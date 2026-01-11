Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenia Rolón

La sanción fue dispuesta por el Ministerio de Transporte bonaerense luego de que la mujer chocara en Mar de Ajó mientras conducía en estado de ebriedad y sin licencia. No podrá obtener licencia en la provincia y la deja fuera del sistema hasta 2099.

Como parte de la sanción del Ministerio de Transporte bonaerense contra la influencer libertaria de San Lorenzo Eugenio Rolón por conducir en estado de ebriedad y sin el correspondiente registro , la mujer no podrá obtener la licencia para manejar en ninguna de las sedes habilitadas en la provincia de Buenos Aires. La inhabilitación rige de manera permanente: en los hechos, el sistema permite extenderla hasta el año 2099, lo que equivale a unos 75 años.

No obstante, debido al carácter federal del sistema de otorgamiento de licencias, Rolón podría tramitar el registro en otra jurisdicción del país, siempre que no intervenga la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), explicaron fuentes consultadas.

La sanción se dispuso luego de que la libertaria de San Lorenzo, pareja del tiktoker de Javier Milei, Iñaki Gutiérrez , chocara contra un poste de alumbrado público y fuera detectada conduciendo en estado de ebriedad y sin licencia en la ciudad balnearia de Mar de Ajó.

De acuerdo con el test realizado, Rolón tenía 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre . La ley provincial de alcohol cero establece una inhabilitación de dos años para quienes superen los 1,50 gramos, pero en este caso la falta fue considerada grave porque, además, conducía sin contar con registro habilitante.

Debido a esto, las autoridades locales dispusieron una inhabilitación preventiva por la que Rolón no podrá sacar el carnet en territorio bonaerense “de por vida con la intención de sentar jurisprudencia”, indicaron las fuentes consultadas. La cartera que lidera Martín Marcucci actuó de oficio a través del Juzgado Provincial de Faltas de Dolores, organismo que determinará, a su vez, qué multa económica deberá pagar la libertaria y qué curso tendrá que hacer.

El episodio ocurrió este viernes, cerca de las 9 de la mañana, cuando Rolón zigzagueaba a bordo de un Honda Fit por la calle Moreno, en Mar de Ajó, y terminó impactando contra un poste de luz. El vehículo estaba registrado a nombre de Carlos Gutiérrez Morchio, quien figuraba como autorizado para conducirlo en la tarjeta azul.

Qué implica 1,89 de alcohol en sangre

Un estudio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi) detectó que los efectos del alcohol sobre el conductor se generan mucho antes de alcanzar el límite legal para conducir. Así, con apenas 0,15 de alcoholemia ya hay una disminución de los reflejos.

Los efectos de acuerdo al nivel de alcoholemia son los siguientes :

Con 0,15: disminución de reflejos

disminución de reflejos Con 0,20: Falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad

Falsa apreciación de las distancias, subestimación de la velocidad Con 0,30 : Trastornos motores-Euforia.

: Trastornos motores-Euforia. Con 0,50: Aumento del tiempo de respuesta.

Aumento del tiempo de respuesta. Con 0,80: Trastorno general del comportamiento.

Trastorno general del comportamiento. Con 1,20: Cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual.

Cansancio, fatiga, pérdida de la agudeza visual. Con 1,50: Embriaguez motora

Teniendo en cuenta estos datos, con 1,89, el nivel de alcoholemia que tenía Rolón, tendría todos los efectos mencionados.

Quién es María Eugenia Rolón

Rolón tiene 21 años, es oriunda de San Lorenzo, Santa Fe, y se incorporó al universo libertario mucho antes de que Milei fuera una figura central de la política nacional. En sus redes sociales se presenta como “cristiana, de derecha, anticomunista y antifeminista”, y construyó un perfil propio defendiendo al economista y cuestionando de forma sistemática a los medios tradicionales.

La historia entre Rolón y Javier Milei comenzó en 2018, cuando el entonces economista dio una charla en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Allí, la joven se acercó para conversar con él sobre economía, feminismo y aborto.

iñaki milei rolon.webp Eugenia Rolón junto al presidente Milei y a Inaki Gutiérrez. La Joven pertenece al círculo cercano del mandatario.

“Coincidimos absolutamente y me acuerdo que le dije: ‘tenés que ser presidente’”, recordó en 2023. En ese momento, Milei no tenía intenciones de ingresar a la política.

El vínculo continuó por redes sociales y se consolidó cuando Milei decidió competir como candidato a diputado nacional. Desde entonces, Rolón comenzó a colaborar activamente en su campaña, sin cobrar, según ella misma remarcó en reiteradas oportunidades.

Redes sociales como territorio central

Rolón fue una de las protagonistas del crecimiento explosivo de Milei en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram. En 2023, el economista ya acumulaba más de 2,7 millones de seguidores en Instagram, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor alcance digital del país.

imagejavier.jpg El ahora presidente electo y la sanlorencina Eugenia Rolón.

“Instagram es 100% de Javier, lo maneja él. TikTok sí lo trabajamos más con Iñaki Gutiérrez y también con Victoria Villarruel. Es la red más fuerte que tiene”, explicaba Rolón. En ese marco, defendía una idea central: que Milei no necesitaba a los medios tradicionales para construir poder político.

>> Leer más: Iñaki Gutiérrez y la sanlorencina Rolón tendrán un cargo en el gobierno pero donarán su sueldo

“Un video en TikTok tiene 8 millones de reproducciones. Eso supera el pico de rating de cualquier canal”, sostenía.

Desde sus cuentas personales, además, lanzó secciones destinadas a desmentir notas periodísticas que consideraba hostiles hacia el libertario. “Los medios intentan boicotearlo. Por eso me tomé el trabajo de desmentir lo que dicen”, afirmaba.

En sus declaraciones públicas, Rolón siempre defendió la condición de outsider de Milei como una fortaleza política. También se expresó con dureza sobre temas como seguridad, fuerzas armadas y sistema penal.

“El lema es ‘el que las hace las paga’. Hay que bajar la edad de imputabilidad si alguien comete un delito de adulto”, decía hace unos años, en línea con el discurso que luego se consolidó como parte del programa libertario.