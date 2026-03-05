El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una caída de 0,2 %

El Icasfe, que elabora la Bolsa de Comercio de la capital provincial, mostró un progresivo deterioro durante el año pasado

El consumo fue uno de los componentes de la economía santafesina que cayó.

La actividad económica de la provincia cerró con una variación interanual negativa del 0,2 %, según el indicador que elabora la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Fue el resultado de una desaceleración sostenida del crecimiento interanual de la economía santafesina, que pasó de una tasa del 6,1 % en enero de 2025 a valores cercanos a cero hacia el cierre del período.

El Indice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (Icasfe) es elaborado por el centro de estudios económicos de la entidad en base al seguimiento de una serie de componentes relevantes para la actividad del distrito.

En diciembre de 2025, cuatro de los ocho componentes del Icasfe registraron variaciones mensuales positivas. En la comparación interanual dos series marcaron disminuciones y el resto sigue con resultados favorables, aunque, en su mayoría, desacelerando.

Durante el último mes del año, la demanda laboral se incrementó un 1,8 % mensual y 16,6 % interanual. Sin embargo, los puestos de trabajo registrados volvieron a experimentar una caída mensual (-0,1 %). El segmento de empleo privado registrado presenta la quinta tasa negativa consecutiva.

Consumo

Las ventas en supermercados de grandes cadenas mejoraron 1,1 % mensual, luego de siete variaciones negativas consecutivas. Pero la serie continúa 5,1% por debajo del valor correspondiente a diciembre de 2024.

Los recursos tributarios provinciales registraron una nueva suba mensual en diciembre, en este caso del 1,2 %. El aumento de la coparticipación nacional, sumado a un comportamiento prácticamente estable de la recaudación de impuestos provinciales, explica este resultado. En la comparación interanual, la serie registró una tasa del 0,5 %.

Esto habría comenzado a desmejorar en los primeros meses de 2026, a la luz de las propias declaraciones del ministro de Economía, Pablo Olivares, que advirtió sobre una reducción de la coparticipación en un 8 % durante el primer bimestre.

En la foto de fin del año pasado, el consumo de cemento continuó en terreno negativo, tanto en la variación mensual como interanual, con tasas del 0,6 y 3,3 %, respectivamente, manteniéndose en niveles históricos relativamente bajos. En términos absolutos, en 2025 se registró un muy buen año en materia de patentamientos de vehículos nuevos. Subieron 3,7 % interanual pero contabilizó en diciembre la tercera caída consecutiva mensual (-0,3 %).

Por último, el indicador referente a la evolución de la producción industrial evidenció una leve contracción mensual del 0,3 % pero un leve incremento interanual del 0,6 %.

Sector industrial

Al interior del sector manufacturero, el consumo de gas industrial se incrementó 0,7 % mensual pero bajó 5,8 % interanual. El año 2025 cierra como el de menor consumo de los últimos veinte años, a excepción de 2020. El consumo de energía eléctrica en la industria santafesina acumuló una baja de 1,8 % durante el año, en sintonía con la mayoría de las ramas industriales.

La faena de ganado cayó 0,1 % mensual y 1,9 % interanual, mientras que la producción láctea bajó 1,3 % entre diciembre y enero, acelerando la caída del último mes del año.

El índice de difusión, que mide el porcentaje de indicadores que aportan positivamente al Icasfe en los últimos seis meses, también registró una disminución progresiva, del 70 % en enero de 2025 a 37,5 % en enero. En mayo se perforó el umbral del 50 %.