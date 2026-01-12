Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La víctima de 42 años fue internada con múltiples lesiones tras el ataque perpetrado por delincuentes en moto

La mujer fue atendida en el Heca después de la balacera.

La policía rosarina abrió este domingo a la noche una investigación por balacera en el barrio Triángulo . Una mujer de 42 años fue internada como consecuencia del ataque mientras cenaba en la puerta de su casa junto a otras personas y los agresores escaparon.

La víctima recibió múltiples disparos en Teniente Agneta al 2700 y después la llevaron en un vehículo particular hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo a la versión preliminar, un delincuente armado disparó contra el grupo de comensales y después huyó con la ayuda de un cómplice.

En primera instancia, los agentes del Comando Radioeléctrico detectaron varios impactos de bala sobre la fachada de la vivienda . Tras la agresión, una sola persona requirió asistencia médica por lesiones.

El reporte inicial de la Policía de Santa Fe indica que la mujer baleada estaba cenando en la vereda de su casa . El tirador llegó al lugar después de las 22.30 y abrió fuego varias veces.

Los testigos precisaron que el hombre armado viajaba como acompañante de un motociclista en un vehículo de alta cilindrada. Después de los disparos, ambos escaparon a contramano hacia el norte, alejándose de Virasoro y la avenida Presidente Perón.

Durante el procedimiento, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales encontraron cuatro vainas servidas tiradas en la calle. A su vez, la puerta de la casa y la pared quedaron marcadas por otros tantos impactos de proyectiles.

Luego del traslado al Heca, los médicos constataron que la paciente sufrió lesiones en sus brazos por el ataque. Más tarde, el operativo policial en la zona oeste concluyó sin arrestos.