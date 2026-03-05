La Capital | Ovación | Newell's

Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

La Lepra volvió a solicitar el acompañamientos de los hinchas para el partido que disputará frente a Lanús por la décima fecha del torneo Apertura

Hernán Cabrera

5 de marzo 2026 · 16:16hs
Frank Kudelka transita días de entrenamientos con el fin de bucar imponer su idea de juego.

En este momento donde las cosas no salen en lo futbolístico y los triunfos no aparecen, la dirigencia de Newell's volvió a solicitar formalmente la posibilidad de que los hinchas puedan acompañar al equipo en condición de visitante. La solicitud fue para la fecha número diez de la Liga Profesional ante Lanús, pero volvieron a recibir un revés.

La dirigencia Leprosa se comunicó con sus pares Granates, quienes vieron con buenos ojos la chance que los hinchas de Newell's puedan viajar a la Fortaleza el próximo martes 17, a las 19, pero nuevamente la traba la encontró cuando buscó la confirmación con el Aprevide.

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte, organismo que depende del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, le volvió a negar la posibilidad de acompañar al equipo a los simpatizantes Rojinegros, como ya lo había en el otro encuentro en el que la Lepra había solicitado llevar visitantes, justamente también en el sur del Gran Buenos Aires, ante Banfield y por la sexta fecha.

Según pudo averiguar Ovación, fuentes cercanas a Aprevide confirmaron que la negativa tiene que ver- y se fundamentan en los temores por parte de la agencia- a que debido a la situación futbolística de la institución puedan existir incidentes por parte de la parcialidad Leprosa en el choque ante el Granate en La Fortaleza.

Practica en doble turno pensando en el Calamar

Con la novedad de la llegada de Martín Ortega, quien tendrá su segundo entrenamiento con la camiseta de Newell's, los dirigidos por Frank Kudelka, buscan la puesta a punto den doble turno y con concentración para recibir a Platense, el próximo martes, a las 22 (estaba previsto a las 17.30 pero hubo cambio de horario), en el Coloso del Parque.

Justamente uno de los temas a resolver es el lateral derecho ya que a pesar de que no hubo oficialización la lesión muscular de Armando Méndez obligaría al entrenador a buscar una variante en el sector. El cuerpo técnico probará en estos días cómo está físicamente a Ortega, quien llegó en condición de libre de Tigre.

