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Euforia por BTS en Argentina: por qué la banda tuvo que frenar su show

Miles de fanáticas se reunieron para vivir el esperado recital con RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jung Kook, en el Estadio Único de La Plata

22 de octubre 2026 · 13:02hs
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La banda surcoreana BTS

La banda surcoreana BTS, una de las más populares del K-pop, dará dos shows más en Argentina

La banda de K-pop BTS se presentó por primera vez en Argentina este miércoles por la noche, en el Estadio Diego Armando Maradona, y la euforia de sus fanáticas volvió a demostrar la pasión del público argentino. Entre pogos y banderas, la emoción fue tal que los integrantes tuvieron que pausar el recital.

El grupo surcoreano llegó al país este martes, luego de realizar varias presentaciones en Chile. RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook se presentaron el miércoles 21 por la noche y todavía tienen dos shows pendientes: el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, ambos a las 20.

Cabe destacar que las entradas se agotaron. En un principio, estaban previstos solo dos recitales, pero la fecha del miércoles 21 se sumó posteriormente ante la gran demanda del público.

El primer show de la banda surcoreana en Argentina fue un verdadero despliegue. Apenas comenzado el recital, los integrantes tuvieron que hacer una pausa ante el clásico e incontenible pogo argentino, protagonizado por sus fanáticas, más conocidas como la ARMY.

>>Leer más: BTS llegó a Argentina para sus tres shows: todos los detalles de su visita

La pausa en el recital de BTS

Tras los primeros temas del recital, el amontonamiento y los pogos del público argentino en el campo general y sector VIP generaron preocupación entre los integrantes de la banda, que pidieron precaución.

Ante esta situación, Namjoon (RM), Yoongi (Suga) y Jimin decidieron detener el show durante unos minutos. A través de los traductores, los artistas explicaron que no retomarían la presentación hasta que el público retrocediera para permitir que los socorristas y el personal de seguridad asistieran a quienes sufrían sofocación.

“Den unos pasos hacia atrás así podemos disfrutar de este show todos”, transmitió uno de los traductores.

Después de casi diez minutos de pausa, el público respondió a las indicaciones de sus ídolos y el recital continuó. A lo largo de la noche, BTS recorrió más de 23 canciones, con éxitos como “Butter” y “Dynamite”.

>>Leer más: Qué es el K-pop y por qué tiene cada vez más fanáticos en todo el mundo

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