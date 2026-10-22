La Capital | La Región | León XIV

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín se encontraron con el Pontífice durante su luna de miel en Italia. El momento quedó registrado en video

22 de octubre 2026 · 11:49hs
Google Seguir a La Capital en Google
León XIV se mostró confiado de poder realizar su visita a Latinoamérica

León XIV se mostró confiado de poder realizar su visita a Latinoamérica

El papa León XIV protagonizó un emotivo momento con una pareja de recién casados de Santa Fe, a quienes les anticipó su esperada visita a la Argentina. “Argentina, allá vamos”, les respondió el Pontífice cuando los novios le expresaron que lo esperaban en el país, durante un encuentro en el Vaticano que quedó registrado en video.

Los protagonistas fueron Juan Martín Fontana y Ornella Bontorín, quienes viajaron a Italia para su luna de miel después de casarse el pasado 10 de octubre en la iglesia Nuestra Señora del Huerto, en la ciudad de Santa Fe. Él es oriundo de Hernández, Entre Ríos, y ella de Casilda, en el sur santafesino. La pareja vive en la capital provincial desde 2019 y este año se mudó a Sauce Viejo.

El encuentro se produjo durante la audiencia general que el Papa encabezó este miércoles en el Vaticano. Al momento de saludarlo, Ornella le dijo: “Lo esperamos en Argentina, Papa”. Juan Martín repitió el mensaje y León XIV respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

View this post on Instagram

Cómo logró la pareja santafesina encontrarse con el Papa

Fontana y Bontorín aprovecharon una posibilidad que ofrece el Vaticano para los matrimonios recién casados. Se trata del programa Sposi Novelli, que permite a las parejas acceder a ubicaciones preferenciales durante las audiencias generales del Pontífice.

Para participar, los recién casados enviaron un correo electrónico al Vaticano semanas antes del encuentro y gestionaron su lugar entre los matrimonios invitados. Así pudieron asistir a la audiencia y acercarse a León XIV durante el saludo posterior, cuando el Papa también se encuentra con diplomáticos, cardenales y otros asistentes.

Fue en ese momento cuando lograron transmitirle su deseo de recibirlo en la Argentina y obtuvieron la respuesta que esperaban escuchar.

El cronograma de León XIV en Argentina

El lunes 9, León XIV visitaría el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y celebraría una misa junto al Monumento de los Españoles, además de reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. El martes 10 viajaría a Córdoba, y el miércoles 11 cerraría su estadía con una misa frente a la Basílica de Luján, antes de partir hacia Perú.

>> Leer más: El Papa León XIV no necesitará tratamiento oncológico y crece la expectativa por su viaje a la Argentina

La confirmación definitiva de ese itinerario depende todavía de la recuperación del Pontífice, de 71 años, operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma por un adenocarcinoma en el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Vaticano informó esta semana que los estudios posteriores a la cirugía descartaron la necesidad de tratamientos oncológicos adicionales, al confirmar que el tumor se encontraba localizado. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre y retomó de manera gradual sus actividades públicas: encabezó el Ángelus del domingo siguiente ante unas 15.000 personas y, el miércoles 21, volvió a presidir la audiencia general en la Plaza de San Pedro a bordo del papamóvil.

El cirujano que lo operó, Stefano Margaritora, afirmó en declaraciones recogidas por Vatican News que “no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje” y estimó que el Papa podría estar “plenamente recuperado” en un plazo cercano a los diez días.

La Santa Sede no introdujo hasta el momento modificaciones en el programa de la gira sudamericana, mientras en la Argentina el gobierno mantiene activa una unidad especial de coordinación de seguridad, logística y protocolo para la visita.

Noticias relacionadas
El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

el papa leon xiv reaparecio tras su operacion y agradecio el apoyo de los fieles

El papa León XIV reapareció tras su operación y agradeció el apoyo de los fieles

El Papa León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre de 2026.

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

El Papa León XIV recibió el alta hospitalaria el sábado 17 de octubre de 2026.

El cirujano del papa León XIV dijo que estará en condiciones de viajar a Argentina

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: Reconoció mi voz

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

Lo último

El gobierno de Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con Nación

El gobierno de Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con Nación

Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

El Turismo Carretera ya se hace sentir en Rosario y el RUS Med Team picó en punta en el aeropuerto

El Turismo Carretera ya se hace sentir en Rosario y el RUS Med Team picó en punta en el aeropuerto

Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género

El proyecto de la Casa Gris intima a los magistrados a actuar de modo ágil y efectivo frente a esos casos, entre otras medidas clave. La iniciativa pasó a Diputados
Senado de Santa Fe dio la media sanción a la nueva ley contra la violencia de género
El gobierno de Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con Nación
Economía

El gobierno de Santa Fe cerró una histórica compensación de deudas con Nación

Rosario avanza con la prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario avanza con la prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos
La Región

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días
La Ciudad

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana
Policiales

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Confirman que la venta de La Favorita a una firma uruguaya sigue en pie

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: Reconoció mi voz

Soledad Pastorutti habló sobre la enfermedad de su papá: "Reconoció mi voz"

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Ovación
El básquet rosarino consolida su gran estructura con un balance superador
Ovación

El básquet rosarino consolida su gran estructura con un balance superador

El básquet rosarino consolida su gran estructura con un balance superador

El básquet rosarino consolida su gran estructura con un balance superador

Central: Franco Ibarra se ata los botines y será exigido en la previa de Huracán

Central: Franco Ibarra se ata los botines y será exigido en la previa de Huracán

Fue jugador, médico, presidente y protagonista de una jugada insólita en el fútbol

Fue jugador, médico, presidente y protagonista de una jugada insólita en el fútbol

Policiales
Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros
Policiales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el centro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Ciudad
Rosario avanza con la prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Rosario avanza con la prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones

Adultos mayores serán guías de recorridas por el Palacio de los Leones

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
La Región

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento
La Ciudad

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar
Policiales

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 
La Ciudad

Tras meses de abandono, comienzan a desmalezar Circunvalación 

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 
Economía

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe 

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Por Ricardo Terán
Salud

Síndrome de Phelan-McDermid: la enfermedad genética que busca salir del anonimato en Argentina

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería
La Ciudad

Concejo: acuerdan evitar que taxis y remises realicen el servicio de cadetería

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas
Agro

Arrancó la siembra de soja en el centro norte santafesino y apunta a cubrir 1,1 millón de hectáreas

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Economía

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Bullrich, preparada para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera
Política

Bullrich, "preparada" para la Presidencia, aunque aclara que aún no está en carrera

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras
Economía

Belgrano cargas: se bajó un oferente y el gobierno cortó contratos de obras

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable
Economía

La actividad económica cayó 1,7 % en agosto y la recesión técnica parece inevitable

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
La Región

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros
Policiales

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros