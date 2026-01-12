Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Sin previo aviso, la dirigente opositora venezolana protagonizó un encuentro con el Sumo Pontífice. Además, tiene planeado reunirse con Trump esta semana

Tras el avance militar estadounidense en Venezuela que desembocó en la detención de Nicolás Maduro, María Corina Machado continúa con su activa agenda internacional tras lograr escapar del país. Este lunes, la líder opositora se reunió con el Papa León XIV , según publicó el boletín de la Santa Sede.

La visita de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 al Vaticano fue sorpresiva, bajo máxima reserva. El nombre de la dirigente venezolana no figuraba en la lista previa de audiencias para el día . Además, no se proporcionó información respecto a lo conversado y solo se difundieron algunas imágenes del encuentro.

La reunión en el Vaticano se da en un contexto de transición política en Venezuela, donde actualmente Delcy Rodríguez fue designada por Donald Trump como presidenta interina. Desde el arresto de Maduro, Machado incitó a la sociedad venezolana y los actores internacionales a reforzar los mecanismos del proceso político, con el fin de lograr una transición democrática que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo.

Donald Trump aseguró que planea reunirse con Corina Machado

Este domingo por la noche, Donald Trump confirmó que se reunirá con María Corina Machado en Washington durante esta semana. En una charla para la prensa, el presidente de Estados Unidos aseguró que recibirá a la dirigente venezolana "el martes o el miércoles". En caso de confirmarse, será el primer encuentro presencial entre ambos.

Machado expresó públicamente su agradecimiento por la intervención en Venezuela. Inclusive, se mostró dispuesta a otorgarle la medalla del Premio Nobel de la Paz a Donald Trump en la Casa Blanca.

En medio de la incertidumbre respecto al futuro político de Venezuela, Trump fue contundente respecto de si existía la posibilidad de que Machado asuma el poder: "Yo creo que sería muy difícil para ella liderar. Ella no tiene el apoyo o el respeto dentro del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto".

Además, el líder estadounidense aseguró que "está trabajando muy bien" junto a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, y expresó que "en algún momento se reunirá con ella".

La funcionaria, aliada del presidente Nicolás Maduro, expresó voluntad de entendimiento con Washington y se mostró dispuesta a analizar las exigencias de Trump respecto al petróleo venezolano. Su administración también anunció la excarcelación de detenidos políticos y la apertura de conversaciones diplomáticas con Estados Unidos.