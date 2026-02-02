Premios Grammy 2026: triunfos históricos, discursos encendidos y todos los ganadores

La edición número 67 de la premiación más trascendente dentro del mundo de la música dejó una serie de ganadores en diferentes categorías. Un latino dio el batacazo

La premiación de los Grammy en su edición de 2026 , trajo aparejada una serie de sorpresas, presentaciones, discursos y momentos destacados que vale la pena repasar. Dejando asentada su posición como la ceremonia más reconocida en el plano de la música , los Grammy reunieron una gran variedad de artistas de distintos géneros y procedencias que soñaron con llevarse el galardón a casa. Y en algunos casos lo lograron.

En definitiva, por el glamour en el que están envueltos, los Grammy siempre dan de qué hablar desde la alfombra roja y este año no fue la excepción. Looks como los de Chappell Roan, Lady Gaga, Olivia Dean, Zara Larsson y Sabrina Carpenter , entre otros, hicieron estallar las redes.

Iniciada la gala, uno de los grandes destacados de la noche fue Noah Trevor, quien condujo la ceremonia por sexta y última vez y, tal vez por ese motivo, aprovechó para no quedarse con nada guardado. De forma carismática, Trevor puso en conversación no solo cuestiones propias del mundo de la música sino que también aprovechó para asentar su postura anti Trump y denunciar la situación de Estados Unidos, para ser ovacionado por la Crypto.com Arena de Los Ángeles, y más tarde amenazado por el mismo Trump. A lo largo de la noche, diversos artistas aprovecharon la exposición para denunciar injusticias y llamar a la unión.

Además de los esperados reconocimientos musicales, este tipo de evento siempre se encuentra envuelta por un verdadero espectáculo. En el escenario de este año brillaron artistas como Kendrick Lamar, Lady Gaga, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Doechii.

"Canción del Año: ese es un Grammy que todos los artistas quieren casi tanto como Trump quiere Groenlandia, lo cual tiene sentido porque la isla de Epstein ya no está, necesita una nueva para pasar el rato con Bill Clinton".

¿El gran ganador de la noche? Latinoamericano

Aunque todas las nominaciones generan enorme expectativa, lo cierto es que el gran premio de la noche siempre resulta ser “Álbum del año”. En esta edición, este no solo fue el momento más esperado sino también el más sorpresivo. Es que por primera vez el premio a mejor álbum se lo llevó un álbum en español y los laureles se los colgó Bad Bunny.

El puertorriqueñó se quedó con 3 galardones por su álbum “Debí tirar más fotos”, un disco escrito completamente en español y grabado íntegramente en Puerto Rico, su tierra natal. El cantante festejó el premio a “Mejor Interpretación de Música Global" por "EoO", “Mejor Álbum de Música Urbana” y como cereza del postre se consagró como “Mejor Álbum”, poniendo a la música latina en la cima.

Al recibir su galardón, Bad Bunny le hizo justicia a la fuerza política de su álbum y aprovechó el micrófono para poner sobre la mesa algunos de los temas más urgentes en la agenda norteamericana. “Antes de agradecerle a Dios voy a decir 'Afuera ICE'”, inició su discurso, oponiéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, un organismo que bajo el gobierno de Trump ha aumentado y violentado los arrestos y deportaciones a inmigrantes. “No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos americanos”, sostuvo en defensa de todas las nacionalidades. La arena lo ovacionó con mucho respeto.

Embed “ICE Out”:

"No somos animales, no somos salvajes, somos humanos y somos americanos. ICE Out"

La lista completa de ganadores en los Grammy 2026

Álbum del Año

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Clipse, Pusha T & Malice - Let God Sort Em Out

Justin Bieber - Swag

Kendrick Lamar - GNX

Lady Gaga - Mayhem

Leon Thomas - Mutt

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Tyler, the Creator - Chromakopia

Canción del Año

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower (GANADORA)

Doechii - Anxiety

Huntr/x - Golden

Kendrick Lamar & SZA - Luther

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild

Grabación del Año

Bad Bunny - DTMF

Billie Eilish - Wildflower

Chappell Roan - The Subway

Doechii - Anxiety

Kendrick Lamar & SZA - Luther (GANADORES)

Lady Gaga - Abracadabra

Rosé & Bruno Mars - Apt.

Sabrina Carpenter - Manchild

Artista Revelación

Addison Rae

Alex Warren

Katseye

Leon Thomas

Lola Young

The Marías

Olivia Dean (GANADORA)

Sombr

Mejor Álbum Pop Latino

Alejandro Sanz - ¿Y Ahora Qué?

Andrés Cepeda - Bogotá (Deluxe)

Karol G - Tropicoqueta

Natalia Lafourcade - Cancionera (GANADOR)

Rauw Alejandro - Cosa Nuestra

Mejor Álbum de Música Urbana

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos (GANADOR)

Feid - Ferxxo Vol X: Sagrado

J Balvin - Mixteip

Nicki Nicole - Naiki

Trueno - EUB Deluxe

Yandel - Sinfónico (En Vivo)

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Aterciopelados - Genes Rebeldes

Bomba Estéreo, Rawayana & Astropical - Astropical

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota (GANADOR)

Fito Páez - Novela

Los Wizzards - Algorhythm

Mejor Álbum Pop Vocal

Justin Bieber - Swag

Lady Gaga - Mayhem

Miley Cyrus - Something Beautiful

Sabrina Carpenter - Man’s Best Friend

Teddy Swims - I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2)

Mejor Interpretación Pop

Chappell Roan - The Subway

Justin Bieber - Daisies

Lady Gaga - Disease

Lola Young - Messy (GANADORA)

Sabrina Carpenter - Manchild

Mejor Interpretación Pop a Dúo

Cynthia Erivo & Ariana Grande - Defying Gravity (GANADORA)

Huntr/x - Golden

Katseye - Gabriela

Rosé & Bruno Mars - Apt.

SZA With Kendrick Lamar - 30 for 30

Mejor Álbum de Dance o Electrónica

FKA Twigs - Eusexua (GANADOR)

Fred Again.. - Ten Days

PinkPantheress - Fancy That

Rüfüs Du Sol - Inhale / Exhale

Skrillex - F*ck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol but Ur Not!!

Mejor Interpretación de Dance o Electrónica

Disclosure & Anderson .Paak - No Cap

Fred Again.., Skepta & PlaqueBoyMax - Victory Lap

Kaytranada - Space Invader

Skrillex - Voltage

Tame Impala - End of Summer (GANADORA)

Mejor Grabación de Dance Pop

Lady Gaga - Abracadabra (GANADORA)

PinkPantheress - Illegal

Selena Gomez & Benny Blanco - Bluest Flame

Tate McRae - Just Keep Watching (From F1® the Movie)

Zara Larsson - Midnight Sun

Mejor Álbum Rock

Deftones - Private Music

Haim - I Quit

Linkin Park - From Zero

Turnstile - Never Enough (GANADOR)

Yungblud - Idols

Mejor Interpretación Rock

Amyl and the Sniffers - U Should Not Be Doing That

Hayley Williams - Mirtazapine

Linkin Park - The Emptiness Machine

Turnstile - Never Enough

Yungblud, Nuno Bettencourt & Frank Bello Featuring Adam Wakeman & II - Changes (GANADORA)

Mejor Canción Rock

Hayley Williams - Glum

Nine Inch Nails - As Alive as You Need Me to Be (GANADORA)

Sleep Token - Caramel

Turnstile - Never Enough

Yungblud - Zombie

Mejor Intepretación de Música Alternativa