La Capital | Zoom | show

El show que celebra el histórico MTV Unplugged de Charly García agrega una función en Rosario

Tras agotar entradas para la fecha de este miércoles, se podrá ver también el jueves 22 de octubre en Casa Brava

Morena Pardo

Por Morena Pardo

21 de octubre 2026 · 14:51hs
Google Seguir a La Capital en Google
El espectáculo Hello! El unplugged

El espectáculo "Hello! El unplugged", que repasa el histórico show de MTV de Charly García, llega a Rosario el 21 de octubre.

El 4 de mayo de 1995, en la ciudad de Miami, tuvo lugar un hito musical: Charly García grabó su MTV Unplugged. Con una formación armada especialmente para la ocasión y un repertorio con arreglos distintivos que nunca más se repitió, se gestó una joya en la discografía del legendario artista. Una que no salió de gira y no tuvo más iteraciones en vivo. Treinta años después, dos de los músicos de aquella banda, Fabián "Zorrito" Von Quintiero y Fernando Samalea, decidieron volver a hacerlo sonar en el espectáculo "Hello!".

Después de quince funciones agotadas en Buenos Aires, y en vísperas del cumpleaños número 75 de Charly, el show que celebra el histórico MTV Unplugged sale por primera vez de territorio porteño y llega a Rosario. Se podrá ver este miércoles 21 de octubre (agotado) y el jueves 22 de octubre en Casa Brava (Pichincha 120).

Además de Quintiero y Samalea, ¨Hello! El unplugged¨ tiene también a los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, en violín y cello, respectivamente, cuerdas originales de la grabación de 1995. La formación se completa con Emme en voz, Santiago Maurino en guitarra, Matías Mango en piano y Michelle Bliman en saxo

>> Leer más: El inesperado encuentro entre Charly García y Julieta Venegas en Argentina

El espectáculo busca recuperar el espíritu creativo de un álbum que marcó a varias generaciones desde la experiencia de quienes formaron parte de su realización. Más que recrear un concierto del pasado, propone volver a encontrarse con esas canciones en un formato vivo, donde la memoria se cruza con nuevas interpretaciones y encuentros entre artistas.

Antes de la presentación en Rosario, el Zorrito Von Quintiero dialogó con La Capital, compartió detalles de la gesta del espectáculo y habló de la vigencia eterna de la obra de García.

"El 'Unplugged' es un disco que grabamos hace treinta años, que surgió de un show de televisión. Nunca salió de gira, tuvo esa rareza para mí, que fue un disco que nunca se presentó en vivo tal cual era. A finales de la década del 80, Charly tenía una sala de ensayo que él llamaba La Fábrica de Sueños, en el barrio de Chacarita. Una casa que compró para ensayar, grabar y pasar tiempo. Con el tiempo la vendió y hace un par de años alguien la alquiló para poner un bar de música en vivo. Lo llamó La Fábrica En Vivo y hoy es un referente de la música en vivo, de tamaño boutique, en Buenos Aires. Nosotros ensayamos la última parte del Unplugged ahí, en 1995", contó el músico.

>> Leer más: Charly García filmó en el hotel del City Center Rosario para la nueva campaña de Quilmes

"Cuando vimos que el lugar estaba para tocar, estaba lindo, y tenía la historia que tenía, a Samalea y a mí se nos ocurrió empezar a tocar el Unplugged. Llamamos a las cuerdas originales, los hermanos Di Salvo. Llamamos también a unos musicazos como Matías Mango en piano y Santiago Maurino en la guitarra, a Michelle Bilman la agregamos saxo, y llamamos a Emme para que cante. Emme, quien hoy es por ejemplo la cantante de la gira de Fito Páez. Empezamos con un primer show que se agotó en dos minutos, el segundo también y el tercero también. La gente lo festejó tanto y recibimos tanta buena onda con esto, que hicimos quince funciones a la sala llena. Llegaba el mes de octubre y llegaba el cumpleaños de Charly que en los últimos años siempre se celebra en la Semana García, y nos propusieron llevarlo al Teatro Coliseo como parte de los festejos. Así que lo estamos haciendo a escala teatro por primera vez. También nos propusieron llevarlo a otra ciudad, y elegimos Rosario", agregó.

>> Leer más: Marco Antonio Caponi anunció que será Charly García en una biopic: "Esto no es IA"

"Logramos acercarnos mucho pero sobre todo a la vibra, a la cosa que brota y que va más allá de quién esté en el escenario. Porque la obra de Charly permite de alguna manera la omnipresencia de García, porque él está por encima de todo y aparece en la música, aunque no esté físicamente. La verdad que suena re lindo. Hoy en día, suena distinto al ruido que hay. Es una cosa muy agradable, cero aburrida. Es ir a ver un lindo espectáculo de música en vivo, que tiene un trasfondo muy fuerte, porque es obra de Charly, y un disco muy celebrado por la audiencia García. Es un disco que la gente escucha de que empieza a que termina. Es una pieza de colección. Es un disco para ponerlo en casa y meterse ahí adentro como si te lo estuvieran tocando en el living", apuntó Von Quintiero sobre el Unplugged.

"Me sorprende poder ir a Rosario con esto, y me alegra por mí, por mis compañeros, por ustedes, los que van a ir. Hay mucho vínculo, mucho abrazo musical, fraternal. Nosotros los queremos mucho a ustedes porque siempre nos hicieron sentir bien, nos trataron con mucho afecto y nos trataron como locales. Eso es un honor muy grande como porteño que te traten de local en Rosario. Hoy también me sorprende esta posibilidad, y la agradezco mucho", cerró sobre su visita a la ciudad.

Noticias relacionadas
El espectáculo Hello! El unplugged, que repasa el histórico show de MTV de Charly García, llega a Rosario el 21 de octubre.

"Hello!" llega a Rosario para celebrar el histórico MTV Unplugged de Charly García

El espectáculo Hello! El unplugged, que repasa el histórico show de MTV de Charly García, sumó una fecha para el 22 de octubre en Rosario

"Hello!" llega a Rosario para celebrar el histórico MTV Unplugged de Charly García

dyango suspendio su show en rosario por un problema de salud

Dyango suspendió su show en Rosario por un problema de salud

La nueva miniserie de Netflix sigue la vida del famoso cantante Raphael

En Netflix, una serie autobiográfica de 8 episodios se mantiene vigente

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Lo último

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Las redes de salud de todo el país se reúnen en Rosario

Las "redes de salud" de todo el país se reúnen en Rosario

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Un empresario denunció en la Justicia al grupo Razzini por tres departamentos que pagó 300 mil dólares y nunca recibió. La diputada Verónica Razzini y sus hermanos fueron citados a declarar. El holding familiar acumula deudas millonarias
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario
Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida del Paraná en una ciudad turística: se rompieron las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década
La Ciudad

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora le hacen un guiño a Milei: quieren eliminar las Paso

Tragedia en San Cristóbal: la familia del alumno asesinado demandará a los padres del atacante y al colegio
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la familia del alumno asesinado demandará a los padres del atacante y al colegio

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos
Economía

Cambian las tasas de interés: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen los mejores rendimientos

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Ovación
Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada
Ovación

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Policiales
Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

La Ciudad
La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes
La Capital

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

El Concejo no logró un acuerdo sobre Uber en Rosario y la discusión sigue abierta

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

Rutas nacionales 11 y 34: las autovías que Santa Fe espera desde hace más de una década

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino
La Ciudad

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario
Policiales

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales
Policiales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil
Economía

El Fresu calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

TC: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de la carrera
La Ciudad

TC: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de la carrera

Hugo Yasky: Este programa económico se encamina al fracaso
Economía

Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof