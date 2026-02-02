La Capital | Zoom | Grammy

Premios Grammy 2026: triunfos históricos, discursos encendidos y todos los ganadores

La edición número 67 de la premiación más trascendente dentro del mundo de la música dejó una serie de ganadores en diferentes categorías. Un latino dio el batacazo

2 de febrero 2026 · 11:25hs
Bad Bunny se llevó el galardón a Mejor Álbum en los Grammy 2026

Bad Bunny se llevó el galardón a "Mejor Álbum" en los Grammy 2026

La premiación de los Grammy en su edición de 2026, trajo aparejada una serie de sorpresas, presentaciones, discursos y momentos destacados que vale la pena repasar. Dejando asentada su posición como la ceremonia más reconocida en el plano de la música, los Grammy reunieron una gran variedad de artistas de distintos géneros y procedencias que soñaron con llevarse el galardón a casa. Y en algunos casos lo lograron.

En definitiva, por el glamour en el que están envueltos, los Grammy siempre dan de qué hablar desde la alfombra roja y este año no fue la excepción. Looks como los de Chappell Roan, Lady Gaga, Olivia Dean, Zara Larsson y Sabrina Carpenter, entre otros, hicieron estallar las redes.

Iniciada la gala, uno de los grandes destacados de la noche fue Noah Trevor, quien condujo la ceremonia por sexta y última vez y, tal vez por ese motivo, aprovechó para no quedarse con nada guardado. De forma carismática, Trevor puso en conversación no solo cuestiones propias del mundo de la música sino que también aprovechó para asentar su postura anti Trump y denunciar la situación de Estados Unidos, para ser ovacionado por la Crypto.com Arena de Los Ángeles, y más tarde amenazado por el mismo Trump. A lo largo de la noche, diversos artistas aprovecharon la exposición para denunciar injusticias y llamar a la unión.

Además de los esperados reconocimientos musicales, este tipo de evento siempre se encuentra envuelta por un verdadero espectáculo. En el escenario de este año brillaron artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Doechii.

¿El gran ganador de la noche? Latinoamericano

Aunque todas las nominaciones generan enorme expectativa, lo cierto es que el gran premio de la noche siempre resulta ser “Álbum del año”. En esta edición, este no solo fue el momento más esperado sino también el más sorpresivo. Es que por primera vez el premio a mejor álbum se lo llevó un álbum en español y los laureles se los colgó Bad Bunny.

El puertorriqueñó se quedó con 3 galardones por su álbum “Debí tirar más fotos”, un disco escrito completamente en español y grabado íntegramente en Puerto Rico, su tierra natal. El cantante festejó el premio a “Mejor Interpretación de Música Global" por "EoO", “Mejor Álbum de Música Urbana” y como cereza del postre se consagró como “Mejor Álbum”, poniendo a la música latina en la cima.

Al recibir su galardón, Bad Bunny le hizo justicia a la fuerza política de su álbum y aprovechó el micrófono para poner sobre la mesa algunos de los temas más urgentes en la agenda norteamericana. “Antes de agradecerle a Dios voy a decir 'Afuera ICE'”, inició su discurso, oponiéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un organismo que bajo el gobierno de Trump ha aumentado y violentado los arrestos y deportaciones a inmigrantes. “No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos americanos”, sostuvo en defensa de todas las nacionalidades. La arena lo ovacionó con mucho respeto.

Embed

La lista completa de ganadores en los Grammy 2026

Álbum del Año

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
  • Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out
  • Justin Bieber - Swag
  • Kendrick Lamar - GNX
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Leon Thomas - Mutt
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Tyler, the Creator - Chromakopia

Canción del Año

  • Bad Bunny - DTMF
  • Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)
  • Doechii - Anxiety
  • Huntr/x - Golden
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • Sabrina Carpenter - Manchild

Grabación del Año

  • Bad Bunny - DTMF
  • Billie Eilish - Wildflower
  • Chappell Roan - The Subway
  • Doechii - Anxiety
  • Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORES)
  • Lady Gaga - Abracadabra
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • Sabrina Carpenter - Manchild

Artista Revelación

  • Addison Rae
  • Alex Warren
  • Katseye
  • Leon Thomas
  • Lola Young
  • The Marías
  • Olivia Dean (GANADORA)
  • Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

  • Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?
  • Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)
  • Karol G - Tropicoqueta
  • Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)
  • Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)
  • Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado
  • J Balvin - Mixteip
  • Nicki Nicole - Naiki
  • Trueno - EUB Deluxe
  • Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

  • Aterciopelados - Genes Rebeldes
  • Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical
  • Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)
  • Fito Páez - Novela
  • Los Wizzards - Algorhythm

Mejor Álbum Pop Vocal

  • Justin Bieber - Swag
  • Lady Gaga - Mayhem
  • Miley Cyrus - Something Beautiful
  • Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend
  • Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

  • Chappell Roan - The Subway
  • Justin Bieber - Daisies
  • Lady Gaga - Disease
  • Lola Young - Messy (GANADORA)
  • Sabrina Carpenter - Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

  • Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)
  • Huntr/x - Golden
  • Katseye - Gabriela
  • Rosé & Bruno Mars - Apt.
  • SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

  • FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)
  • Fred Again.. - Ten Days
  • PinkPantheress - Fancy That
  • Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale
  • Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

  • Disclosure & Anderson .Paak - No Cap
  • Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap
  • Kaytranada - Space Invader
  • Skrillex - Voltage
  • Tame Impala - End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

  • Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)
  • PinkPantheress - Illegal
  • Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame
  • Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)
  • Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

  • Deftones - Private Music
  • Haim - I Quit
  • Linkin Park - From Zero
  • Turnstile - Never Enough (GANADOR)
  • Yungblud - Idols

Mejor Interpretación Rock

  • Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That
  • Hayley Williams - Mirtazapine
  • Linkin Park - The Emptiness Machine
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

  • Hayley Williams - Glum
  • Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)
  • Sleep Token - Caramel
  • Turnstile - Never Enough
  • Yungblud - Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa

  • Bon Iver - Everything Is Peaceful Love
  • The Cure - Alone (GANADORA)
  • Hayley Williams - Parachute
  • Turnstile - Seein’ Stars
  • Wet Leg - Mangetout
