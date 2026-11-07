De Rosario a la visita papal: las historias de quienes tendrán el privilegio de cantarle a León XIV

Cuatro artistas rosarinos y un coro local fueron convocados para actuar en las celebraciones del Papa. En diálogo con La Capital, compartieron sus historias

A horas de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, que se concretará este domingo 8 de noviembre, ya están en marcha los preparativos para recibirlo en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Durante los cuatro días, habrá misas, vigilias y reuniones, pero también una importante propuesta musical que acompañará cada celebración. Más de 600 coristas y 200 músicos serán parte de las actividades litúrgicas, junto a artistas convocados especialmente para la ocasión. Así, Rosario tendrá su lugar: cuatro cantantes de la ciudad y un coro fueron elegidos para llevar su música y compartir su arte frente al Pontífice y los fieles.

Abel Pintos, Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Jairo y Jorge Rojas son algunos de los nombres que participarán de las actividades. En esa lista también estará el rosarino Valentino Merlo, uno de los primeros convocados para cantar frente al Papa, precisamente durante el Encuentro con los jóvenes, que se realizará el 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.

Pero no será el único. También fueron convocados el catequista Ariel Glaser, la cantante Agustina Baro Graf y el músico y teólogo Pablo Martínez. A ellos se sumará el coro rosarino Vox Cordium, que viajará con 12 integrantes para participar en una de las celebraciones.

En diálogo con La Capital , los rosarinos contaron cómo recibieron la noticia, de qué manera llegaron las convocatorias y cuáles son las expectativas de representar a la ciudad en un acontecimiento tan especial.

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Vox Cordium: doce voces rosarinas

El coro rosarino Vox Cordium fue seleccionado para integrar el Coro de Jóvenes (en el que estarán presentes otros coros del país) que cantarán frente al Papa León XIV el martes 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires. Desde Rosario viajarán 12 integrantes, de entre 20 y 35 años, para actuar frente al Sumo Pontífice.

Nicolás Glaser, director del coro, de 28 años y en plena espera de su primer hijo, será uno de los encargados de encabezar esta experiencia. Vox Cordium nació hace cuatro años y actualmente está integrado por 16 personas. Su principal actividad es cantar ad honorem en misas y llevar su música a distintas parroquias de los barrios de Rosario. "Arrancamos siendo cuatro. Nos empezamos a ofrecer a distintos sacerdotes que confiaban en nosotros y ahí nos empezaron a llamar de Catedral, nos llamó el obispo y así hicimos contacto con Buenos Aires. Y ya hace cuatro años logramos un montón de cosas”, recordó Nicolás.

En conversación con este medio contó que la convocatoria para cantar en el Coro de Jóvenes llegó después de que él mismo comenzara a contactarse con agrupaciones de Buenos Aires para dar a conocer su trabajo. “Cuando estaban los rumores de que el Papa iba a venir, empecé a hablar de metiche con los coros de Buenos Aires para mostrarles que estábamos disponibles y se ve que nos recomendaron con la directora del coro”, recordó. Luego llegó una instancia que describió como “una especie de entrevista laboral” y finalmente fueron seleccionados.

La preparación para llegar este martes, fue intensa y requirió aprender el repertorio en tiempo récord. “Ya nos mandaron las partituras, lo tuvimos que aprender en dos o tres meses, en muy poco tiempo. Son muchas canciones muy conocidas, pero están los arreglos. Tuvimos que hacer dos jornadas de ensayos y mandarlos para que nos corrijan. Fue exigente, pero bien, como se merece el hecho”, relató.

Entusiasmado por la oportunidad de formar parte de la celebración, Nicolás resumió el sentimiento del grupo con una frase: “El Papa no viene a Rosario, pero nosotros llevamos Rosario al Papa”.

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Ariel Glaser: cuatro décadas de música

Ariel Glaser tiene 60 años, nació en Funes y a los 20 años se mudó a Rosario. Es docente jubilado, cantante y compositor de canciones religiosas. Además, es el papá de Nicolás, director de Vox Cordium, y, aunque pensaba que vería a su hijo a través de la televisión, sus planes cambiaron cuando recibió una invitación inesperada. Finalmente, cantará en la vigilia que se realizará en Luján el martes 10 de noviembre, en la previa de la misa que el Pontífice celebrará al día siguiente.

Su historia con la música comenzó a los 15 años, cuando tomó sus primeras clases de guitarra para aprender a tocar sus propias canciones. “A los 16 ya tenía mi banda de rock y volvíamos locos a los vecinos”, recordó en diálogo con La Capital. Sin embargo, todo cambió cuando llegó a la parroquia Nuestra Señora del Carmen porque necesitaban actores para un Vía Crucis. “A partir de ahí conocí lo que era la música católica, empecé a componer y no paré más. Tenía canciones de rock, tango, folclore, pero nació este nuevo amor, descubrí esta veta de Dios”, contó.

Desde entonces, lleva cuatro décadas componiendo canciones religiosas, muchas de ellas conocidas dentro de la música católica. “No fue dedicación exclusiva porque fui docente y luego fui llevando la comunión a los enfermos. Ahora me reparto entre mis nietos y la Acción Católica”, resumió.

La invitación para participar de la visita papal llegó casi de casualidad y a través de su hijo. Nicolás había sido convocado junto al coro y tenía previsto interpretar una canción compuesta por Ariel. "Habrán pensado: «Están las canciones de este señor y no va a estar este señor»”, dijo entre risas.

Aunque tiene una larga trayectoria y participó de otras celebraciones, esta invitación lo moviliza de una manera especial. “No me lo esperaba. Siendo más joven uno tiene otra manera de ver las cosas, estaría saltando por las paredes. Pero en este momento estoy más reflexivo y hasta se me escapó un lagrimón”, confesó.

“El Papa viene a traer el mensaje de Jesús, y el mensaje de Jesús no es solamente decir que seamos buenitos. El ser buenito implica ser justos, caritativos, que haya relaciones fraternas entre todas las comunidades. Eso es lo que trae el Papa”, cerró.

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Agustina Baro Graf: la misión de cantar

Agustina Baro Graf tiene 38 años, es rosarina, profesora de canto y cantante. El lunes 9 de noviembre será una de las artistas que participarán de la vigilia por la visita del papa León XIV en el Cottolengo Don Orione.

Agustina canta desde chica y creció vinculada a la Iglesia, pero durante muchos años recorrió distintos géneros de la "música secular". Hace cuatro años decidió volcarse de lleno a la música religiosa, un camino que también la llevó a misionar y a componer sus propias canciones junto a su productor, Jonathan Narváez.

Así, llevó su música a distintos países como Perú, Estados Unidos, Colombia, Panamá, Roma y Guatemala. De hecho, en diálogo con este medio, reveló que, el año pasado, una de sus canciones fue distinguida en la categoría de Mejor Música en Español en una entrega de premios realizada en el Vaticano que también contempló producciones en inglés, portugués e italiano.

Su participación en la vigilia de Don Orione surgió después de una primera convocatoria para cantar en Córdoba, que no pudo aceptar porque tenía compromisos en otro país. Finalmente, logró reprogramar esos conciertos y recibió una nueva propuesta para sumarse al encuentro en Buenos Aires.

“La verdad es que me puse muy feliz. Es hermoso compartir con la gente de nuestro país”, contó. Y agregó que le entusiasma acompañar a quienes esperan al Papa y llegan desde distintos lugares para participar de una celebración que, según describió, “paraliza el país”.

“Cuando uno canta para Dios, se pone de lado el tema del ego y lo que se pone en primer lugar es servir. Es donde Dios te manda, en el momento que te manda y con la gente que te manda, porque en realidad vos solamente sos un instrumento que vas a dejar las palabras de Dios a través de la música para tocar el corazón de los demás. Pero vos sos un instrumento, Dios es el que obra”, cerró Agustina.

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Pablo Martínez: música con identidad rosarina

Pablo Martínez es músico, compositor, teólogo y creador de contenido. Será otro de los rosarinos que participarán de las actividades por la visita del papa León XIV: el martes 10 de noviembre de 2026 cantará en Córdoba, tanto en la previa de la misa como después de la celebración, en los shows que compartirá con artistas como Jairo y Jorge Rojas.

Durante más de 20 años trabajó como profesor de Catequesis en escuelas secundarias, entre ellas Maristas, Adoratrices y San Ramón. Esa experiencia fue también el punto de partida para llevar sus reflexiones sobre el Evangelio a las redes sociales y acercar sus mensajes a nuevas audiencias.

La invitación para formar parte de la visita del Papa llegó a través de una carta enviada por la Arquidiócesis de Córdoba y luego fue confirmada por teléfono. Para Martínez, no será su primera experiencia en encuentros multitudinarios vinculados con la Iglesia. El año pasado estuvo en el Vaticano durante el Jubileo, donde recibió un encargo del Dicasterio para la Comunicación: componer una canción para el Jubileo de los Misioneros. También participó de distintas jornadas mundiales de la juventud, entre ellas la de Río de Janeiro de 2013, durante los primeros meses del pontificado de Francisco.

De cara a esta presentación, Martínez reveló: “Estoy preparando las canciones que voy a estar compartiendo. Son canciones católicas que compuse hace varios años y en muchos ambientes religiosos se conocen. Creo que va a ser un grato momento poder cantarlas ahí con tantas personas” . También agradeció la confianza de la organización y "la libertad de poder elegir las canciones”.

La posibilidad de participar de la visita papal tiene un condimento especial por su identidad rosarina. “Me siento muy contento, como músico, creyente y rosarino. El Papa no pudo venir a la ciudad, pero junto con otros músicos católicos amigos de Rosario vamos a participar en distintos lugares. Estoy muy feliz por eso, llevar la identidad como Iglesia rosarina en cada uno de los eventos”, expresó.

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