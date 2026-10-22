La historia detrás del cumpleaños viral del Quini 6: "Quedó fascinado con la música"

Gabriela y Diego visitaron La Capital+, el streaming de La Capital, y aclararon que "no son jugadores". Toda la familia aportó para que la celebración fuera especial

Vicente tenía un deseo para su cumpleaños número cuatro: quería que la fiesta fuera del Quini 6 . Aunque al principio su mamá, Gabriela, pensó que se trataba de una ocurrencia pasajera, el nene insistió durante meses. Finalmente, la familia decidió cumplirle el sueño y organizó un festejo con decoración alusiva, juegos, premios y hasta un muñeco del tradicional juego de la Lotería de Santa Fe. El video de la celebración se viralizó en las redes y este miércoles Vicente llegó a Una Tarde Más , programa de streaming de La Capital+ , junto a sus papás para contar cómo fue la experiencia.

Durante la entrevista, Gabriela y Diego reconstruyeron cómo nació la idea y qué hicieron para que la temática fuera una sorpresa para los invitados. La mamá contó que Vicente había visto un video del Quini 6 y quedó fascinado con la música. Lo ponía una y otra vez, hasta que un día anunció que quería ese tema para su cumpleaños.

“Mi cumpleaños, Quini 6”, recordó Gabriela que le dijo el nene. Al principio, ella creyó que con el paso del tiempo cambiaría de opinión. Incluso intentó convencerlo de que eligiera otra temática, como Toy Story o dinosaurios, pero Vicente se mantuvo firme.

La organización no fue sencilla. Gabriela contó que al principio le daba vergüenza pedir una fiesta con esa temática, porque temía que la gente pensara que la familia jugaba al azar. Aclaró que no son jugadores y que la elección de Vicente estaba vinculada con la música y el personaje que aparece en las publicidades.

Finalmente, se puso manos a la obra junto con las personas que la ayudaron con la decoración, la torta y los adornos. Para mantener el secreto, cubría las imágenes que compartía mientras preparaba los detalles. El color rojo despertaba curiosidad entre sus conocidos, que no sabían de qué sería el cumpleaños.

La celebración incluyó 45 regalos, entre ellos distintos objetos para sortear entre los invitados. La familia organizó juegos inspirados en el Quini 6 y preparó una dinámica para que todos pudieran participar: los premios se asignaban mediante números escondidos dentro de bombones.

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La propuesta terminó involucrando tanto a los chicos como a los adultos. Según contó Gabriela, los invitados se sumaron a los juegos y se entusiasmaron con los premios. La sorpresa fue total cuando llegaron al salón y descubrieron la temática elegida por Vicente.

El muñeco del Quini 6, uno de los grandes protagonistas

Además de la música, otro de los elementos que fascinaron a Vicente fue el muñeco del Quini 6. Su abuelo le mandó a hacer uno especialmente para él y el nene no quería soltarlo durante la visita al programa.

Gabriela contó que el personaje le llamaba mucho la atención y recordó que incluso habían fantaseado con conseguir uno de los muñecos grandes que habían visto en la calle. La familia sabía cuánto le gustaba y buscó que el festejo tuviera todos los detalles relacionados con ese universo.

En el jardín de infantes, Vicente ya venía anunciando que su cumpleaños sería del Quini 6, aunque sus maestras no terminaban de creerle. Cuando llegaron a la fiesta y vieron la decoración, comprobaron que el nene había cumplido su palabra.

Cómo se hizo viral el cumpleaños de Vicente

El video que mostró la celebración fue editado y publicado por la hija de Gabriela. La familia no imaginaba la repercusión que tendría. Según relató la mamá, al principio no entendía por qué tanta gente la etiquetaba en redes sociales hasta que una amiga le avisó que las imágenes se habían vuelto virales.

La publicación despertó comentarios de todo tipo. Algunos usuarios celebraron la originalidad de la propuesta y otros cuestionaron la temática por su relación con los juegos de azar. Gabriela explicó que Vicente era muy chico y que lo que le gustaba era la canción y el muñeco, no el juego en sí.

La familia también contó que, hasta el momento de la entrevista, no había tenido contacto con los organizadores del Quini 6.