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Crecida del Paraná en Rosario: prevén que el río supere los 4 metros en los próximos días

El Instituto Nacional del Agua prevé que podría llegar a 4,30 metros el 27 de octubre y seguir creciendo a comienzos de noviembre

22 de octubre 2026 · 14:48hs
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El río Paraná sigue creciendo

Archivo La Capital

El río Paraná sigue creciendo

El río Paraná subió tres centímetros en Rosario en dos días y los pronósticos anticipan que continuará creciendo durante las próximas semanas. Según el reporte diario del Instituto Nacional del Agua (INA), el nivel del río en el puerto local llegó a 3,52 metros este jueves 22 de octubre, frente a los 3,49 metros registrados el martes 20.

La tendencia ascendente también aparece en el pronóstico hidrométrico difundido por el organismo esta misma semana. Para el 27 de octubre, el INA estimó que el nivel en Rosario podría ubicarse entre 3,96 y 4,30 metros, con una tendencia central de 4,14 metros. Para el 3 de noviembre, la proyección central ascendió a 4,56 metros, dentro de un rango de entre 4,40 y 4,80 metros.

Los valores corresponden a previsiones de los niveles medios diarios y no a mediciones confirmadas para esas fechas. El organismo anunció una actualización de los pronósticos a cuatro y once días para este viernes 23 de octubre.

Cuáles son los niveles de alerta en Rosario

El reporte diario del INA ubicó el nivel del Paraná en Rosario en 3,52 metros, por debajo de los umbrales de alerta y evacuación establecidos para el puerto local.

El nivel de alerta es de 5 metros, mientras que el de evacuación se encuentra en 5,25 metros. Por lo tanto, la medición de este jueves permanece 1,48 metros por debajo del primero de esos umbrales.

>>Leer más: Estiman que el río Paraná llegará al nivel de alerta en Rosario hacia finales de octubre

Aunque el nivel actual está por debajo de esos valores, la evolución del río continuará bajo seguimiento ante las previsiones de crecimiento para los próximos días.

El Paraná también crece en otros puntos de la región

El reporte del INA mostró niveles por encima de los umbrales de alerta en algunos puertos del tramo argentino. En Corrientes, el río llegó a 7,36 metros, por encima del nivel de alerta de 6,50 metros y del de evacuación, fijado en 7 metros.

En Barranqueras, el nivel fue de 7,22 metros, también por encima de los umbrales de alerta y evacuación, establecidos en 6 y 6,50 metros, respectivamente. En Goya, la medición alcanzó 5,51 metros, por encima del nivel de alerta de 5,20 metros y por debajo del de evacuación, de 5,70 metros.

En Reconquista, el Paraná se ubicó en 5 metros, todavía por debajo del nivel de alerta de 5,10 metros. Más al sur, en Santa Fe capital, el registro fue de 3,85 metros, frente a un nivel de alerta de 5,30 metros y uno de evacuación de 5,70 metros.

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