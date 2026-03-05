Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A casi dos años de la saga de crímenes con cuatro trabajadores asesinados en una semana, este miércoles se llevó a cabo una audiencia que expuso la teoría de un plan mafioso similar detrás de una serie de balaceras en Rosario . Entre las personas imputadas se destaca Víctor Sleyner "Colombianito" Acevedo Figueroa , vinculado al negocio del narcomenudeo.

La investigación se abrió el domingo 22 de febrero con un ataque al voleo en el supermercado Carrefour de Ocampo y Chacabuco , donde un cliente recibió un disparo en la cintura. En los tres días siguientes se registraron otros tantos episodios en los que sólo se registraron daños materiales. Aunque variaba la zona y el blanco de los proyectiles, en cada lugar se encontró una nota con amenazas a dos presos de la cárcel de Piñero .

La fiscal Paula Barros desarrolló la hipótesis sobre el vínculo entre estas cuatro balaceras con Acevedo Figueroa como uno de los protagonistas principales . Además del presunto instigador imputó a otras tres personas detenidas desde el inicio de la pesquisa. El juez Aldo Bilbao Benítez ordenó la prisión preventiva para la mayoría de ellas. En el caso de Yamila S. se dio una excepción y quedó en libertad con una serie de restricciones, incluida la prohibición de acercamiento a los coimputados y la salida de la provincia por el plazo de ley.

El Colombianito quedó en la mira del Ministerio Público de la Acusación (MPA) como instigador de distintos ataques con armas de fuego. Uno de los objetivos principales era amedrentar a Federico García y Claudio Nahuel "Churro" Canavo , dos reclusos del pabellón 3 de la Unidad Penitenciaria 11 de Piñero. El otro era intimidar a población de Rosario , de acuerdo a la teoría expuesta en el Centro de Justicia Penal.

Los investigadores creen que Acevedo Figueroa actuó junto a otra persona para poner en marcha el plan mafioso desde el 22 hasta el 25 de febrero. Hasta el momento identificaron a dos coautores del primer episodio y a un tercer cómplice que sólo fue señalado como encubridor tras los disparos en el barrio República de la Sexta.

Fuentes del MPA confirmaron que aún hay delincuentes no identificados dentro del grupo que llevó a cabo los ataques contra locales comerciales y vehículos particulares. Mientras tanto, la Justicia federal también dictó la prisión preventiva por seis meses para el principal sospechoso en una causa paralela sobre tenencia de drogas para la venta.

El supuesto instigador fue detenido el último sábado en avenida Belgrano al 900. Los allanamientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Policía Federal Argentina (PFA) fueron más allá de este domicilio en pleno centro rosarino. La Fiscalía constató que utilizaba otro inmueble ubicado en Oliden al 4200, cerca del viaducto del bulevar Avellaneda, donde guardaba material estupefaciente. Además de sustancias ilegales, los agentes encontraron dos armas de fuego y una gran importante de municiones en este lugar.

¿Cómo fue la nueva serie de balaceras mafiosas?

La saga de balaceras comenzó a gestarse alrededor de las 15 del domingo 22 de febrero en inmediaciones del supermercado Carrefour de 27 de Febrero y Necochea. Sergio L. y Yamila S. fueron a recorrer la zona en una motocicleta Guerrero Trip 110 cc a cara descubierta con el fin de preparar el ataque.

Después de estas tareas de inteligencia, el conductor le sacó la chapa de la patente al vehículo y regresó una hora y media más tarde junto a un delincuente armado. En esta oportunidad, ambas personas tenían cascos puestos. El acompañante se bajó y disparó nueve veces con una pistola calibre 9 milímetros frente al estacionamiento. Luciano P. fue baleado en ese momento y quedó fuera de peligro luego del traslado al Sanatorio Laprida.

La fiscal aseguró que el tirador quería matar a alguien al azar, pero el plan falló. Antes de la huida, dejó el primero de los mensajes mafiosos que los investigadores fueron secuestrando en el transcurso de la semana en otros puntos de la ciudad.

Barros imputó al Colombianito como instigador de una tentativa de homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el uso de armas de fuego, en concurso ideal con intimidación pública agravada y con daño. También le atribuyeron el delito de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas y por el uso de armas de fuego. En tanto, Sergio L. y Yamila S. comparten la coautoría de la agresión en el supermercado y el primero fue acusado por la portación ilegal de la pistola.

La cuarta persona detenida desde el inicio de la investigación continuará tras las rejas bajo sospecha por encubrimiento por favorecimiento personal, agravado por tratarse de un hecho precedente especialmente grave. Según la evidencia presentada por el MPA, Uriel S. ayudó al conductor de la moto a esconderse en Avellaneda al 4700, en la zona sudoeste de Rosario. Su colaboración se sostuvo incluso cuando el organismo judicial difundió las imágenes de los autores del ataque para capturarlos.

Ataques coordinados en motocicleta

El segundo episodio de la serie tuvo lugar el martes 24 de febrero a las 20.40, cuando dos personas no identificadas balearon una camioneta Fiat Strada en Zelaya al 1300, en el extremo opuesto del mapa rosarino. En ese momento dispararon 13 veces con un arma calibre 9 milímetros y dejaron una nota en el parabrisas.

Los autores de este ataque utilizaron una motocicleta blanca. Esa misma noche se registró un tercer ataque contra un negocio en Felipe Moré al 3200. Los agresores llegaron a las 22.55 con una pistola calibre 11.25 en la zona oeste. El acompañante del conductor usaba una campera similar a las que visten los cadetes. Una vez que arribaron a su destino, abrió fuego en dos oportunidades y después escapó con su cómplice.

La última balacera tuvo lugar casi una hora y media más tarde, pasada la medianoche del miércoles. En este caso, los investigadores detectaron a tres personas no identificadas a bordo de dos motos. Tal como ocurrió en los casos anteriores, un delincuente disparó y dejó una nota con amenazas antes de la huida.

¿Quién es el Colombianito Acevedo Figueroa?

Antes de estas denuncias, Víctor Sleyner Acevedo Figueroa estuvo preso en Rosario y lo deportaron el 3 de agosto de 2024. Por entonces había purgado una pena de 4 años de cárcel. A pesar de la prohibición, volvió a la Argentina de manera ilegal y esta semana quedó tras las rejas una vez más.

Los investigadores creen que el Colombianito y su cómplice acordaron cómo y cuándo se iban a llevar acabo los ataques de fines de febrero pasado. Los instigadores acordaron los horarios y la modalidad con el fin de que tengan repercusión pública.

Mientras el MPA se ocupa de esclarecer las balaceras, los fiscales federales denunciaron que el imputado solía ir de noche a la casa del pasaje Oliden. En ese lugar hallaron un ladrillo de cocaína de algo más de un kilo. Mientras tanto, en el domicilio de avenida Belgrano secuestraron 215 gramos de ketamina junto con pequeñas cantidades de marihuana y éxtasis.

El día de la captura, el Colombianito tiró tres celulares para protegerse. Sin embargo, los policías a cargo del operativo pudieron recuperar la información de los teléfonos móviles.