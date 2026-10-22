El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

"Solo nos queda tristeza porque además de perder el trabajo, uno tenía un sentido de pertenencia con la empresa. Lamentablemente, la forma en que se nos despidió fue bastante cruel ", señaló este jueves Adrián Cartazo, delegado de los trabajadores de la fábrica Electrolux , empresa con 50 años en Rosario y cuyos titulares dispusieron la semana pasada el cierre definitivo de la planta de Rosario que contaba 200 empelados.

La confirmación oficial del cierre de Electrolux llegó ayer miércoles . La planta industrial, que fabricaba en los últimos años freezers y heladeras, se encontraba en conflicto con sus trabajadores y el Ministerio de Trabajo de Santa Fe había dictado conciliación obligatoria.

Esa resolución ministerial ordenaba que la situación debía retrotraerse y las actividades en la fábrica debían reiniciarse la semana pasada, pero los dueños resolvieron directamente cerrar la planta y despedir , mediante el depósito de las indemnizaciones correspondientes a los doscientos trabajadores.

En declaraciones a LT8, Cartazo contó que cuando faltaban pocos días para que entrase en vigor la conciliación obligatoria "la empresa presentó una propuesta para la semana próxima, la cual fue rechazada. A los dos días, la empresa, a través de sus abogados, anunció el cierre de la planta con el argumento de la falta de ventas . Desde el primer día del conflicto, no se presentó ningún directivo de Electrolux. Solo tuvimos contacto con los abogados, con nadie más".

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"Los empleados ya fueron indemnizados. Además de lo que les correspondía por la ley de trabajo anterior, también recibieron cuatro sueldos extras. Ese dinero ya se cobró el viernes pasado", aclaró Cartazo, y remarcó que las instalaciones de Rosario, ubicadas en Batlle y Ordoñez al 3400, "estarán cerradas definitivamente. Los artículos que lleguen de China o de Brasil se van a a distribuir desde Buenos Aire. Los empresarios han alquilado galpones en Buenos Aires y desde allí harán toda la distribución para todo el país", agregó el delegado.

Fábrica cerrada y con los servicios cortados

Al ser consultado sobre si existía la posibilidad de una reapertura de la fábrica en un futuro medianamente cercano, Cartazo dijo: "Esa posibilidad está siempre. De un día para el otro, la cerraron. Los trabajadores fueron a retirar sus pertenencias a los tres días y los portones estaban soldados. No había agua, ni gas ni energía eléctrica. Si cerraron todo de un día para el otro, lo podrían abrir".

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"Los trabajadores de las industrias estamos complicados. Rosario vive el mismo panorama que el resto del país, y peor porque la línea blanca es la más afectada por la política económica del gobierno nacional. En los últimos tiempos, Electrolux funcionaba a menos del 40 por ciento de su capacidad, porque solo fabricaba frezers", agregó.

Antecedente del cierre: caída de producción

La exempresa Frimetal ya había anunciado en abril de este año que interrumpía la producción de heladeras a partir de mayo. La decisión empresarial se dio en medio de una caía del consumo y la presión por el ingreso de productos importados.

La medida profundizó aún más un plan de achicamiento que ya había derivado en el abandono de la producción de cocinas en enero. Desde entonces, la compañía redujo poco más de doscientos el plantel de trabajadores.

La compañía había dejado de fabricar heladeras a principios de año en la ciudad y el panorama se agravó por una resolución del Ministerio de Economía que mantuvo las facilidades para la importación de lavarropas. En ese contexto, fábrica decidió interrumpir su actividad en la ciudad, donde había 250 trabajadores hasta abril.

En un primer comunicado oficial en ese entonces, la firma sostuvo que iniciaba un proceso de "revisión estratégica de sus operaciones en Argentina", y entre las medidas previstas estaban incluida la retirada de Rosario, algo que terminó de confirmarse el lunes pasado.