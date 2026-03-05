La Capital | Economía | actividad económica

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una caída de 0,2 %

El Icasfe, que elabora la Bolsa de Comercio de la capital provincial, mostró un progresivo deterioro durante el año pasado

5 de marzo 2026 · 21:44hs
El consumo fue uno de los componentes de la economía santafesina que cayó.

El consumo fue uno de los componentes de la economía santafesina que cayó.

La actividad económica de la provincia cerró con una variación interanual negativa del 0,2 %, según el indicador que elabora la Bolsa de Comercio de Santa Fe. Fue el resultado de una desaceleración sostenida del crecimiento interanual de la economía santafesina, que pasó de una tasa del 6,1 % en enero de 2025 a valores cercanos a cero hacia el cierre del período.

El Indice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de la provincia de Santa Fe (Icasfe) es elaborado por el centro de estudios económicos de la entidad en base al seguimiento de una serie de componentes relevantes para la actividad del distrito.

En diciembre de 2025, cuatro de los ocho componentes del Icasfe registraron variaciones mensuales positivas. En la comparación interanual dos series marcaron disminuciones y el resto sigue con resultados favorables, aunque, en su mayoría, desacelerando.

Durante el último mes del año, la demanda laboral se incrementó un 1,8 % mensual y 16,6 % interanual. Sin embargo, los puestos de trabajo registrados volvieron a experimentar una caída mensual (-0,1 %). El segmento de empleo privado registrado presenta la quinta tasa negativa consecutiva.

Consumo

Las ventas en supermercados de grandes cadenas mejoraron 1,1 % mensual, luego de siete variaciones negativas consecutivas. Pero la serie continúa 5,1% por debajo del valor correspondiente a diciembre de 2024.

Los recursos tributarios provinciales registraron una nueva suba mensual en diciembre, en este caso del 1,2 %. El aumento de la coparticipación nacional, sumado a un comportamiento prácticamente estable de la recaudación de impuestos provinciales, explica este resultado. En la comparación interanual, la serie registró una tasa del 0,5 %.

Esto habría comenzado a desmejorar en los primeros meses de 2026, a la luz de las propias declaraciones del ministro de Economía, Pablo Olivares, que advirtió sobre una reducción de la coparticipación en un 8 % durante el primer bimestre.

En la foto de fin del año pasado, el consumo de cemento continuó en terreno negativo, tanto en la variación mensual como interanual, con tasas del 0,6 y 3,3 %, respectivamente, manteniéndose en niveles históricos relativamente bajos. En términos absolutos, en 2025 se registró un muy buen año en materia de patentamientos de vehículos nuevos. Subieron 3,7 % interanual pero contabilizó en diciembre la tercera caída consecutiva mensual (-0,3 %).

Por último, el indicador referente a la evolución de la producción industrial evidenció una leve contracción mensual del 0,3 % pero un leve incremento interanual del 0,6 %.

Sector industrial

Al interior del sector manufacturero, el consumo de gas industrial se incrementó 0,7 % mensual pero bajó 5,8 % interanual. El año 2025 cierra como el de menor consumo de los últimos veinte años, a excepción de 2020. El consumo de energía eléctrica en la industria santafesina acumuló una baja de 1,8 % durante el año, en sintonía con la mayoría de las ramas industriales.

La faena de ganado cayó 0,1 % mensual y 1,9 % interanual, mientras que la producción láctea bajó 1,3 % entre diciembre y enero, acelerando la caída del último mes del año.

El índice de difusión, que mide el porcentaje de indicadores que aportan positivamente al Icasfe en los últimos seis meses, también registró una disminución progresiva, del 70 % en enero de 2025 a 37,5 % en enero. En mayo se perforó el umbral del 50 %.

Noticias relacionadas
La morosidad en el pago de deudas con el sistema financierio creció a niveles récord, por la crisis de las familias.

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

En octubre, Electrolux puso en marcha  un régimen de suspensiones rotativas en Rosario.

Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

El gobernador de Santa Fe celebró el acuerdo con Neuquén para acercar la industrias de ambas provincias

Para Pullaro, el acuerdo industrial Santa Fe-Neuquén es un "win-win"

Los autores del relevamiento aclararon que los valores corresponden a compras realizadas en comercios de barrio Martin, donde en general los precios suelen ser más elevados que en otras zonas de la ciudad.

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Lo último

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre embate empresarial

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

La suba de la morosidad crediticia se refleja en los balances de los bancos

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

El índice de actividad económica de Santa Fe cerró el 2025 con una baja de 0,2 %

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Sucedió en barrio Roque Sáenz Peña y hay un detenido. La víctima fue trasladada a un hospital pero no pudieron salvarla
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Por Gonzalo Santamaría
Economía

Por un lugar en Vaca Muerta: Santa Fe busca sumar a sus industrias

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca
Ovación

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi
POLICIALES

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Por Walter Palena

Ovación

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Cambio de horario para el partido del martes entre Newells y Platense

Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense

Ovación
Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

Rugby: Capibaras XV visita a Pampas con la ilusión de prolongar su invicto

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Lionel Messi estuvo con Donald Trump en la Casa Blanca

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Faustino Oro perdió un récord pero se aseguró un logro olímpico

Policiales
Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año
Policiales

Discutió en una barbería, volvió armado, disparó y mató a un nene de un año

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Dos cuidacoches fueron condenados por el homicidio de otro en la plaza Alberdi

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por balear una casa y un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

La Ciudad
La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Por Javier Felcaro
Exclusivo suscriptores

La hoja de ruta del oficialismo rosarino de cara a 2027

Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Vacuna antigripal: el 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Schmuck: Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia por filmaciones sexuales de menores

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron otro plan mafioso en Rosario

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores
Policiales

Cómo está la causa a dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?
La Región

Choque fatal en Zavalla y corte de la ruta 33: ¿cómo está el camionero rescatado?

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal
La Ciudad

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico súper cerca de la Terminal

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos
Información General

Ranking nacional de yerba 2025: las marcas más elegidas por los argentinos

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada
La Ciudad

Paro docente: la provincia dijo que 87 % de los maestros llenó la declaración jurada

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura
La ciudad

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos
Información general

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: hay una víctima mortal

Construimos algo hermoso, dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Por Lucas Vitantonio
Ovación

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio