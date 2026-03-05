La Capital | Policiales | TikTok

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

El padre de una de las víctimas contó cómo descubrieron los videos ilegales de niñas y adolescentes en un supermercado chino de Helvecia

5 de marzo 2026 · 10:39hs
Las publicaciones de TikTok llevaron a la PDI hasta el supermercado Popular.

Las publicaciones de TikTok llevaron a la PDI hasta el supermercado Popular.

La investigación sobre videos de personas menores de edad con connotación sexual en Helvecia no sólo tuvo gran impacto por la cantidad de casos, sino también por los testimonios detrás de la denuncia colectiva. El padre de una de las víctimas confirmó este jueves que encontraron la primera pista en TikTok y apuntaron contra un supermercado chino del pueblo.

Lucas confirmó que su hija adolescente descubrió el material ilegal en la red social creada en Asia. Más adelante, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) recibió declaraciones de otras familias de la localidad del centro de la provincia de Santa Fe y el caso tomó estado público el último martes a partir de un allanamiento en el comercio.

"Ella estaba mirando TikTok como cualquier otra aplicación y empezó a encontrar videos donde se veían chicas del pueblo conocidas. Investigando un poco más, encontramos comentarios y ahí empezamos a tomar conocimiento de todo esto”, explicó el denunciante. A partir de ese momento, la joven compartió lo que había visto con sus amigas y varias familias advirtieron que había otras menores en esas grabaciones.

Una denuncia colectiva por videos de TikTok

Lucas confirmó que los padres hicieron varias denuncias sobre filmaciones en el supermercado Popular. Al respecto, precisó: "No te sabría decir el número exacto, pero son chicas que iban a comprar y se hicieron amigas de esta señora".

super chino Helvecia

De acuerdo con este testimonio, la mujer que atendía el comercio se habría ganado la confianza de las menores y les pedía que posaran para fotos o que hablaran frente a la cámara. "Con la excusa de sacar una foto o filmar algo, les hacía desfilar o hablar. Las chicas, inocentes, no sabían adónde iban a terminar esos videos”, relató.

>> Leer más: Ex perito de la Corte almacenó más de 33 mil archivos de abuso sexual infantil

Uno de los aspectos que más indignación generó entre las familias fue el tipo de reacciones a las publicaciones. Según explicó Lucas, en el departamento Garay se encontraron con muchos mensajes con connotación sexual sobre niñas y adolescentes.

“Hay comentarios muy obscenos y estamos hablando de chicas de entre 10 y 15 años. Es una locura”, expresó el padre de una de las víctimas. Además, señaló que algunas adolescentes recién ahora recordaron situaciones incómodas que habían vivido en el comercio. “Mi hija me dijo que hace más de dos años había dejado de ir al supermercado porque se sentía incómoda cuando la filmaban”, explicó.

La denuncia y la investigación judicial

Tras descubrir el material, varias familias se presentaron en la comisaría de Helvecia para hacer la denuncia. La investigación quedó en manos de la Justicia, que analiza los teléfonos celulares entregados por la mujer señalada.

Mientras avanza la causa, el supermercado donde ocurrieron los hechos continúa abierto, lo que genera preocupación entre los vecinos. “Uno se siente shockeado. No sabemos hasta dónde puede llegar esto o si hay una red detrás”, manifestó Lucas.

El caso provocó gran conmoción en Helvecia, una comunidad pequeña donde muchas familias se conocen entre sí. Padres y madres de las adolescentes afectadas siguen de cerca el avance de la causa y reclaman que se esclarezca lo ocurrido. “Es una situación muy dura. Cuando te toca algo así con tu hija, no es nada agradable”, concluyó Lucas.

