Dengue: faltan vacunas, pero la situación se normalizará la semana próxima

Vacuna contra el dengue. Faltan en las farmacias de Rosario, pero en pocos días la situación se normalizará

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Rosario confirmaron que faltan vacunas contra el dengue , pero aclararon que esa merma no llega a niveles alarmantes y anticiparon que la situación se normalizaría la semana próxima.

La novedad llega luego de que las autoridades provinciales confirmaran el martes el primer caso positivo de dengue en el año. Se trata de una mujer con residencia habitual en el departamento Rosario que había viajado a Perú en los días previos al comienzo de los síntomas.

La paciente evolucionó bien, pero ya se acerca la temporada de temperaturas altas, que es cuando suele proliferar el mosquito transmisor de la enfermedad. La vacuna es la barrera más eficaz para evitarla, pero se debe tener en cuenta que cuesta alrededor de 170 mil pesos y que no todas las obras sociales la cubren.

Marianela Ruani, integrante del Colegio de Farmacéuticos, estimó que la entrega se normalizará la semana próxima, y agregó: "Hace un tiempo que faltan vacunas. Pero como muchas personas se inocularon el año pasado y el anterior, en la actualidad no hay tanta demanda".

En declaraciones a LT8, Ruani indicó que en el Colegio esperan "que la semana próxima comiencen a entrar dosis de la vacuna del dengue. El problema es que hay un único laboratorio que la produce, y cuando ese laboratorio queda en falta eso se siente en todo el país".

La representante del Colegio explicó que la vacuna contra el dengue "no una vacuna que deba aplicarse en el verano. No es estacional como la de la gripe, ni que deba aplicarse todos los años. Uno se pone la primera dosis y a los tres meses la segunda. A partir de entonces no necesita más refuerzos".

"La vacuna del dengue no está dentro del calendario de vacunación y los protocolos de vacunación son dinámicos. Si uno ya tiene puestas las dosis, ya está inoculado. La mayoría de la población de Rosario comenzó a aplicársela hace dos años, que fue cuando se aprobó el medicamento. En ese momento hubo mucha demanda", subrayó Ruani.

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"Recibimos consultas de personas que se colocaron la primera dosis y no la segunda, pero calculamos que la semana próxima se va a normalizar todo en cuento a la recepción del medicamento", subrayó Ruani y a la vez destacó: "Es importante aclarar es que si alguien se aplicó la primera dosis y pasaron más de tres meses, puede darse la segunda. Lo ideal es esperar tres meses, pero si pasó más de ese tiempo puede aplicarse la segunda igual".

Qué se debe tener en cuenta para enfrentar al dengue

¿Una persona que tuvo dengue debe vacunarse? "Si una persona tuvo dengue sintomático es aconsejable que se vacune _subrayó Ruani_. Debe hacerlo tres meses después de haber tenido la enfermedad. También se debe aclarar que la vacuna contra el dengue se aplica mediante receta. Es importante que se consulte con un médico y que si alguien viaja al norte del país, también se vacune".

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"El año pasado en Rosario, desde el trabajo hecho por el estado provincial y el municipal, con campañas para "descacharrar" para evitar que el mosquito prolifere estuvimos bastante bien. Este año hay un poco más de complejidad con la Corriente de El Niño, porque llueve más y cuesta mantener la limpieza. Además, por más que uno se vacune debe seguir usando repelente para evitar que el mosquito te contagie".

Vacuna y repelentes

"La vacuna tiene un costo de 168.500 pesos cada dosis. Algunas obras sociales la cubren, otras no. Algunas obras sociales la cubre si la persona es paciente de riesgo. Es una vacuna a virus atenuado, es decir tiene contraindicaciones en embarazos y en lactancia y pacientes inmunocomprometidos", planteó.

Por otra parte, recordó: "Los valores de los repelentes van desde los 4 mil pesos hasta los 20 mil pesos. Hay un montón de marcas y hace que el precio no sean tan caros o al menos haya variedad".