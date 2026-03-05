La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

El crecimiento del endeudamiento de los hogares y el crecimiento de la tasa de incumplimiento obliga a a las entidades a aumentar sus previsiones

La morosidad en el pago de deudas con el sistema financierio creció a niveles récord, por la crisis de las familias.

El aumento de la morosidad del sistema financiero, sobre todo en el segmento de la deuda familiar, complica a los hogares y preocupa a los mismos bancos, que en los balances correspondientes al cierre de 2025 comenzaron a reflejar un deterioro en los indicadores de riesgo crediticio.

El último informe de coyuntura del Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate) reveló que la proporción de la deuda tomada por hogares que no puede ser pagada a término se multiplicó por cuatro durante el año 2025. Llegó al 12% del total del saldo para préstamos personales y 9,3% para tarjetas.

El saldo de los créditos en condición irregular pasó de 1,6 a 7,6 billones de pesos en 2025. El trabajo aclaró que, a diferencia de lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se había producido un problema de magnitud relativamente similar, “en aquella ocasión la morosidad vino del lado de las empresas y ahora son las familias las que no pueden pagar su deuda”.

Los resultados presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, Banco BBVA y Grupo Galicia reflejaron el aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto directo sobre la rentabilidad del sector financiero.

En un contexto macroeconómico signado por tasas de interés reales elevadas durante buena parte de 2025, la desaceleración de la actividad económica y una mayor presión sobre los ingresos disponibles de los hogares, la capacidad de pago de los clientes se vio afectada desde marzo del año pasado y se profundizó en diciembre. Las entidades confían en que la situación comience a recomponerse en los próximos meses.

El banco Supervielle informó que el ratio de morosidad (NPL) se elevó al 5% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 3,9% registrado en el trimestre previo y al 1,3% de igual período de 2024. Según explicó la entidad, el incremento estuvo vinculado principalmente a mayores niveles de atraso en la cartera minorista y algunas señales de estrés en los préstamos corporativos. Este deterioro en la calidad de los activos se reflejó también en el aumento de las previsiones por incobrabilidad: en términos netos alcanzaron los $ 106.600 millones en el cuarto trimestre de 2025, frente a $ 60.700 millones en el tercero.

“Tras el fuerte crecimiento del crédito tanto minorista como corporativo durante 2024, un contexto macroeconómico menos favorable a lo largo de gran parte de 2025 impactó significativamente en la calidad de los activos en todos los segmentos de clientes, lo que derivó en un aumento del costo del riesgo”, señaló la entidad. En este marco, el costo de riesgo se incrementó al 10,6% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 2,5% en el cuarto trimestre de 2024.

El Banco Macro también reflejó un deterioro en los indicadores de calidad crediticia. El ratio de cartera irregular (NPL) se ubicó en 5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica un aumento frente al 3,9% registrado en el trimestre previo y al 1,3% de igual período de 2024. En paralelo, el banco reforzó el ratio de previsiones sobre el total de préstamos al 5,6% al cierre de diciembre de 2025, por encima del 4,4% observado.

El Grupo Galicia mostró un aumento significativo en las previsiones por incobrabilidad a $ 776.187 millones al cierre del cuarto trimestre, lo que representa un incremento del 13% respecto del trimestre previo y del 130% en la comparación interanual.

En el caso de Banco BBVA, los préstamos en mora subieron a 4,18%. El ratio de cobertura se ubicó en 96,4%, mientras que las previsiones siguieron aumentando, ya que el banco reconoció mayor riesgo crediticio en las carteras minoristas.

El incremento de la morosidad continúa generando preocupación: el incumplimiento de las familias alcanzó en diciembre de 2025 un nuevo récord en 18 años.

Menos préstamos

En febrero, el saldo total de préstamos en pesos al sector privado 1,8% real en términos mensuales aunque subió 16,7% anual, según un informe de First Capital Group. Guillermo Barbero, socio de la firma, explicó que los préstamos comerciales cayeron 2,6% mensual y 5,6% anual en términos reales. ¨Sigue la política de reducción del endeudamiento por parte de los actores económicos”, agregó.

La línea de préstamos personales registró una caída mensual del 0,6%. “Se completan cinco meses consecutivos de caída en términos reales para la línea, un segmento de la clientela no está calificando para nuevas operaciones hasta que no regularice su situación de morosidad o hasta que los bancos no reduzcan los niveles de riesgo admitido al nivel de los valores vigentes durante el primer semestre del año 2025”, aseguró.

La operatoria a través de tarjetas de crédito disminuyó 3% mensual real, “seguramente influenciada por la poca disponibilidad de cuotas sin interés en los comercios”.