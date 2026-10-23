Lo atacaron a balazos mientras bebía con un amigo y lo hirieron en la cabeza

La policía confirmó que el hombre de 56 años sobrevivió luego de los disparos cerca de un kiosco del barrio Toba

La víctima fue atendida en el Heca después de los balazos.

Dos vecinos de la zona sudoeste de Rosario denunciaron que este jueves fueron víctimas de un ataque a balazos . Según fuentes oficiales, uno de ellos resultó herido en la cabeza mientras estaban bebiendo en la calle y el tirador huyó sin ser identificado.

Antonio P. fue atendido a la noche como consecuencia de los disparos en inmediaciones del barrio Toba . Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) comprobó que estaba lesionado, pero fuera de peligro.

La víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para continuar con el tratamiento. Allí, los médicos corroboraron que sólo había sufrido una herida superficial en el cráneo .

La policía comenzó a investigar el episodio después de las 21.30, cuando recibió aviso sobre un ataque a tiros cerca del cruce de Aborígenes Argentinos y Qompi . En primera instancia advirtieron que la víctima estaba consciente a pesar de que había sido alcanzada por un proyectil.

Un amigo del hombre herido dijo que ambos estaban bebiendo frente a un kiosco cuando escuchó los dos disparos. El testigo de 46 años advirtió entonces que Antonio P. había sufrido una lesión en el cuero cabelludo.

>> Leer más: Narcotráfico en Rosario: allanamientos en el microcentro y Fisherton por un cargamento de 640 kilos de marihuana

La propia víctima pudo prestar declaración antes de que la trasladaran al Heca para atenderla. De acuerdo a su testimonio, el atacante llegó caminando y vestido con ropa oscura. Después de los disparos desde la esquina, huyó hacia el norte por la calle Qompi.

Luego de las entrevistas, el operativo concluyó sin arrestos ni sospechosos identificados en el barrio Toba. El registro del procedimiento quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 19ª.