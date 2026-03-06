La Capital | Ovación | Newell's

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

El cuerpo médico de Newell's dio a conocer este viernes un informe con los lesionados del plantel que dirige Frank Kudelka

6 de marzo 2026 · 12:25hs
Oscar Salomón llegó a Newells en este mercado de pases.

Oscar Salomón llegó a Newell's en este mercado de pases.

Otra mala noticia para Newell's. Este viernes el cuerpo médico leproso brindó un informe con los lesionados del plantel que dirige Frank Kudelka. Y la peor parte se la llevó el refuerzo Oscar Salomón. Además se actualizó la evolución del delantero Matías Cóccaro y del volante David Sotelo.

Según el parte médico: "Oscar Salomón tiene una fractura de la primera falange del quinto dedo del pie derecho a causa de un traumatismo directo en un entrenamiento. Realiza tratamiento y prácticas sin impacto".

Esto lo dejará afuera como mínimo de los próximos compromisos del rojinegro.

En tanto, "Matías Cóccaro: continúa cursando un síndrome de estrés tibial medial posterior, se encuentra en rehabilitación y evolución activa, con estudios de control programados para la semana próxima". Por ello el atacante tampoco estará disponible de mínima para el duelo del martes ante Platense en el Coloso.

Y por último, "David Sotelo: lleva 10 días de evolución de su desgarro en el aductor derecho, aún con trabajos de forma diferenciada". El juvenil mediocampista tampoco estará disponible para enfrentar al calamar.

Leer más: La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

El martes Newell's recibe a Platense

Este martes, a las 22, Newell’s recibirá a Platense en el Coloso del Parque por la décima fecha de la zona A del Apertura, tras lo que fue la derrota del clásico. El árbitro será Luis Lobo Medina. El asistente 1: José Castelli, asistente 2: Belén Belivaqua, cuarto árbitro: Joaquín Gil, en el VAR: Álvaro Carranza y en el AVAR: Bruno Amiconi.

Noticias relacionadas
Ante Central atajó Williams Barlasina, y dentro de Newells analizan si deben ir por otro refuerzo.

Newell's: tras ir en la búsqueda de un volante ofensivo, ¿tiene que ir por un arquero?

Frank Kudelka transita días de entrenamientos con el fin de bucar imponer su idea de juego.

Newell's recibió otro "no" de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

El nombre del arquero Carlos Lampe sonó por la zona del Parque de la Independencia.

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Ortega tiene 26 años, arriba a Newells en condición de libre después de pasar por Tigre y firmó por una temporada. 

Newell's suma otro soldado para tener más opciones en la última línea y fortalecer la defensa

Ver comentarios

Las más leídas

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Lo último

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: Sus números son impresionantes

Milei recordó un video donde elogia a Messi en 2018: "Sus números son impresionantes"

Kudelka habló de todo: el presente de Newells, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

El Colegio de Farmacéuticos confirmó que arribaron vacunas para el sector privado. ¿Cuál es el precio? El 10 de marzo empieza la campaña gratuita

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa
Policiales

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: La vas a pagar
Política

Duro cruce renueva una vieja pelea entre Javkin y Sain: "La vas a pagar"

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización
La Ciudad

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas
Policiales

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Javier Milei: Después del año 2031, no me ven más el pelo

Javier Milei: "Después del año 2031, no me ven más el pelo"

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

Central tendrá tres bajas ante Argentinos y Almirón reacomoda el equipo

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

Ovación
Kudelka habló de todo: el presente de Newells, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Por Hernán Cabrera
Ovación

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Kudelka habló de todo: el presente de Newells, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Kudelka habló de todo: el presente de Newell's, los refuerzos que faltan y la foto Messi-Trump

Otra mala para Newells: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

Otra mala para Newell's: un defensor que llegó como refuerzo sufrió una fractura

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newells: La historia del club está en juego

La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

Policiales
El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Por Martín Stoianovich

Policiales

El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Suspendieron las clases en un colegio por una bandera con una amenaza mafiosa

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Denuncias sobre filmaciones de menores en TikTok: ya hay más de 30 posibles víctimas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

Tras el crimen de un bebé en una barbería, ya hay cuatro personas detenidas

La Ciudad
Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Ya hay vacunas antigripales en las farmacias de Rosario ¿quiénes pueden vacunarse?

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Mujeres y disidencias marchan el lunes por el 8M: cuál será el recorrido de la movilización

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Carpano Weekends aterriza en la capital del vermut con gastronomía y música en vivo

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

Diputados por Santa Fe piden la finalización de las obras del Monumento a la Bandera

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En AFA sigue todo revuelto: River no participará del Comité Ejecutivo

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial
Economía

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %
Economía

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos
Economía

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca
Economía

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la UE resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Javkin en el Concejo: Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos
La ciudad

Javkin en el Concejo: "Aunque no les guste, hay buenos y malos, y ganamos los buenos"

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna
Información General

La Nasa ahora dice que no hay posibilidades de que un asteroide choque con la Luna

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional
El Mundo

Donald Trump despidió a su secretaria de Seguridad Nacional

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad
La Ciudad

Reclaman que se cumpla con la ley de emergencia en discapacidad

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos