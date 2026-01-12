Persecución en video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

El conductor de la moto tiene 16 años y trató de desestabilizar a uno de los policías que lo seguía de cerca

Un adolescente y una joven de 18 años quedaron bajo arresto este lunes en la zona oeste de Rosario tras una persecución policial que quedó registrada en video . De acuerdo a la denuncia, ambas personas viajaban en una motocicleta robada y derraparon mientras trataban de huir.

Los detenidos viajaban a bordo de una KTM Duke 200 cuando se cruzaron con personal de las fuerzas de seguridad provinciales y desobedecieron la orden para frenar la marcha. En ese momento, la Brigada Motorizada empezó a seguirlos hasta que se cayeron en avenida Provincias Unidas y Juan José Paso .

Después de la captura, los agentes constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro de la Fiscalía en el marco de una causa sobre robo. Así, Leilén C. y el conductor de 16 años quedaron bajo custodia a disposición de la Justicia provincial.

La secuencia registrada con las cámaras corporales de la Policía de Santa Fe comenzó alrededor de las 3.40 de la mañana. Los encargados de un patrullaje preventivo intentaron detener a las dos personas que viajaban en la moto, pero éstas decidieron huir en vez de parar.

Persecución Provincias Unidas Juan José Paso Video: Gobierno de Santa Fe.

Ante esta acción, los miembros de la Brigada Motorizada iniciaron un seguimiento controlado a la par de los sospechosos. En el camino, el conductor intentó desestabilizar a uno de los agentes con el brazo izquierdo con el fin de escapar.

De acuerdo al velocímetro del policía, la pareja rozó los 90 kilómetros por hora mientras recorría la zona oeste rosarina. Sin embargo, los jóvenes no pudieron evadir a las autoridades.

La persecución finalizó en la rotonda de Juan José Paso y Provincias Unidas, donde el motociclista perdió el control cuando intentaba frenar para doblar hacia la izquierda. Ambas personas cayeron de costado y rápidamente fueron arrestadas.