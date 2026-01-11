Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que iba a ser papá y fue asesinado en Tulum

Tenía 37 años, soñaba con volver en febrero a su ciudad y estaba a punto de formar una familia. Jonatan Emanuel Minucci fue asesinado de varios disparos en un ataque armado ocurrido en un bar de Tulum

Jonatan Emanuel Minucci tenía 37 años, había nacido el 2 de octubre de 1988 y era un reconocido peluquero en Fray Luis Beltrán . En su ciudad no había día en que alguien no lo saludara mientras caminaba por la avenida principal hacia su negocio, “Good Look” , el local que había construido con esfuerzo y que se había transformado en punto de encuentro cotidiano para vecinos y amigos.

Antes de dedicarse a la peluquería, había trabajado en Fabricaciones Militares , en la planta de Fray Luis Beltrán. Aunque su familia reside actualmente en Roldán , Jonatan decidió permanecer en su ciudad natal hasta noviembre pasado , cuando emprendió un viaje a México con un objetivo claro: trabajar durante algunos meses, juntar dinero y regresar a su ciudad natal en febrero .

A mediados del año pasado, por intermedio de una amiga, comenzó a tomar forma la idea de viajar a Tulum , en el estado mexicano de Quintana Roo . Lo habló con su pareja, Lucina (32) , y acordaron que él partiera a comienzos de noviembre.

Poco después llegó una noticia que transformó por completo los planes: Lucina estaba embarazada . “ Jona ”, como lo llamaban todos, se enteró en México de que iba a ser papá por primera vez .

Esa noticia lo impulsó a reorganizar su futuro. Empezó a buscar un nuevo local para abrir su peluquería en San Lorenzo y también a alquilar una casa más grande para la familia que estaba por agrandarse.

Las changas, la seguridad en bares y la vida en Tulum

Tulum es uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano. Miles de personas recorren cada noche sus bares y boliches. Sin embargo, para Jonatan no fue sencillo instalar su oficio.

Había llevado sus herramientas —tijeras, peines y máquinas de afeitar— pero no lograba consolidar una clientela fija. Para subsistir, comenzó a realizar changas: trabajos de plomería, electricidad y, más recientemente, se incorporó como personal de seguridad en bares. Esa tarea no le gustaba a su familia, pero la aceptaba para poder reunir más dinero.

El ataque en el bar de Tulum y el crimen

La tragedia ocurrió el viernes pasado por la tarde, cerca de las 14, dentro del Vesica Canote Club, un bar de Tulum. Allí, Jonatan estaba trabajando cuando agresores armados llegaron en moto y abrieron fuego contra un grupo de tres personas.

Según medios de México, testigos escucharon al menos ocho detonaciones de un arma calibre 9 milímetros. Minucci recibió disparos en el cuello, la cara, el brazo y el pecho. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde finalmente murió.

En el mismo ataque resultaron heridos Deyran de Jesús “N”, de 30 años, oriundo de Veracruz, y Saul “N”, de 34, empleado federal de conciliación y arbitraje y residente en Ciudad de México. Ambos permanecen bajo observación médica.

Horas después se registraron otros dos ataques armados en zonas cercanas: uno durante una fiesta electrónica, donde murió otro hombre, y otro en la colonia 2 de Octubre, donde vecinos denunciaron múltiples detonaciones.

El recuerdo de Jona y el pedido de su familia

La noticia devastó a su entorno en Fray Luis Beltrán y la región.

“A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba todo el mundo. Estaba endeudado, pero igual ayudaba a los amigos y familiares”, recordó una amiga.

Otra allegada escribió: “Jona falleció de una manera muy cruel en México, a donde había viajado con la ilusión de trabajar por unos meses y construir un futuro mejor. Dejó huellas de amor que nunca se borrarán”.

Un amigo sumó: “Solidario, amiguero, buenazo… un tipo de esos que este mundo necesita”.

La Junta Interna de la Fábrica Militar de Fray Luis Beltrán también expresó su pesar en Facebook: “Lamentablemente, hoy nos encontramos con la noticia de la tragedia de nuestro ex compañero fabriquero Joni Minucci”.

Repatriación y colecta solidaria

El consulado argentino de Cancún ya fue notificado para iniciar los trámites de repatriación del cuerpo y brindar asistencia a la familia.

Mientras tanto, sus allegados iniciaron una colecta solidaria para afrontar los costos: