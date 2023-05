El Museo del Rock Santafesino se despide de Rosario

“Seguramente vamos a tocar completo a «Fugitivo», y algunas cositas más que hace mucho que no tocamos con Vila”, adelantó Debernardi, quien remarcó: “No veníamos haciendo este show, hace más de un año que no tocamos juntos. Y no habíamos tocado el disco los dos solos, reduciéndolo a esta forma de voz y piano. Es un formato que me parece hermoso hacer, no me cansaría nunca de tocar con él en este formato”.

Mientras tanto, la jornada de cierre del Museo del Rock Santafesino incluirá el domingo una función especial en el Galpón 17, con la participación de la agrupación coral y de percusión corporal La Compañía. Dirigido por Angie Cámpora.

“La Compañía es un dispositivo de entrenamiento e inserción artística para performers sonoros que potencia la capacidad expresiva y musical de los cuerpos -explican desde la agrupación-. Cantamos, percutimos y vibramos en una experiencia colectiva de construcción sonora. Partiendo del círculo como sinónimo de ronda, juego, horizontalidad, intercambio y reflejo, La Compañía propone re-habitar las corporalidades desde la pura presencia, reconociendo a cada miembro como vehículo sonoro. Experimentando la música como comunión, estableciendo relaciones de confianza entre pares y recuperando prácticas ancestrales de diversas tradiciones, cultivamos la creación individual al servicio del tejido colectivo”.

El Museo del Rock se inauguró el 17 de marzo con el impulso del Ministerio de Cultura de la Provincia. Se trata de una muestra itinerante que se alojó en el Galpón 17 (Franja del río, Rosario). La exposición reúne objetos, memorabilia, música y videos de artistas de toda la provincia.