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Tras meses de abandono, la nueva concesionaria de Circunvalación arranca el desmalezamiento

Arco Portuario SAU lanza este jueves tareas clave en la avenida, además del bacheo de la autopista a Buenos Aires y el corte del pasto en la ruta 33

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

22 de octubre 2026 · 06:25hs
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En Circunvalación el corte de malezas y yuyales se discute desde que Corredores Viales fue intimado por autoridades locales para su puesta a punto. Ahora

En Circunvalación el corte de malezas y yuyales se discute desde que Corredores Viales fue intimado por autoridades locales para su puesta a punto. Ahora, la ruta A008 quedó en manos del concesionario Arcos Portuarios SAU.
Tras meses de abandono, la nueva concesionaria de Circunvalación arranca el desmalezamiento

Tras meses de abandono, la nueva concesionaria de Circunvalación arranca el desmalezamiento

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Tras meses de abandono, la nueva concesionaria de Circunvalación arranca el desmalezamiento

Tras meses de abandono, la nueva concesionaria de Circunvalación arranca el desmalezamiento

La flamante concesionaria a cargo del tramo Portuario Norte puso manos a la obra. Arco Portuario SAU tiene previsto comenzar este jueves el desmalezamiento de avenida Circunvalación, tras el informe de este diario en el que los yuyos emergen desde banquinas y el cantero central a lo largo de los casi 30 kilómetros de la A008.

La empresa además comenzará a poner en marcha el plan de obras de contingencia en la autopista a Buenos Aires sobre el arroyo Saladillo con tareas de bacheo con mezcla asfáltica en caliente. Además, sobre la ruta 33 de Venado Tuerto hacia Firmat cortará el pasto y en la zona de Rufino iniciará trabajos de limpieza en desagües y banquinas.

Con la puesta en marcha del contrato el pasado 8 de octubre, la firma que controla el empresario Cristóbal López iniciará la primera fase de un plan de tareas de emergencia para resolver problemas de transitabilidad y así mitigar el efecto del estado en que se encontraban las calzadas.

>>Leer más: El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

En concreto, ya se armaron dos obradores de Arco Portuario SAU en la zona de explotación que abarca los 50 kilómetros desde San Nicolás hasta Rosario de la autopista a Buenos Aires, los 29,5 kilómetros de Circunvalación y los 448 kilómetros desde Cabín 9 por la ruta 33 hasta la localidad bonaerense de Trenque Lauquen. En total: 528 kilómetros de extensión.

El plan en Circunvalación, autopista a Buenos Aires y ruta 33

Voceros de la firma privada informaron a La Capital que a partir de este jueves está previsto comenzar con el corte de malezas sobre Circunvalación con dos cuadrillas, el bacheo con mezcla asfáltica en caliente de la autopista a Buenos Aires sobre el Saladillo, un tractor y dos cuadrillas para el desmalezamiento y limpieza en ruta 33 entre Venado Tuerto y Firmat, y en la zona de Rufino otra cuadrilla iniciará trabajos de limpieza desagües y banquinas.

Y como ya se informó, la firma cuya empresa ganadora fue CPC y luego derivó en la actual concesionaria Arco Portuario SAU que deberá (al igual que el resto de las concesionarias que asumieron la explotación y de acuerdo a los contratos) poner en marcha un plan de contingencia para implementar un esquema de reparación de las rutas mencionadas y así eliminar ahuellamientos y tapar baches. Los trabajos están contemplados en los pliegos y una vez cumplimentadoas, la concesionaria quedará habilitada por el visto bueno del gobierno nacional para reajustar el valor de la tarifa. También se contemplan tareas de mantenimiento y limpieza.

>>Leer más: Nación corta las malezas de Circunvalación, pero exigen la reposición de luminarias

Lluvias y más pastizales

Lo cierto es que las reiteradas lluvias y la transición de la empresa estatal Corredores Viales (que anteriormente operaba en Circunvalación) dejaron nuevamente a la autopista urbana cubierta de pastizales, malezas y en algunos segmentos con la presencia de roedores sobre la calzada.

Cabe recordar que en el actual esquema que contempla la Red Federal de Concesiones (operación y mantenimiento de más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales en manos privadas mediante el cobro de peaje) es un punto de partida para acondicionar los caminos. Previamente, la operación estaba en manos de la estatal Corredores Viales, que en los últimos años había sido objeto de críticas y reclamos por la falta de mantenimiento adecuado. Es más, el estado deficitario de Circunvalación ya había provocado una fuerte litigiosidad entre funcionarios locales y las autoridades de Vialidad Nacional. El tema escaló hasta llegar a la Justicia federal que había emplazado Vialidad Nacional a poner en marcha un plan de obras, que incluía la reparación de luminarias.

De 3.500 luminarias relevadas a lo largo de la A008, las autoridades locales denunciaron que más del 40 por ciento es defectuosa o no funciona.

De nuevo en manos privadas

A partir de ahora, el corredor vuelve a ser administrado por una empresa privada después de varios años de gestión estatal bajo distintos signos políticos. La compañía fue declarada adjudicataria el último 28 de julio mediante la resolución 1.149/26 del Ministerio de Economía de la Nación. Una cesión durante los próximos 20 años para realizar obras y mantener las trazas. Y a cambio, el privado recauda por cobro de peaje. La tarifa vigente desde 10 de octubre pasado es por el lapso de un plan de contingencia que debería contemplar mejoras también en Circunvalación. La cabina ubicada en General Lagos de la autopista a Capital Federal no recibe más dinero en efectivo por el cobro del peaje, y acepta el Telepase, QR o las tarjetas de crédito o débito para abonar desde 1.850 pesos para la categoría de los autos hasta 9.250 pesos para camiones de más de 6 ejes.

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