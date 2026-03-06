El asesinato de Gian enluta a una familia ajena al conflicto que derivó en el ataque

Gian Mastrocola, de un año, recibió un balazo en el corazón en medio de una pelea que se desató en una barbería de la zona sur de Rosario

El asesinato de Gian Benjamín Mastrocola , de un año, fue el punto final de una discusión que en pocos minutos escaló de un cruce de gritos a un disparo que impactó en el corazón del bebé. La víctima estaba en los brazos de su padre, un joven de 21 años que atiende una barbería ubicada en la vivienda familiar. El conflicto fue entre un conocido de él y otros jóvenes de la zona entre los cuales hay tres detenidos con cocaína secuestrada.

El crimen ocurrió cerca de las 18 del jueves en Melincué al 6100, barrio Roque Sáenz Peña de la zona sur de Rosario. Desde la Fiscalía indicaron que los agresores llegaron al lugar en una moto y un auto tras una discusión previa ahí mismo. Entre los tres detenidos, que serán imputados en los próximos días, está el presunto autor de los disparos.

Lo que aparece como trasfondo es un conflicto del cual la familia de Gian es ajeno. La barbería es un punto de encuentro de jóvenes y uno de ellos se trenzó en una pelea con otro que pasó en una moto. Sin embargo asoma la sospecha de que el grupo que disparó contra el local tiene vínculos con el delito complejo. "Si tienen armas seguro en algo andan", indicó un testigo de los hechos a La Capital.

El asesinato de Gian

Este viernes a la mañana Valentino, de 21 años y padre de Gian, se dispuso a hablar con La Capital y relató lo que, en el marco de su estado emocional, alcanzó a ver y recordar. "Llegaron en un auto, sacaron una pistola, escucho los tiros y siento que uno me roza. A Gian lo tenía en brazos y le dieron un tiro en el corazón", contó. "Vi que me llené de sangre y salí a la calle a buscar a mi papá para ir al hospital. Pero se me fue en mis brazos", agregó.

IMG_7803.JPG Valentino, el padre de Gian. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El relato de la discusión previa que describió Valentino coincide con la información que brindó la Fiscalía. Todo comenzó cuando un joven llamado Ismael, que estaba en la barbería, tuvo un cruce de gritos con otro muchacho que pasó en motos con una mujer. A los pocos minutos esta persona, presuntamente Alan "Cráneo" V., uno de los detenidos más tarde, volvió con otro hombre y se trenzaron a golpes con Ismael. Antes de irse, los agresores rompieron el parabrisas de un auto de la familia de Valentino que estaba estacionado.

Una tercera secuencia se dio cuando minutos después los agresores regresaron en la misma moto pero apoyados por un auto. Para entonces Ismael, la otra parte del conflicto, ya se había retirado. Sin embargo una persona que bajó del auto no reparó en eso y comenzó a disparar contra la barbería. Fue entonces que un disparó hirió de muerte al bebé que estaba en brazos de Valentino.

Detenidos con armas y cocaína

En medio del intento de fuga el presunto autor de los disparos fue reducido por un vecino de la cuadra que es gendarme. Fue identificado como Kevin P., de 25 años, y llevaba encima un arma calibre 38. Momentos más tarde agentes del Comando Radioeléctrico llegaron a la zona de Patricios y pasaje Bacle, a ocho cuadras del lugar del crimen, con la información de que allí había frenado el Chevrolet Corsa gris utilizado en el ataque y que un hombre había bajado para meterse en una casa.

Así tras una serie de tareas la policía aprehendió a Alan "Cráneo" V., de 21 años, y a Darío Alberto A., de 45 años. Dentro de la vivienda del joven hallaron una pistola calibre 11.25, varios celulares y una bolsa con varios trozos de cocaína. Los sospechosos quedaron detenidos en el marco de la causa por el homicidio ,que quedó a cargo de la fiscal Agustina Eiris, pero también intervino el área de microtráfico por el secuestro de la droga que registró un peso de 300 gramos.

"Si tienen armas seguro en algo andan", resumió un testigo del hecho a La Capital. En ese marco trascendió que en diciembre pasado el padre de uno de los detenidos ya había amedrentado a los jóvenes que se juntan en la barbería. "Ahora vinieron a matar, no les importó nada. Cuando quise proteger a Gian ya era tarde", contó Valentino.