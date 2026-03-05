Tras la reforma laboral, los gremios marítimos alertan sobre un embate empresarial

El Centro de Patrones decidió, durante una asamblea nacional en Puerto San Martín, adoptar medidas de fuerza si hay despidos o recortes de derechos. El Somu se declaró en estado de alerta por que una cámara patronal denunció el convenio colectivo

Crece la tensión en el sector marítimo y fluvial luego de la aprobación de la reforma laboral. En una asamblea general del Centro de Patrones decidió que adoptará medidas de fuerza si las empresas plan de lucha si las empresas intentan avanzar sobre los derechos de los derechos de los trabajadores. Por otra parte, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu) se declaró en estado de alerta frente a la decisión de Cámara de Remolcadores de denunciar el convenio colectivo.

Desde Puerto General San Martín, donde se reunieron delegaciones de todo el país, el Centro de patrones aprobó por unanimidad un mandato para la defensa de los trabajadores marítimos y fluviales. La asamblea facultó a la Comisión Directiva Central a adoptar todas las medidas de acción directa que resulten necesarias y autorizó la adhesión a las protestas que dispongan la CGT, la Catt, Fempinra o fesimaf. El objetivo es garantizar la protección de los derechos laborales y el normal funcionamiento de las instituciones gremiales.

El secretario general del gremio, Mariano Moreno, lanzó una advertencia directa a los empresarios, particularmente a los sectores de la pesca y la agroexportación, tras denunciar la maniobra que deja al personal embarcado sin el amparo de la justicia laboral. El dirigente calificó como un "golpe letal" la exclusión de los marinos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), una medida que, según reveló, fue fogoneada por abogados de las cámaras empresarias.

Desde el sindicato dejaron en claro que cualquier intento de aplicar este nuevo esquema de "despidos baratos" o de reducir las tripulaciones —una maniobra que buscaría eliminar el 50% del personal a bordo— disparará una parálisis total en la actividad portuaria y fluvial.

Por otra parte, el Somu se declaró en estado de alerta y movilización debido a que la Cámara Argentina de Remolcadores (CAR) les comunicó su intención de romper de manera unilateral el convenio colectivo de la actividad. El gremio denunció una maniobra “provocativa” y se declaró en estado de alerta. Crece la tensión en el sector marítimo en medio del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.

Según informaron desde el gremio, la notificación llegó a través de una carta documento enviada en las últimas horas, en la que la patronal comunica formalmente la ruptura del acuerdo paritario vigente. La decisión fue calificada por la organización sindical como una provocación y como el primer ataque directo de las empresas contra los trabajadores del sector.

Frente a este escenario, el sindicato que conduce Raúl Durdos resolvió declararse en estado de alerta en todas las actividades, lo que implica asambleas informativas, seguimiento permanente de la situación y la posibilidad de profundizar medidas gremiales si la cámara empresaria no retrocede. “Este es lamentablemente el primer ataque y posiblemente vengan muchos otros”, señalaron desde el gremio.

El conflicto en remolcadores podría convertirse en un nuevo foco de resistencia sindical en un momento en que distintos sectores del movimiento obrero vienen denunciando despidos, cierres y presiones patronales. Asimismo la denuncia unilateral del convenio no sólo tensiona la relación entre la cámara y el gremio, sino que vuelve a encender las alarmas sobre el futuro de la negociación colectiva en la Argentina.