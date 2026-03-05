Javkin abrió las sesiones del Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos y ganamos los buenos"

El intendente puntualizó su discurso sobre obras que derivaron en mejoras en la seguridad, además de destacar el trabajo conjunto con la provincia y la nación. También pidió que se transfieran las obras del Monumento a la Bandera y adelantó detalles sobre la segunda etapa del plan de pacificación

"Hoy tengo el orgullo de poder decir que esta no es una apertura de sesiones más: hoy vengo a este recinto como intendente de la Ciudad Autónoma de Rosario . Después de más de un siglo de reclamarla, y nada menos que en las celebraciones del tricentenario, Rosario consagró su autonomía". Con esta afirmación, el intendente Pablo Javkin inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo .

A continuación, enumeró algunos de los hechos que pudieron comenzar a hacer desde la Municipalidad a partir de la autonomía . Entre ellos, destacó la reglamentación de la intervención en baldíos y terrenos abandonados, la recepción de la primera donación directa al municipio que fue destinada a obras para refugios de personas en situación de calle, la firma de un acuerdo con el Banco Municipal para regular la realización de subastas públicas de bienes municipales de forma online y del primer acuerdo paritario local autónomo.

Además, también destacó los ahorros que se desprenden de haber logrado la autonomía : "Acorta 5 meses la autorización de bonos para obras de pavimento definitivo. Esto implica ahorrar alrededor de 7.000 millones de pesos de nuestros vecinos. Son 25 cuadras más que podemos hacer".

"Un siglo nos negaron lo que a la ciudad le correspondía por derecho, lo que Oroño y De la Torre pensaron. Lo que nuestros antecesores defendieron. Rosario tenía razón. Costó. Pero entre todos, lo logramos", aseveró Javkin.

Cambios en seguridad

El intendente inició hablando de la seguridad en Rosario y pidió "tener memoria", refiriéndose a la época en la que Aníbal Fernández era ministro de Seguridad nacional y "levantaba el puño al narco y lo daba como ganador", recordó Javkin: "Eran los días en los que muchos se hacían los distraídos y encima, cada tanto, levantaban el dedo acusador de su falsa moral envuelta en corrupción. Hoy respiramos otro aire. Pero que les quede bien claro: jamás nos vamos a olvidar de una víctima, jamás nos vamos a olvidar lo que nos hicieron. Nunca se lo vamos a perdonar, Rosario no olvida y Rosario ya no tiene miedo".

El foco en la seguridad lo acentuó con una agenda focalizada en el plan de pacificación de los territorios arrasados por la violencia extrema años atrás. En ese sentido, marcó la acción conjunta de Nación, provincia y municipio como el único antídoto eficaz para lograr bajar los índices de inseguridad.

"En 2024, Rosario tuvo la cifra de homicidios más baja de los últimos 10 años, y el que pasó fue el bimestre menos violento de este siglo. Los trabajos del Plan Abre y las Intervenciones Barriales Focalizadas ya redujeron más del 80% los homicidios en los barrios más afectados por la violencia como Stella Maris, La Bombacha y 7 de Septiembre. Las intervenciones en Barrio Agote redujeron un 75% el número de heridos por armas de fuego. Nada de esto fue casualidad. Fue trabajo, decisión, esfuerzo coordinado y sostenido de todos los poderes y niveles del Estado a la vez. Y ahora no sólo hay menos hechos, sino que los que hay, se investigan y se esclarecen", explicó.

"Ahora hay más seguridad para la gente buena y castigo para los malos. Aunque no les guste, hay buenos y malos. Y en esta ciudad, ganamos los buenos", afirmó.

Recuperación "para la gente buena"

El intendente afirmó que la revalorización del espacio público, principalmente de parques y plazas, tuvo como eje "recuperar la calle para la gente buena": "Miren las plazas y los parques de todos los barrios, miren la costanera, el casco histórico. ¿Saben que tienen en común? Que la gente los usa, los disfruta. Ya no importa el horario, ya no importa si se hace de tarde, de noche. Las familias van a tomar mate, a hacer un picnic, a pasear. En el centro, en los barrios, en toda la ciudad".

"Cuando se ilumina una vereda se guarda el auto más tranquilo, cuando se abre un pasillo y se transforma en calle, se iguala para arriba. Miren la calle Gálvez en Barrio Banana o la calle Doctor Riva en Tablada. Antes esto era el refugio ideal para que se vendiera la porquería que mataba a nuestros pibes", manifestó, mientras mostraba diapositivas en una pantalla gigante con imágenes del antes y el después en esas zonas.

Javkin resaltó la "presencia del Estado" en ese tipo de obras y habló del plan llevado adelante: "Esto pasa en todos los barrios, sobre todo en los que más sufrían a las mafias narcos. «Hacen placitas», nos decían. Una vez más, nos subestimaron. Porque detrás de cada «placita» había una luz blanca, una calle abierta, un patrullero cuidando, un emprendedor trabajando, una familia que se animaba a salir a la calle de nuevo. Entonces, lo que había detrás de todo eso era plan, estrategia, método. Un modelo".

"No dejemos pasar por alto los nombres y apellidos de quienes fueron responsables de la tragedia que vivimos: Aníbal Fernández, (Marcelo) Saín, (Marcelo) Bailaque, (Patricio) Serjal. Los ideólogos, los partícipes, los cómplices, toda esa mafia que ahora sale a la luz. Nos los trajeron acá, los metieron acá y los echamos de acá", expresó.

Austeridad económica y la "batalla cultural rosarina"

Responsabilidad fiscal, reducción de la deuda y más inversión en obras fueron los tres pilares que Javkin resaltó sobre los que se basa su segunda gestión al frente de la Municipalidad.

Y detalló: "El de 2026 es el quinto presupuesto consecutivo con superávit financiero, tenemos el stock de deuda más bajo de la última década (3,3%) y el ahorro corriente más alto de los últimos 15 años: 123.407 millones de pesos que vuelven a la ciudad en obras e inversiones de capital".

Además, indicó que desde 2019 se paralizó la planta municipal y se produjo una reducción en los cargos, así como también se dieron ahorros en el área de la salud: "Ordenamos y actualizamos el sistema de recupero para pacientes con obra social o seguro privado que se atienden en la red pública. Un trámite que demoraba hasta 20 meses hoy se resuelve en 60 días. Eso permitió recuperar casi 5 mil millones de pesos, una mejora del 1.235% en lo facturado. Miren todo lo que se podía ahorrar administrando bien".

"«Roban pero hacen», esa frase nefasta que justificó a tanto corrupto, acá está prohibida. Acá Se hace porque no se roba. Esa es nuestra batalla cultural, una batalla bien rosarina", aseguró, para luego remarcar modificaciones en el sistema de trámites y eliminaciones de impuestos: "Digitalizamos 640 de 750 trámites y eliminamos 42 de las 80 tasas que la ciudad tenía. Eso se traduce en menos tiempo y menos costo para quien quiere emprender".

En tanto, anticipó que desde mayo la ciudad tendrá una nueva plataforma de habilitaciones con automatización de consultas frecuentes, consulta automática de estado de trámite, avisos de vencimientos y verificación de habilitaciones vigentes. Y desde abril, estarán implementadas la devolución del pago duplicado o erróneo de tasas municipales, la exención de pago de patente para vehículos híbridos y la automatización de libre multa, entre otras cuestiones.

"Basta del sello en el sellito en el trámite del tramitecito. Basta de burocracia. Medir, planificar basados en evidencia, evaluar con datos, corregir, profundizar, volver a medir. Nada es casualidad, es plan. Eso es lo que hacemos y eso es lo que vamos a dejar: un Estado sin improvisación, más austero, más inteligente", puntualizó el mandatario local.

Segundo tramo del plan de pacificación

La continuidad del plan de pacificación que marcó el intendente al comienzo de su discurso seguirá con diversas obras en los barrios: "Quiero presentar, en coordinación con el gobernador, la segunda fase del Plan de Pacificación de Rosario. Donde antes se escuchaba el ruido de las balas, ahora se escuchan máquinas trabajando. Ahora vamos por las obras de fondo".

Anticipó que este mes se licitará una "transformación histórica" en barrio Los Pumitas, "el barrio de Maxi Jerez, una de las zonas que más sufrió la inseguridad. Vamos a abrir calles, llevar servicios, construir 55 cuadras de pavimento, hacer dos plazas nuevas y renovar el Parque Ottone ¿Saben dónde vamos a poner el obrador? Donde estaba el búnker que vendía la mierda que intoxica a nuestros pibes. Cuando dijimos que íbamos a derribarlos lo decíamos en serio".

A continuación, señaló que se completarán las obras de pavimento definitivo en Empalme Graneros. También mencionó obras en Ludueña, donde se transformará el viejo estadio de Tiro Federal en un parque, y en barrio Industrial con otro nuevo espacio verde donde se emplaza el antiguo complejo de viviendas de barrio Cotar. Además, marcó que se harán trabajos en Las Flores, barrio Olímpico, barrio Ate, Tablada y en el Mangrullo.

Las obras del Monumento

En otro pasaje de su discurso, Javkin pidió al gobierno nacional que se terminen las obras del Monumento Nacional a la Bandera. Esta semana el gobernador Maximiliano Pullaro reveló que le pedirá a la administracion de Javier Milei la potestad para terminar el 28% que le falta al proyecto para dejar al emblema de la ciudad a nuevo. Nación le adeuda 1.600 millones de pesos a la contratista Dyscon, situación que obligó a la firma a paralizar las tareas. Ahora, con 1.500 millones de pesos en nuevos fondos por delante, el gobierno provincial podría garantizar este recurso pendiente para así, llegar a un monumento "reluciente" para el próximo 20 de Junio.

"Todas estas obras las hicimos junto a la provincia. Una sola obra le tocaba a la Nación: el Monumento a la Bandera. Está al 75%. Nuevamente insistimos, termínenla. Y si no la van a terminar, como pidió el gobernador, déjennos a nosotros que sabeemos cuidar el legado de Belgrano para todo el país", expresó Javkin.

"La ciudad real y la virtual"

Sobre el final, el intendente dedicó un momento a los comentarios negativos que recibe en redes sociales, sobre todo puntualizando la modalidad de la que se vale la estrategia nacional de dominar la proclamada "calle online": "En la ciudad virtual en la que viven algunos todo está mal, nada es lindo, todo es feo, nada sirve, todo es odio. Atrás de esas computadoras se cría un veneno con la pretensión pocas veces lograda de volverse viral, siempre a escondidas, con nombres falsos. No es que no sabemos quiénes son, no nos importa. En nuestra gestión no hay anónimos. Nadie de nuestro equipo tiene cerrados sus comentarios en redes. Mi Whatsapp lo tiene media ciudad".

"En la ciudad virtual no está permitido alegrarse por nada, no se puede celebrar, no sea cuestión que alguien crea que Rosario está mejor. Cuando hacemos obras en el centro dicen que no hacemos nada en los barrios. Cuando hacemos obras en los barrios, le pagan a alguno para decir que está mal hecha. No importa. Sigan hablándose entre ustedes", manifestó.

Por último, recordó que en su discurso de asunción aseguró que "soñaba con que Rosario se transformara en la ciudad más respetuosa de la Argentina. Hoy que los vientos cambiaron y estamos de nuevo de pie, quiero volver a esa idea. En pocos meses vamos a recibir a miles de personas que van a venir a los Juegos Suramericanos. Quiero que nos propongamos la tarea de que cuando lleguen se encuentren con una ciudad donde se frene en las señales de «Pare», no se apure al peatón, no se arroje basura al piso, no se tape una rampa".

"Sé que si nos lo proponemos, podemos hacer de esta ciudad un ejemplo de respeto. Pudimos con tempestades, miren si no vamos a poder con esto. En abril, vamos a lanzar una campaña de educación ciudadana que nos invite a la convivencia, con la palabra respeto como rectora. Respeto es la bandera, respeto es Malvinas, respeto es nuestros mayores, respeto es ser buena gente. Respeto es Rosario. Somos un montón de gente buena haciendo lo correcto. Así gobernamos, así vivimos, sin gritos, sin crueldad, sin robar, sin mentir. Con la mirada franca y la certeza de seguir en la senda del bien. Cuando menos lo esperaban, volvió Rosario", finalizó.