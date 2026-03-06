La propuesta de Claudio Vivas para salvar a Newell's: "La historia del club está en juego"

El histórico asistente de Bielsa afirmó que está "dispuesto a colaborar" para sacar al equipo adelante, ya que no quiere ver a la Lepra "en la B Nacional"

El caos en Newell's no cesa mientras el equipo se hunde en el fondo de la tabla y se compromete cada día más con el descenso . El cambio de comisión directiva no trajo alivio, sino que más malestar por la continuidad de los problemas. Por eso, en las últimas horas, Claudio Vivas se ofreció como una alternativa de trabajo .

El histórico asistente de Marcelo Bielsa, quien se presentó como posible director deportivo junto al excandidato Cristian D’Amico en las pasadas elecciones, expresó su preocupación por el difícil panorama que atraviesa la Lepra y presentó su propuesta para sacar al club adelante .

“Estamos al límite, estoy muy preocupado como hincha porque la gestión que recién comienza, que como toda gestión que recién comienza necesita su tiempo, no ha tenido un buen mercado de pases, al contrario, me parece que fue uno de los peores ”, afirmó Vivas durante una entrevista con radio La Red.

El exseleccionador de Costa Rica fue una de las voces que más resonó en esta semana luego de la derrota en el clásico rosarino, con el agregado de que Newell's permanece en puestos de descenso .

Vivas En las pasadas elecciones, Vivas encabezó el proyecto deportivo de Cristian D'Amico. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Claudio Vivas pidió que los dirigentes “recapaciten”

Con un claro gesto de preocupación por el contexto crítico que atraviesa el club de sus amores, Vivas remarcó: “Yo espero que recapaciten, que busquen alternativas, yo que estoy desde afuera como hincha estoy dispuesto a colaborar sin ningún tipo de inconveniente, hay que ser responsable porque la historia del club está en juego”.

El exfutbolista aseguró que “están en juego 62 años consecutivos en primera división” y resaltó que no quiere “ver a Newell's en la B Nacional”, donde puntualizó que hay “que ser un especialista”, ya que “está duro subir de categoría”.

“Quiero que Newell's mejore y que se mantenga en primera, pero para que pase eso habrá que encontrarle la vuelta”, aseveró. A su vez, destacó que “Kudelka es un buen entrenador y fue una buena adquisición”, pero sostuvo que “el problema también a veces son los jugadores que no responden y eso es un poco lo que está pasando”.