charly García agrega una función en Rosario

El 4 de mayo de 1995, en la ciudad de Miami, tuvo lugar un hito musical: Charly García grabó su MTV Unplugged . Con una formación armada especialmente para la ocasión y un repertorio con arreglos distintivos que nunca más se repitió, se gestó una joya en la discografía del legendario artista. Una que no salió de gira y no tuvo más iteraciones en vivo. Treinta años después, dos de los músicos de aquella banda, Fabián "Zorrito" Von Quintiero y Fernando Samalea, decidieron volver a hacerlo sonar en el espectáculo "Hello!".

El espectáculo busca recuperar el espíritu creativo de un álbum que marcó a varias generaciones desde la experiencia de quienes formaron parte de su realización. Más que recrear un concierto del pasado, propone volver a encontrarse con esas canciones en un formato vivo, donde la memoria se cruza con nuevas interpretaciones y encuentros entre artistas.

Antes de la presentación en Rosario, el Zorrito Von Quintiero dialogó con La Capital, compartió detalles de la gesta del espectáculo y habló de la vigencia eterna de la obra de García.



"El 'Unplugged' es un disco que grabamos hace treinta años, que surgió de un show de televisión. Nunca salió de gira, tuvo esa rareza para mí, que fue un disco que nunca se presentó en vivo tal cual era. A finales de la década del 80, Charly tenía una sala de ensayo que él llamaba La Fábrica de Sueños, en el barrio de Chacarita. Una casa que compró para ensayar, grabar y pasar tiempo. Con el tiempo la vendió y hace un par de años alguien la alquiló para poner un bar de música en vivo. Lo llamó La Fábrica En Vivo y hoy es un referente de la música en vivo, de tamaño boutique, en Buenos Aires. Nosotros ensayamos la última parte del Unplugged ahí, en 1995", contó el músico.



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"Cuando vimos que el lugar estaba para tocar, estaba lindo, y tenía la historia que tenía, a Samalea y a mí se nos ocurrió empezar a tocar el Unplugged. Llamamos a las cuerdas originales, los hermanos Di Salvo. Llamamos también a unos musicazos como Matías Mango en piano y Santiago Maurino en la guitarra, a Michelle Bilman la agregamos saxo, y llamamos a Emme para que cante. Emme, quien hoy es por ejemplo la cantante de la gira de Fito Páez. Empezamos con un primer show que se agotó en dos minutos, el segundo también y el tercero también. La gente lo festejó tanto y recibimos tanta buena onda con esto, que hicimos quince funciones a la sala llena. Llegaba el mes de octubre y llegaba el cumpleaños de Charly que en los últimos años siempre se celebra en la Semana García, y nos propusieron llevarlo al Teatro Coliseo como parte de los festejos. Así que lo estamos haciendo a escala teatro por primera vez. También nos propusieron llevarlo a otra ciudad, y elegimos Rosario", agregó.

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"Logramos acercarnos mucho pero sobre todo a la vibra, a la cosa que brota y que va más allá de quién esté en el escenario. Porque la obra de Charly permite de alguna manera la omnipresencia de García, porque él está por encima de todo y aparece en la música, aunque no esté físicamente. La verdad que suena re lindo. Hoy en día, suena distinto al ruido que hay. Es una cosa muy agradable, cero aburrida. Es ir a ver un lindo espectáculo de música en vivo, que tiene un trasfondo muy fuerte, porque es obra de Charly, y un disco muy celebrado por la audiencia García. Es un disco que la gente escucha de que empieza a que termina. Es una pieza de colección. Es un disco para ponerlo en casa y meterse ahí adentro como si te lo estuvieran tocando en el living", apuntó Von Quintiero sobre el Unplugged.



"Me sorprende poder ir a Rosario con esto, y me alegra por mí, por mis compañeros, por ustedes, los que van a ir. Hay mucho vínculo, mucho abrazo musical, fraternal. Nosotros los queremos mucho a ustedes porque siempre nos hicieron sentir bien, nos trataron con mucho afecto y nos trataron como locales. Eso es un honor muy grande como porteño que te traten de local en Rosario. Hoy también me sorprende esta posibilidad, y la agradezco mucho", cerró sobre su visita a la ciudad.