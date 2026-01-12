La Capital | El Mundo | Venezuela

Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Sin previo aviso, la dirigente opositora venezolana protagonizó un encuentro con el Sumo Pontífice. Además, tiene planeado reunirse con Trump esta semana

12 de enero 2026 · 12:48hs
María Corina Machado se reunió con el Papa León XIV

María Corina Machado se reunió con el Papa León XIV

Tras el avance militar estadounidense en Venezuela que desembocó en la detención de Nicolás Maduro, María Corina Machado continúa con su activa agenda internacional tras lograr escapar del país. Este lunes, la líder opositora se reunió con el Papa León XIV, según publicó el boletín de la Santa Sede.

La visita de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 al Vaticano fue sorpresiva, bajo máxima reserva. El nombre de la dirigente venezolana no figuraba en la lista previa de audiencias para el día. Además, no se proporcionó información respecto a lo conversado y solo se difundieron algunas imágenes del encuentro.

La reunión en el Vaticano se da en un contexto de transición política en Venezuela, donde actualmente Delcy Rodríguez fue designada por Donald Trump como presidenta interina. Desde el arresto de Maduro, Machado incitó a la sociedad venezolana y los actores internacionales a reforzar los mecanismos del proceso político, con el fin de lograr una transición democrática que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

image - 2026-01-12T120520.200

>> Leer más: El desaire de Donald Trump a Corina Machado y su respaldo a la chavista Delcy Rodríguez

Donald Trump aseguró que planea reunirse con Corina Machado

Este domingo por la noche, Donald Trump confirmó que se reunirá con María Corina Machado en Washington durante esta semana. En una charla para la prensa, el presidente de Estados Unidos aseguró que recibirá a la dirigente venezolana "el martes o el miércoles". En caso de confirmarse, será el primer encuentro presencial entre ambos.

Machado expresó públicamente su agradecimiento por la intervención en Venezuela. Inclusive, se mostró dispuesta a otorgarle la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca.

En medio de la incertidumbre respecto al futuro político de Venezuela, Trump fue contundente respecto de si existía la posibilidad de que Machado asuma el poder: "Yo creo que sería muy difícil para ella liderar. Ella no tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto".

Además, el líder estadounidense aseguró que "está trabajando muy bien" junto a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, y expresó que "en algún momento se reunirá con ella".

La funcionaria, aliada del presidente Nicolás Maduro, expresó voluntad de entendimiento con Washington y se mostró dispuesta a analizar las exigencias de Trump respecto al petróleo venezolano. Su administración también anunció la excarcelación de detenidos políticos y la apertura de conversaciones diplomáticas con Estados Unidos.

Noticias relacionadas
Donald Trump recibió el Premio Fifa de la Paz de manos de Gianni Infantino, con quien tiene un fuerte lazo.

La Fifa mira para otro lado las agresiones de Donald Trump y el Mundial 2026 sigue como si nada

María Alexandra Gómez, novia del gendarme argentino Nahuel Gallo, junto a su hijo Víctor.

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

La operación militar en Venezuela se realizó el sábado pasado. El ejército de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro

Marcha en Rosario en protesta por la intervención de EEUU en Venezuela

Tras la detención de Nicolás Maduro, Donald Trump anunció el acuerdo con el gobierno de Venezuela por el petróleo

Trump: Venezuela entregará a EE.UU. hasta 50 millones de barriles de petróleo

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: Me quedan solo unos días de vida

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: "Me quedan solo unos días de vida"

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber ejecutado a Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el crimen estuvo vinculado al narcomenudeo.

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año
POLICIALES

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Ovación
Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito
Ovación

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: Esto no se puede grabar

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano