Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

La empresa Electrolux abrió un registro de retiros voluntarios en la planta de Rosario. El plantel ya se había achicado a 400 operarios. La industria metalúrgica de Rosario cayó 9% en el último año

5 de marzo 2026 · 20:57hs
En octubre, Electrolux puso en marcha  un régimen de suspensiones rotativas en Rosario.

En otro capítulo de la espiral de crisis industrial, la fabricante de electrodomésticos Electrolux abrió un nuevo registro de retiros voluntarios para seguir achicando un plantel de operarios que ya cayó casi a la mitad en los últimos dos años.

Por la caída de la demanda y la competencia importada, la empresa de capitales suecos que en 2011 compró la rosarina Gafa, dispuso en octubre un esquema de suspensiones rotativas para los 400 trabajadores que quedan en la planta del barrio Las Delicias. Como la actividad no repuntó, extendió ese sistema más allá de fin del año pasado. El establecimiento trabaja a menos del 50 % de su capacidad.

“Electrolux abrió un retiro voluntario, ofreciendo la indemnización tarifada más tres sueldos, para una persona que tiene 10 años de antigüedad es un 130 %, explicó Pablo Cerra, abogado y apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Rosario.

En 2023 la empresa ocupaba a 900 operarios. En los últimos dos años se perdieron más de 2.000 puestos de trabajadores metalúrgicos en Rosario. No hay sector que no haya sido afectado.

Deuda y retiros

“Hay una gran masa de trabajadores que se va a adherir al retiro que ofrece Electrolux. Con todo el dolor del alma, vemos que es mucha la gente que se quiere ir. Esto que pasa hoy, no pasó nunca. No es sólo Electrolux donde se va con más dinero, a los trabajadores les dio mucho miedo la reforma laboral. Vemos gente en otras empresas que acepta irse por menos del 100 %», explicó Cerra.

Cerra estimó que “la gente está muy endeudada y ve que la única posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva es cobrando una indemnización. Necesitan pagar la tarjeta, préstamos y sueñan con arrancar de cero, muchos se van a las aplicaciones que es pan para hoy y hambre para mañana”.

Un panorama crítico

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de Rosario informó esta semana que la facturación real de la industria en la ciudad cayó casi 9 % en 2025 y acumula una retracción superior al 35 % en los últimos dos años. Con una recesión que supera los 30 meses, el sector metalúrgico aparece como el más golpeado. “El 77 % de los rubros que integran nuestra rama muestra crifras negativas de actividad”, señaló Rafael Catalano, presidente de la entidad.

La crisis que golpea al sector industrial desde el cambio de modelo económico se aceleró en los últimos meses. El cierre de fábricas emblemáticas en medio de los ataques del gobierno nacional a los prinicipales referentes del sector expone la aceleración del camino a a la debacle. En todo el país, la industria metalúrgica perdió en dos años 851 empresas y 18.800 empleados menos en todo el país, según datos de la asociación nacional que reúne a los empresarios del sector.

El informe de actividad que elabora mensualmente AIM no presenta novedades positivas. Con los datos de cierre de 2025, muestra un porcentaje de utilización de la capacidad instalada de apenas el 38 % a nivel nacional, con ramas como la de línea blanca que, con la excepción de productos de nicho, se convirtieron prácticamente en importadoras. “Muchas empresas optaron por esa opción para sobrevivir, el problema de la importación de bienes finales es que se deteriora toda la cadena de valor armada para abastecer la fabricación local”, explicó Catalano. La maquinaria agrícola es un ejemplo. El sector presenta números levemente positivos de ventas pero la producción de agropartes bajó 15 %.

El índice de facturación real de los negocios de Rosario, que elabora el centro de estudios de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Municipalidad, mostró una retracción general del 3 % el año pasado pero la industria metalúrgica cayó 9 %. Si se toman los últimos tres meses de 2025, la caída interanual fue del 12 %. En comparación con 2022, la retracción es de 36,3 %.

