La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Además dos santafesinos se llevan 31 millones de pesos cada uno por acertar en la modalidad Siempre Sale.

21 de octubre 2026 · 21:54hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 21 de octubre.

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo este miércoles 21 de octubre.

Un apostador de Córdoba fue el único ganador del pozo principal de la Revancha del Quini 6, en su sorteo 3419, de este miércoles 21 de octubre, y se llevará más de 4.684 millones de pesos. En el Siempre Sale dos santafesinos figuran entre los ganadores.

El pozo principal del Tradicional quedó vacante al igual que La Segunda.

En el Siempre Sale hubo 12 ganadores de los cuales dos realizaron sus apuestas en la provincia de Santa Fe y se llevan poco más de 31 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 25 de octubre, a las 21.15, y tendrá un pozo acumulado de $4.000.000.000

►Tradicional

Números sorteados: 04 - 05 - 32 - 39 - 40 - 44

Con seis aciertos: vacante

Con cinco aciertos: 12 ganadores que recibirán $3.460.491

Con cuatro aciertos: 604 ganadores, que recibirán $20.625

►La Segunda

Números sorteados: 04 - 20 - 21 - 24 - 42 - 45

Con seis aciertos: vacante

Con cinco aciertos: 10 ganadores, que recibirán $4.152.589

Con cuatro aciertos: 767 ganadores, que recibirán $16.242

►Revancha

Números sorteados: 01 - 02 - 11 - 14 - 28 - 33

Con seis aciertos: un ganador se lleva $4.684.503.197

►Siempre Sale

Números sorteados: 13 - 21 - 39 - 42 - 43 - 45

Con cinco aciertos: 12 ganadores, que recibirán $31.042.872

►Pozo extra

1285 ganadores, que recibirán $155.642

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>> Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>> Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

Noticias relacionadas
El sorteo del Tradicional Quini 6 tuvo dos ganadores. 

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

El sorteo del Tradicional tuvo dos ganadores. 

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Resultados del Quini 6 de este miércoles 14 de octubre

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

el quini 6 quedo vacante y un santafesino gano $52 millones en el siempre sale

El Quini 6 quedó vacante y un santafesino ganó $52 millones en el Siempre Sale

Las más leídas

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Lo último

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis

La histórica empresa láctea negocia un acuerdo con una firma cordobesa para volver a producir en la localidad de Lehmann. Los trabajadores acumulan meses sin cobrar. La compañía arrastra deudas por casi 120 mil millones de pesos.

Lácteos Verónica podría reactivar una de sus plantas en Santa Fe tras diez meses de parálisis
Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana
Información General

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca
La Región

Choque y vuelco en la A012: un camionero quedó atrapado y fue trasladado en helicóptero al Heca

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras
Economía

El riesgo país volvió a subir, el dólar trepó y el BCRA moderó sus compras

Las más leídas
Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Denuncian por estafa con tres departamentos a la familia de una diputada libertaria de Rosario

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Dramática crecida en una ciudad turística: ceden las defensas y el agua avanza sobre la zona urbana

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Ovación
Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región
Ovación

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Tenis: el calendario de menores de la FST siguió adelante en varios puntos de la región

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Primera C: los equipos rosarinos del ascenso se juegan a todo o nada

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Policiales
Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur
Policiales

Dos detenidos acusados de una violenta agresión a una mujer en la zona sur

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Una camioneta de Gendarmería terminó incrustada en una casa de Empalme Graneros

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Ciudad
Presentan Legado militante, un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70
La Ciudad

Presentan "Legado militante", un libro sobre la lucha estudiantil de la UNR en los 70

Llega un jueves con alerta naranja por tormentas para Rosario y la zona

Llega un jueves con alerta naranja por tormentas para Rosario y la zona

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La primavera tarda en llegar pero ya tiene fecha: cuándo sube la temperatura en Rosario

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

La UNR abrió la inscripción al curso preuniversitario para los ingresantes

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos
Efemérides

El día que la caída de un caniche desde un piso 13 terminó en una tragedia con tres muertos

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Policiales

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Por Facundo Borrego
Política

Reforma en seguridad: defensa y cuestionamientos en el último tramo legislativo

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual
Zoom

Furor absoluto por U2 en Argentina: más de un millón de personas en fila virtual

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp
Policiales

Extorsiones desde la cárcel: un recluso fue condenado por exigir dinero por Whatsapp

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Cuáles son los temas urgentes de la salud en Latinoamérica y el impacto en Argentina

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino
La Ciudad

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales
Policiales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario