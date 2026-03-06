Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

El cuerpo médico de Newell's dio a conocer este viernes un informe con los lesionados del plantel que dirige Frank Kudelka

Otra mala noticia para Newell's . Este viernes el cuerpo médico leproso brindó un informe con los lesionados del plantel que dirige Frank Kudelka. Y la peor parte se la llevó el refuerzo Oscar Salomón . Además se actualizó la evolución del delantero Matías Cóccaro y del volante David Sotelo.

Según el parte médico: "Oscar Salomón tiene una fractura de la primera falange del quinto dedo del pie derecho a causa de un traumatismo directo en un entrenamiento. Realiza tratamiento y prácticas sin impacto" .

En tanto, "Matías Cóccaro: continúa cursando un síndrome de estrés tibial medial posterior, se encuentra en rehabilitación y evolución activa, con estudios de control programados para la semana próxima". Por ello el atacante tampoco estará disponible de mínima para el duelo del martes ante Platense en el Coloso.

Y por último, "David Sotelo: lleva 10 días de evolución de su desgarro en el aductor derecho, aún con trabajos de forma diferenciada". El juvenil mediocampista tampoco estará disponible para enfrentar al calamar.

El martes Newell's recibe a Platense

Este martes, a las 22, Newell’s recibirá a Platense en el Coloso del Parque por la décima fecha de la zona A del Apertura, tras lo que fue la derrota del clásico. El árbitro será Luis Lobo Medina. El asistente 1: José Castelli, asistente 2: Belén Belivaqua, cuarto árbitro: Joaquín Gil, en el VAR: Álvaro Carranza y en el AVAR: Bruno Amiconi.