Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

El capitán canalla reconoció que fue un partido luchado y que Central mejoró en el segundo tiempo, donde tuvo chances para la victoria. Di María fue la figura

2 de febrero 2026 · 00:44hs
Angel Di María controla la pelota y lanza una asistencia.

Virginia Benedetto / La Capital

Angel Di María controla la pelota y lanza una asistencia.

El capitán y símbolo de Central, Ángel Di María, realizó un balance de lo que fue el partido entre canallas y millonarios, que terminó igualado sin goles en la noche del domingo en el Gigante de Arroyito.

“Hicimos un muy buen partido. Ellos tienen un plantel fuerte y sabíamos que nos iba a costar muchísimo. Pero defendimos muy bien y también tuvimos ocasiones de gol que no pudimos convertir”, comenzó Fideo el análisis del juego.

“El empate es justo. En el primer tiempo estábamos un poco perdidos con las marcas, no nos acomodamos bien, pero en el segundo mejoramos mucho, pero no se pudo ganar”, evaluó el capitán auriazul.

Angelito profundizó la idea y expresó: “Habíamos planeado de una manera y en el segundo tiempo nos acomodamos mejor en la cancha”.

>>Leer más: Un tiempo para cada uno, un punto de apoyo para Central ante el gallardo River y un empate justo

Central "extrañó a Campaz"

Claro que Di María reconoció que fue vital la ausencia de Jaminton Campaz, que fue preservado a último momento por una molestia física. “Nos faltó el Negro (dijo con cariño hacia Campaz), que para nosotros es fundamental, te encara, se llevaban muy bien con Vicente Pizarro, pero tuvo una molestia y lo mató”, enfatizó Fideo.

Además destacó: “Me voy conforme, es un partido similar a los de la Copa Libertadores, con un equipo que tiene un potencial enorme”.

Por último bromeó sobre poder hacer otro gol olímpico como ante Boca el año pasado. “Intentamos el gol olímpico y buscamos tirar los centros ahí cerrados. Todavía no le pude hacer goles a River, pero ya van a llegar. Mientras los haga un compañero es importante para el equipo”, sostuvo.

La visión de Ledesma

Luego del partido también tomó la palabra el arquero auriazul, Jeremías Ledesma, y reveló que tuvo “muchas emociones y sensaciones. Tengo amigos en River, este era un partido especial, pero el empate es justo. Desde que me fui de River ese club es pasado y mi presente está en Central”.

Y agregó: “Estamos en proceso de crecimiento, con jugadores nuevos, técnico nuevo y nos vendrá bien una semana larga de trabajo”.

Mientras tanto, sobre el resultado y su actuación personal el arquero canalla expresó que “es correcto el empate. Hubo un tiro de Juanfer Quintero que fue complejo porque la pelota se movía pero la pude despejar”.

Un tiempo para cada uno, un punto de apoyo para Central ante River y un empate justo

Central sigue sin ganar en el Gigante, pero terminó con una muy buena imagen ante un River dominante en el primer tiempo. Un punto que suma

Un tiempo para cada uno, un punto de apoyo para Central ante River y un empate justo

Por Juan Iturrez
