La Capital | La Ciudad | dengue

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Así lo aseguraron desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario. Cuánto cuesta la vacuna y cómo debe aplicarse

23 de octubre 2026 · 11:22hs
Google Seguir a La Capital en Google
Vacuna contra el dengue. Faltan en las farmacias de Rosario

Foto: La Capital / Archivo

Vacuna contra el dengue. Faltan en las farmacias de Rosario, pero en pocos días la situación se normalizará

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario confirmaron que faltan vacunas contra el dengue, pero aclararon que esa merma no llega a niveles alarmantes y anticiparon que la situación se normalizaría la semana próxima.

La novedad llega luego de que las autoridades provinciales confirmaran el martes el primer caso positivo de dengue en el año. Se trata de una mujer con residencia habitual en el departamento Rosario que había viajado a Perú en los días previos al comienzo de los síntomas.

La paciente evolucionó bien, pero ya se acerca la temporada de temperaturas altas, que es cuando suele proliferar el mosquito transmisor de la enfermedad. La vacuna es la barrera más eficaz para evitarla, pero se debe tener en cuenta que cuesta alrededor de 170 mil pesos y que no todas las obras sociales la cubren.

Por qué faltan vacunas

Marianela Ruani, integrante del Colegio de Farmacéuticos, estimó que la entrega se normalizará la semana próxima, y agregó: "Hace un tiempo que faltan vacunas. Pero como muchas personas se inocularon el año pasado y el anterior, en la actualidad no hay tanta demanda".

En declaraciones a LT8, Ruani indicó que en el Colegio esperan "que la semana próxima comiencen a entrar dosis de la vacuna del dengue. El problema es que hay un único laboratorio que la produce, y cuando ese laboratorio queda en falta eso se siente en todo el país".

La representante del Colegio explicó que la vacuna contra el dengue "no una vacuna que deba aplicarse en el verano. No es estacional como la de la gripe, ni que deba aplicarse todos los años. Uno se pone la primera dosis y a los tres meses la segunda. A partir de entonces no necesita más refuerzos".

"La vacuna del dengue no está dentro del calendario de vacunación y los protocolos de vacunación son dinámicos. Si uno ya tiene puestas las dosis, ya está inoculado. La mayoría de la población de Rosario comenzó a aplicársela hace dos años, que fue cuando se aprobó el medicamento. En ese momento hubo mucha demanda", subrayó Ruani.

>> Leer más: Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

"Recibimos consultas de personas que se colocaron la primera dosis y no la segunda, pero calculamos que la semana próxima se va a normalizar todo en cuento a la recepción del medicamento", subrayó Ruani y a la vez destacó: "Es importante aclarar es que si alguien se aplicó la primera dosis y pasaron más de tres meses, puede darse la segunda. Lo ideal es esperar tres meses, pero si pasó más de ese tiempo puede aplicarse la segunda igual".

Qué se debe tener en cuenta para enfrentar al dengue

¿Una persona que tuvo dengue debe vacunarse? "Si una persona tuvo dengue sintomático es aconsejable que se vacune _subrayó Ruani_. Debe hacerlo tres meses después de haber tenido la enfermedad. También se debe aclarar que la vacuna contra el dengue se aplica mediante receta. Es importante que se consulte con un médico y que si alguien viaja al norte del país, también se vacune".

>> Leer más: De la alerta roja al alivio sanitario: Rosario logró frenar el avance del dengue

"El año pasado en Rosario, desde el trabajo hecho por el estado provincial y el municipal, con campañas para "descacharrar" para evitar que el mosquito prolifere estuvimos bastante bien. Este año hay un poco más de complejidad con la Corriente de El Niño, porque llueve más y cuesta mantener la limpieza. Además, por más que uno se vacune debe seguir usando repelente para evitar que el mosquito te contagie".

Vacuna y repelentes

"La vacuna tiene un costo de 168.500 pesos cada dosis. Algunas obras sociales la cubren, otras no. Algunas obras sociales la cubre si la persona es paciente de riesgo. Es una vacuna a virus atenuado, es decir tiene contraindicaciones en embarazos y en lactancia y pacientes inmunocomprometidos", planteó.

Por otra parte, recordó: "Los valores de los repelentes van desde los 4 mil pesos hasta los 20 mil pesos. Hay un montón de marcas y hace que el precio no sean tan caros o al menos haya variedad".

Noticias relacionadas
La institución religiosa respondió ante un caso de violencia digital.

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Los policías de Rosario que brindaron asistencia a la bebé en zona sur

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Efecto de El Niño. Vendedores advierten incrementos de 25 % en los cajones de pimientos, y hasta de 40 % en los tomates, que ya estaban caros.

El Niño: el aumento de lluvias ya dispara los precios de verduras y hortalizas

Cuidacoches en ascenso. Según un relevamiento oficial, el incremento en tres meses de personas identificadas cuidando autos trepó un 35%.

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Las más leídas

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Lo último

Charly por Charly: Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

"Charly por Charly": Netflix anunció la llegada de un documental de Charly García

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Felipe Michlig cruzó a la socialista Lionella Cattalini y hay chispazos en Unidos

Pymes santafesinas: cómo enfrentar la crisis y reinventarse sin perder la identidad

Pymes santafesinas: cómo enfrentar la crisis y reinventarse sin perder la identidad

Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema

La viralización de fotos falsas de alumnas del Verbo Encarnado no es un caso aislado. En el país hubo denuncias similares. Un caso llegó a instancia judicial y un estudiante que será llevado a juicio
Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema
Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino
La Ciudad

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV
La Ciudad

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza
Policiales

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Queremos a los cinco: la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos
Información General

"Queremos a los cinco": la historia de adopción de una pareja que reunió a cinco hermanos

Las más leídas
Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Fuerte temporal de granizo: piedras del tamaño de un huevo y destrozos

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Allanamientos en Rosario por un cargamento de 640 kilos de marihuana

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Crecida del Paraná: prevén que el río supere los 4 metros

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

Prohibición de los cuidacoches: cómo serán las multas y las sanciones

La asamblea de Newells aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

La asamblea de Newell's aprobó el balance y suspendieron a Astore y exdirectivos

Ovación
Muslera tras el triunfo de Estudiantes: El fútbol siempre te da otra oportunidad
Ovación

Muslera tras el triunfo de Estudiantes: "El fútbol siempre te da otra oportunidad"

Muslera tras el triunfo de Estudiantes: El fútbol siempre te da otra oportunidad

Muslera tras el triunfo de Estudiantes: "El fútbol siempre te da otra oportunidad"

El doble cinco de Newells para un partido clave: lucha, juego y sentido de pertenencia

El doble cinco de Newell's para un partido clave: lucha, juego y sentido de pertenencia

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Futsal: Banco Nación va por un batacazo histórico y la gloria ante Pinocho en la final de la Copa Argentina

Policiales
Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema
Ciudad

Violencia digital en escuelas: una problemática que se extiende y en Santa Fe aborda la ley Ema

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Incendio sorpresivo en zona sur: intentaron prender fuego un salón de fiestas

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

La Ciudad
Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima
La ciudad

Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

El reclamo universitario llegó al Vaticano: Bartolacci se reunió con León XIV

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Investigan la viralización de fotos falsas de alumnas de un colegio privado rosarino

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

Policías asistieron a una bebé que había sufrido convulsiones en zona sur

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos
Economía

No frena la caída de los bonos y el riesgo país superó los 700 puntos

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales
La Ciudad

Uber: Aleart pidió habilitar las apps con tarifas libres y sin tasas municipales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros
Policiales

Condenado a perpetua por irrumpir en una casa de Villa Gobernador Gálvez y matar al dueño a tiros

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina
Policiales

Corrupción en la Andis: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina

El cierre de Electrolux: La forma en que nos despidieron fue muy cruel
Economía

El cierre de Electrolux: "La forma en que nos despidieron fue muy cruel"

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria
Policiales

Murió la joven atacada por su pareja hace diez días en Granadero Baigorria

Caso Ivana Garcilazo: Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: "Está en juego la libertad de que uno pueda caminar con sus colores"

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: Decía que siempre había una jugada más

Messi recordó a su papá antes de recibir un premio en España: "Decía que siempre había una jugada más"

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región
La ciudad

Se renovó el alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario y la región

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta
Policiales

Reconquista: cuatro condenados por lavado tras el hallazgo de $357 millones en una camioneta

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero
Política

La Justicia procesó a Espert en la causa por presunto lavado de dinero

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo
La Región

Alerta por El Niño: Santa Fe armó un mapa de obras en 100 localidades con mayor riesgo

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?
La Ciudad

Turismo Carretera en el parque de la Independencia: ¿dónde hay cortes de tránsito?

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: Quedó fascinado con la música
La Ciudad

La historia detrás del cumple viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Argentina, allá vamos: el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina
La Región

"Argentina, allá vamos": el papa León XIV le confirmó su visita al país a una pareja santafesina

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha
Información General

Quini 6: un apostador ganó más de $4.684 millones en el sorteo Revancha

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento
La Ciudad

Ley de discapacidad: en Santa Fe celebran los cambios pero advierten por el financiamiento

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste
Policiales

Dos adolescentes de 13 y 15 años heridos en una balacera en zona oeste

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: Háganme zafar
Policiales

Un prófugo armado mintió con un DNI y quiso coimear a la policía: "Háganme zafar"

Corral: Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado
Política

Corral: "Vamos a hacer una reforma de seguridad, pero no a libro cerrado"