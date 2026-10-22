Fuerte temporal de granizo en localidades de Santa Fe: piedras del tamaño de un huevo, destrozos y cortes de luz

La tormenta golpeó a Rafaela y varias localidades de la provincia. Hubo viviendas anegadas, techos dañados, árboles caídos y clases suspendidas. El SMN mantiene una alerta naranja por tormentas fuertes.

Violenta granizada en la localidad santafesina de Ataliva: viviendas anegadas, techos y vehículos dañados y clases suspendidas. Hay preocupación por las pérdidas en el campo.

Un violento temporal de lluvia y granizo azotó este jueves a distintas localidades de la provincia de Santa Fe, donde se registraron piedras de hielo de gran tamaño, daños en viviendas, calles anegadas y caída de árboles. Una de las poblaciones más afectadas fue Ataliva, en el departamento Castellanos, donde hubo una familia evacuada, se suspendieron las clases y el fenómeno dejó importantes destrozos. En Rafaela, vecinos reportaron piedras de granizo del tamaño de un huevo.

La tormenta comenzó durante este jueves a la mañana y se extendió por buena parte del centro-oeste santafesino, con episodios de granizo en Rafaela, Colonia Bigand, Susana, Ramona y Ataliva . El fenómeno también alcanzó a localidades del este de Córdoba, como Freyre y Porteña, ambas pertenecientes al departamento San Justo.

El temporal se produjo en una jornada marcada por las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes para distintos sectores de Santa Fe.

Los fenómenos más intensos estaban previstos para este jueves, con posibilidad de abundantes precipitaciones, granizo y fuertes ráfagas de viento.

Granizo del tamaño de un huevo en Rafaela y localidades vecinas

Las imágenes que comenzaron a circular durante la mañana mostraron la magnitud de la granizada en diferentes puntos del centro-oeste de Santa Fe. En algunos sectores de Rafaela, especialmente en el sur de la ciudad, se reportaron piedras de hielo del tamaño de un huevo, mientras que en otras zonas el granizo se acumuló sobre calles, patios y espacios abiertos.

Las piedras provocaron abolladuras en vehículos y daños en techos. También quedaron desparramadas sobre las banquinas, al costado de las rutas, por lo que fue necesario circular con extrema precaución.

En Rafaela, las precipitaciones comenzaron aproximadamente a las 8. Según los registros de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional, entre las 8 y las 9 se acumularon cinco milímetros de lluvia, aunque el impacto del fenómeno fue dispar entre los distintos sectores de la ciudad y las localidades cercanas.

La caída de granizo también se reportó en Colonia Bigand, Susana y Ramona, donde las piedras alcanzaron tamaños considerables.

Ataliva, una de las localidades más castigadas por el temporal

El panorama más complicado se registró en Ataliva, donde la tormenta dejó viviendas anegadas, techos dañados, árboles caídos y una familia evacuada. Los vecinos señalaron que el granizo cayó durante aproximadamente quince minutos y que, una vez que cesaron las piedras, continuó una lluvia de gran intensidad.

La acumulación de hielo fue tan importante que, en algunos patios, las piedras tardaron más de una hora en derretirse. También se registraron daños en árboles, jardines y otras instalaciones de las viviendas.

“Durante quince minutos cayeron piedras de distintos tamaños, del sureste y del noreste. Llovió 50 milímetros en muy poquito tiempo. Si bien el agua ya escurrió, llegó a tapar los caminos. Hay árboles caídos en el pueblo, Defensa Civil ya está trabajando en eso, hay gente que sufrió rotura de techos por las piedras”, relató Leandro "Pity" Scudaletti, trabajador de prensa y vecino de Ataliva.

La gran cantidad de agua caída en pocos minutos también afectó el funcionamiento de los establecimientos educativos. La escuela primaria de Ataliva sufrió anegamientos, por lo que se suspendieron las clases del turno tarde y se pidió a las familias que retiraran a los alumnos que asistían durante la mañana.

Además de los daños en el casco urbano, existe preocupación por las posibles pérdidas en el campo, especialmente por el impacto que el granizo pudo haber tenido sobre las explotaciones rurales de la zona.

Cortes de luz y daños por el temporal en Santa Fe

El fuerte viento que acompañó a la tormenta provocó la voladura de un techo y afectó el suministro eléctrico de varias poblaciones del departamento Castellanos.

Como consecuencia de ese episodio, Ataliva, Galisteo, Humberto Primo, Constanza y Virginia permanecieron sin electricidad durante aproximadamente quince minutos.

En distintos puntos de la región también se reportaron daños materiales sobre automóviles, viviendas y arbolado. Los equipos de Defensa Civil comenzaron a intervenir en las zonas afectadas, principalmente para atender las consecuencias de la caída de árboles y los problemas ocasionados por el agua acumulada.

El granizo también llegó al norte santafesino. En la zona rural de Vera, particularmente en el paraje Kilómetro 29, vecinos reportaron una caída de granizo en seco, es decir, sin lluvia acompañando inicialmente el fenómeno. Según los testimonios de habitantes del lugar, las piedras provocaron la muerte de gallinas.

Una violenta tormenta de granizo también azotó a Fortín Olmos (departamento de Vera), en el norte de Santa Fe, en las primeras horas de este jueves.

La caída de hielo duró apenas 15 minutos, pero mató ovejas, cabras, gallinas y patos. Los cultivos quedaron arrasados y el techo de una familia resultó dañado.

Alerta naranja por tormentas fuertes en Santa Fe: qué advierte el SMN

Mientras distintas localidades comenzaban a evaluar los daños ocasionados por el temporal, el Servicio Meteorológico Nacional mantenía vigente una alerta naranja por tormentas para la tarde de este jueves en los departamentos Belgrano, Castellanos, Las Colonias y San Martín.

La advertencia contempla la posibilidad de tormentas fuertes, algunas localmente severas, con lluvias intensas en períodos breves, actividad eléctrica y nuevos episodios de granizo.

“Las tormentas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 milímetros, donde podrían ser superados de forma puntual”, precisó el organismo nacional.

Durante la mañana, la región había estado bajo alerta amarilla, pero para la tarde la advertencia se elevó a naranja en los departamentos mencionados, ante la posibilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

Las tormentas se desarrollaron, además, en un contexto de crecidas de los ríos Paraná y Uruguay asociadas al fenómeno de El Niño, que ya venían generando preocupación en distintas zonas de la región.