Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Claudia Valdez fue vista por última vez a fines de febrero pasado. Tiene 56 años y desde entonces se desconoce su paradero

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este jueves una búsqueda de paradero iniciada en el barrio Cristalería. Los investigadores quieren encontrar a una mujer de 56 años que se fue de su hogar hace casi dos semanas y aún no fue hallada.

Claudia Andrea Valdez vive en el extremo norte de la ciudad, pero no volvió a su domicilio desde fines de febrero . Ante la falta de novedades, la Fiscalía Regional Segunda decidió pedir colaboración para averiguar dónde está.

Quienes cuenten con datos relevantes para la búsqueda pueden comunicarse telefónicamente a través del 911 para ayudar a las autoridades. También están disponibles las cuentas de redes sociales del organismo judicial.

Según fuentes oficiales, Valdez fue vista por última vez el domingo 22 de febrero . A partir de la denuncia sobre su desaparición, la Justicia provincial decidió hacer un pedido de ayuda público con su foto con el fin de determinar su ubicación.

Claudia Valdez 2 Foto: MPA.

La mujer de 56 años vive en Santillán al 3200, a pocas cuadras del Polideportivo Cristalería y el acceso a la ruta nacional 34. En base al análisis de la denuncia, la Fiscalía compartió una solicitud de alcance regional vinculada a la búsqueda.

De acuerdo a la descripción oficial que difundió el MPA, Valdez tiene cabello negro, corto y ondulado y tez trigueña. Es de estatura medina, contextura delgada, posee ojos marrones y utiliza lentes.