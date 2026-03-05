Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Los dueños del comercio quieren prorrogar al menos por un año más el alquiler del inmueble de Cafferata y Tucumán. Temen por la pérdida de 20 puestos de trabajo

En el ingreso al supermercado Delfín Blanco de Cafferata y Tucumán, un cartel sorprende a los clientes: " Señores clientes y vecinos: apoyen nuestra lucha contra el cierre de nuestra fuente de trabajo. ¡No al desalojo! Tu firma nos ayuda ". Es que el propietario del inmueble decidió no renovar el contrato de alquiler con los responsables del súper y, después de 35 años en ese lugar, el comercio corre peligro de cerrar sus puertas.

"Estamos en una situación compleja, mañana tenemos una reunión con la jueza para ver si nos facilita una prórroga", dijo esta mañana a LT8 uno de los empleados del comercio, que desde hace décadas está instalado en esa tradicional esquina de la zona de la Terminal de Ómnibus .

Según relató el empleado, de no tener respuesta favorable al pedido de prórroga son más de 20 los trabajadores que se quedarían "en la calle" .

"El interés de los dueños es seguir trabajando acá o en otro sitio, porque es una pena que no pueda continuar", agregó.

Un supermercado en barrio Agote

"Esperemos que todo pueda cambiar y que nos puedan prorrogar un año más el alquiler", dijo el empleado. Junto a los carteles que explican el presente de incertidumbre del local, los trabajadores juntan firmas de los vecinos de barrio Agote que quieran apoyar el reclamo.

"Sé que están buscando otro lugar en esta zona, pero no se consigue. Los vecinos no pueden creer lo que esta pasando. Si se cierra, 20 personas quedaríamos en la calle", lamentó el empleado, con 28 años de antigüedad en la empresa. Y agregó: "De un día para otro es duro, porque somos gente grande y a esta edad es muy difícil conseguir trabajo".