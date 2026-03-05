La Capital | La Ciudad | vacuna

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Lo confirmó la ministra de Salud, Silvia Ciancio. La vacuna es gratuita y está dirigida a grupos de riesgo, para reducir complicaciones y hospitalizaciones por el virus de la influenza

5 de marzo 2026 · 16:17hs
La campaña de vacunación comenzará el próximo 10 de marzo. 

La campaña de vacunación contra el virus de la gripe iniciará formalmente el próximo 10 de marzo en el territorio santafesino, integrando una estrategia de aplicación establecida en el Calendario Nacional de Inmunizaciones. Esta vacuna es clave para disminuir las hospitalizaciones, secuelas y muertes que ocasiona la infección en las poblaciones con mayor vulnerabilidad.

La ministra de Salud provincial, Silvia Ciancio, confirmó el inicio de la estrategia y explicó que “las dosis son provistas por el gobierno nacional y ya fueron distribuidas en Santa Fe, con las indicaciones correspondientes a los equipos de salud”. En ese sentido, remarcó la importancia de la aplicación temprana: “Es fundamental poder vacunar durante el mes de marzo para que, cuando llegue el invierno, las personas que integran los grupos de riesgo ya estén inmunizadas”.

Implementación

Por su parte, la responsable provincial del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Gabriela Clementz, detalló que “como cada año las primeras dosis se brindan a trabajadores y personal de salud, trabajadores y residentes en instituciones geriátricas, porque si bien todos podemos presentar esta enfermedad, hay grupos que pueden tener mayor posibilidad de complicaciones”.

En relación a la logística, explicó: “La vacunación de la población objetivo podrá realizarse de manera sucesiva o simultánea dependiendo de la disponibilidad de dosis, capacidades operativas y respondiendo al orden dinámico que indica comenzar por el personal de salud”.

Además, detalló que las dosis estarán disponibles tanto en efectores públicos como en farmacias, para afiliados de Iapos y Pami. “Al igual que el año pasado, a través de un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos facilitamos la descentralización de la estrategia de vacunación. A partir de la interoperabilidad entre el sistema informático del Colegio y nuestro Sistema Sicap, cada dosis aplicada en farmacias se registra de manera nominal en la base provincial. Esto nos permite contar con información integrada, fortalecer la trazabilidad de las vacunas y evaluar de manera permanente el avance de la campaña en todo el territorio”, remarcó.

Población objetivo y factores de riesgo

En la provincia de Santa Fe, el universo de personas comprendidas en los grupos priorizados alcanza a 810.000 santafesinos. La población que debe recibir la dosis incluye a:

► Personal de salud.

► Embarazadas: en cada embarazo y en cualquier trimestre. En cada embarazo se debe recibir la vacuna antigripal y contra el Covid-19 en cualquier trimestre, la vacuna triple bacteriana acelular [dTpa] a partir de la semana 20 y la vacuna contra el virus sincicial respiratorio entre las semanas 32 y 36 semanas de gestación.

► Puérperas: hasta el egreso de la maternidad -máximo 10 días-, si no tuvo oportunidad de recibir la vacuna durante el embarazo.

► Entre los 6 meses a 24 meses de edad: esquema de dos dosis, si no recibió la vacuna anteriormente.

► Entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo, con documentación que acredite la existencia de enfermedades preexistentes entre las que se encuentran: obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias y cardíacas crónicas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedad oncohematológica, trasplante y/o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis, entre otros.

► 65 años y mayores.

► Personal estratégico, cuyo desempeño es clave para mantener las funciones esenciales (ej. fuerzas de seguridad del Estado).

Acceso y coadministración

La aplicación de la vacuna no requiere orden médica para los grupos mencionados y puede realizarse de forma conjunta con cualquier otra inmunización del Calendario Nacional, incluyendo la del Covid-19.

Es fundamental que quienes asistan a los centros de salud, hospitales públicos o vacunatorios aprovechen esta oportunidad para consultar y completar esquemas de vacunación de todo el grupo familiar.

