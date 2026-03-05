La Capital | La Ciudad | búsqueda

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Claudia Valdez fue vista por última vez a fines de febrero pasado. Tiene 56 años y desde entonces se desconoce su paradero

5 de marzo 2026 · 12:53hs
La búsqueda partió desde Santillán al 3200.

Foto: MPA.

La búsqueda partió desde Santillán al 3200.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este jueves una búsqueda de paradero iniciada en el barrio Cristalería. Los investigadores quieren encontrar a una mujer de 56 años que se fue de su hogar hace casi dos semanas y aún no fue hallada.

Claudia Andrea Valdez vive en el extremo norte de la ciudad, pero no volvió a su domicilio desde fines de febrero. Ante la falta de novedades, la Fiscalía Regional Segunda decidió pedir colaboración para averiguar dónde está.

Quienes cuenten con datos relevantes para la búsqueda pueden comunicarse telefónicamente a través del 911 para ayudar a las autoridades. También están disponibles las cuentas de redes sociales del organismo judicial.

Búsqueda de paradero en Rosario

Según fuentes oficiales, Valdez fue vista por última vez el domingo 22 de febrero. A partir de la denuncia sobre su desaparición, la Justicia provincial decidió hacer un pedido de ayuda público con su foto con el fin de determinar su ubicación.

Claudia Valdez 2

La mujer de 56 años vive en Santillán al 3200, a pocas cuadras del Polideportivo Cristalería y el acceso a la ruta nacional 34. En base al análisis de la denuncia, la Fiscalía compartió una solicitud de alcance regional vinculada a la búsqueda.

>> Leer más: Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada

De acuerdo a la descripción oficial que difundió el MPA, Valdez tiene cabello negro, corto y ondulado y tez trigueña. Es de estatura medina, contextura delgada, posee ojos marrones y utiliza lentes.

Noticias relacionadas
La Escuela Normal 1 abrió sus puertas el lunes 2 de marzo de 2026 en un inicio de ciclo lectivo marcado por un paro docente.

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

La PDI inspeccionó el hostel de San Lorenzo al 1600 y se retiró antes del mediodía.

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

El punto de arrojo crónico en zona noroeste provocaba incendios, lo que motivó a la colocación de una cámara de videovigilancia con la que se detectó la infracción.

Zona noroeste: sancionan a una empresa de volquetes por tirar basura en la vía pública

El supermercado está en la esquina de Cafferatta y Tucumán.

Juntan firmas para evitar el desalojo de un histórico supermercado cerca de la Terminal

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Lo último

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

A través de una comparación con imágenes satelitales que tienen un año de diferencia se muestra cómo la falta de lluvias afecta al sector productivo

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito
Información General

Dos choques graves en la autopista a Buenos Aires: un muerto y colapso del tránsito

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario
La Ciudad

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario
Policiales

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse

Ovación
Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana
Ovación

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Policiales
TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores
Policiales

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

La Ciudad
Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Paro docente: el gobierno provincial destacó que 87% de los maestros llenó la declaración jurada

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación
Policiales

Mensajes violentos: un imputado por colgar una bandera en Circunvalación

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes
Economía

Industriales defienden el rol del sector productivo y advierten por las pymes

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis: "El aumento es una medialuna"

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante
Política

Milei confirmó la renuncia de Mariano Cúneo Libarona y anunció a su reemplazante

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa