Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

La policía confirmó el fallecimiento a primera hora de la mañana y su pareja fue demorada para entrevistarla

La PDI inspeccionó el hostel de San Lorenzo al 1600 y se retiró antes del mediodía.

Un operativo de las fuerzas de seguridad provinciales alteró el movimiento habitual en el inicio de este jueves en un sector del centro. Así trascendió la denuncia de una muerte en un hostel rosarino, donde los investigadores trabajaron bajo estricta reserva para tratar de esclarecer la causa del deceso de una joven .

Fuentes oficiales confirmaron el fallecimiento de la mujer en un alojamiento ubicado sobre San Lorenzo al 1600 . El operativo policial comenzó a primera hora y luego intervino personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Alrededor de las 10 de la mañana, los encargados del procedimiento demoraron a la pareja de la muchacha . Según voceros vinculados al caso, lo llevaron hasta la comisaría para entrevistar al hombre en paralelo con otras medidas.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) detalló que la pesquisa partió de la hipótesis de un suicidio dentro del hostel . La carátula inicial se refiere a los indicios hallados por los agentes que inspeccionaron el lugar.

La Policía de Investigaciones (PDI) continuaba trabajando en el alojamiento céntrico cuando la pareja de la joven fue trasladada para tomarle declaración. Más tarde, algunos familiares y allegados a la muchacha estaban reunidos cerca del edificio, a la espera del final del operativo.

>> Leer más: Excarcelaron a la pareja de la mujer que murió en una habitación del Hotel Plaza Real

El primer aviso sobre el incidente fue una llamada que recibió la Central de Emergencias 911 aproximadamente a las 7 de la mañana. Tras el arribo de la policía, los médicos del Sies corroboraron el fallecimiento y el caso luego pasó a manos del MPA.

Pasadas algunas horas de trabajo en el hostel, la hipótesis del suicidio se convirtió en la carátula inicial del expediente judicial. No obstante, el fiscal Matías Edery esperaba el resultado de otras tareas para despejar dudas en la unidad especial de Siniestros Viales y Delitos Culposos.