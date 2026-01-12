Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario

El verano reavivó la discusión sobre la propina en bares y restaurantes de Rosario. Qué establece la ley y qué pasa cuando los clientes no tienen efectivo

A partir de un ticket de consumo que comenzó a circular en redes sociales, la discusión volvió a instalarse en bares y restaurantes de Rosario . En la foto compartida por una clienta de un tradicional bar de calle Pellegrini se lee la línea “ Propina sugerida” , acompañada por distintos porcentajes. La pregunta se multiplicó rápido: ¿es una práctica válida?

La imagen fue replicada por la cuenta de X @PreciosRosario2, quien le preguntó a su comunidad sobre su punto de vista respecto a la sugerencia. Las respuestas de los rosarinos fueron variadas: algunos se mostraron en contra, otros recalcaron la importancia del gesto para los trabajadores y otro tanto directamente opinó que no es algo necesario.

Desde el sindicato gastronómico, la mirada es cauta. El secretario general de UTHGRA Rosario , Sergio Ricupero , insistió en que la propina en Argentina no es obligatoria ni forma parte del salario , tal como lo establece la ley de Contrato de Trabajo.

“La propina es de origen voluntario. El cliente no tiene por qué pagarla y no está legislada. Bienvenida si mejora el ingreso del trabajador, pero el problema aparece cuando se usa para tapar sueldos mal pagos o para que el empleador se meta en un dinero que no le corresponde” , advirtió.

Ricupero recordó que en Rosario siempre existió una buena cultura de propina, asociada al buen servicio, pero alertó sobre prácticas actuales: “Muchos trabajadores están sin registrar o mal registrados. Si el sueldo debería ser más alto, la diferencia termina saliendo de la propina”.

La postura del bar: “Es algo a favor del empleado”

Consultados por La Capital, desde el bar relativizaron la polémica y explicaron el origen de la modalidad. “Fue una sugerencia del gobierno. Hace alrededor de dos años se pidió que se sugiriera la propina para que el mozo la pudiera cobrar con tarjeta si el cliente no tenía efectivo”, señalaron.

Además, aclararon que en el establecimiento la propina no queda retenida ni administrada por el negocio. “Nosotros se la damos en efectivo en el mismo día, al concluir el turno. El local es solo un vehículo para facilitarle al mozo y al cliente, si quieren dejar propina. Obviamente, si se la ganó y el cliente la quiere dar”, sostuvieron.

En ese sentido, remarcaron que no creen que el tema merezca mayor trascendencia. “No nos parece importante realmente. Es algo a favor del empleado”, agregaron.

La propina electrónica

Ricupero también mencionó una práctica cada vez más frecuente en Rosario: mozos y camareras que comparten su alias para recibir propina por transferencia. Son muchos los clientes que no salen con dinero en efectivo, pero quieren tener el gesto con quienes los atendieron.

“Es voluntario, y no tiene nada de malo. Lo preocupante es que haya establecimientos que lo prohíban o que pretendan controlar esos montos”, alertó.

Lo cierto es que en 2024, a través de decreto 731/2024, el gobierno nacional estableció la posibilidad de recibir propinas a través de medios electrónicos, aunque el nuevo sistema no reemplaza la posibilidad de pagarlas en efectivo.

Desde la aplicación de esta medida, los comercios gastronómicos, hoteleros y afines, tienen la obligación de ofrecer medios electrónicos para que los clientes puedan abonar propinas con billeteras digitales.

El texto oficial publicado en ese entonces subrayaba que las propinas no forman parte de la remuneración del trabajador, por lo que no podrán usarse como base para ajustar salarios ni retenciones. Las entidades administradoras de tarjetas de débitos, crédito, compra y similares como entidades financieras tampoco podrán realizar cobros sobre este concepto.

Con la nueva normativa, los negocios deben ofrecer la opción de otorgar propinas a través de medios electrónicos, adaptándose así al creciente uso de dinero digital en el país. Además, se estipula que los comercios deberán transferir las propinas recibidas a los trabajadores dentro de las 24 horas, sin aplicar descuentos.

En este sentido, se determinó que los establecimientos deberán proporcionar una cuenta para el uso exclusivo de los empleados, en donde puedan acreditarse las propinas y que deberá cumplir con el requisito de interoperabilidad. Cada grupo de trabajadores tomará la decisión de repartir la propina de forma individual o dividir el monto total entre sí.

El caso del ticket viralizado vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda que excede un porcentaje sugerido en una cuenta: cómo se pagan los salarios en la gastronomía, qué rol cumple la propina en ese esquema y hasta dónde puede involucrarse el empleador.