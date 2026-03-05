Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito Camiones y un micro fueron parte de los siniestros a escasa distancia entre sí. Se ha generado un intenso caos vehicular, con demoras de horas hacia Capital 5 de marzo 2026 · 09:18hs

Foto: @RodrigoMiro76 La autopista Rosario Buenos AIres colapso por dos accidentes de tránsito a la altura Baradero

Durante la madrugada de este jueves, la autopista Rosario-Buenos Aires a la altura de Baradero fue escenario de dos siniestros viales de gravedad, ocurridos a escasa distancia entre sí, con un fallecido en uno de ellos.

Debido a la magnitud de los siniestros, las autoridades implementaron un cierre total de la circulación hacia la Capital Federal, desviando el tráfico por rutas alternativas. Esto generó caos de tránsito.

Las colisiones involucraron a cuatro vehículos poco antes de las 3, en los kilómetros 149 y 150, ambos en mano a Ciudad de Buenos Aires. En las imágenes se puede ver la extensa fila de vehículos sin poder transitar.

Accidente múltiple de camiones en la Autopista Rosario-Buenos Aires, mano a CABA en el kilómetro 150. https://t.co/MMeUDqXcQW pic.twitter.com/k2FvVXXup3 — Rodrigo Miró (@RodrigoMiro76) March 5, 2026 Autopista a Buenos Aires Uno de los siniestros viales tuvo como involucrados a un ómnibus y a un camión, cuyo chofer murió. El otro choque involucró a dos camiones, uno de ellos portaba una batea con desechos de carne.

Los servicios de emergencia trabajaron para liberar a las víctimas, mientras las filas de vehículos alcanzaron varios kilómetros de extensión. La Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe emitió un comunicado: "Corte total de tránsito a la altura de Baradero en provincia de Buenos Aires, mano hacia Capital Federal por colisión múltiple". ATENCIÓN autopista Rosario Buenos Aires: corte total de tránsito a la altura de Baradero en provincia de Buenos Aires, mano hacia Capital Federal por colisión múltiple. Se realizan desvíos, respetar indicaciones. De ser posible, evitar la zona. — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) March 5, 2026