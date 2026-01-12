Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

Renzo Olivo volvió a jugar. Pasó medio año desde que decidió poner un pausa a su carrera en el circuito profesional de tenis. Este lunes, en su regreso, debutó en el Challenger 50 de Buenos Aires que se juega sobre polvo de ladrillo en el Tenis Club Argentino, en Palermo.
Sin embargo, el regreso no fue el esperado. Tuvo un inconveniente físico y debió retirarse.
Olivo (511º del ranking), que llegó a estar 78º del mundo en 2017, perdió con el brasileño Pedro Sakamoto (32º) por 6/4, 1/0 y abandono. El rosarino prácticamente no pudo disputar los dos últimos games y le avisó al umpire que no se encontraba en condiciones de continuar.
La falta de actividad durante esos seis meses le pasó factura a Olivo. Le costó tomar ritmo. Lo peor fue que durante el partido por los 16avos de final se empezó a tomar el ciático. Por momentos elongó para tratar de que se le pase la molestia. No hubo caso y se retiró.
Los motivos de la inactividad
El tenista de 33 años, apodado “El Ilusionista”, que sorprendió en la edición de 2017 de Roland Garros, al eliminar al ídolo local Jo-Wilfried Tsonga, volvió al circuito con este torneo de Buenos Aires. Es que le había puesto un freno a su carrera a mitad del año pasado.
Las victorias se le estaban negando y no se sentía bien ni física ni mentalmente.
“Desde mis 12 años que me tuve que ir a vivir solo afuera (se fue a la academia francesa de Patrick Mouratoglou) y arrancó esta alocada vida. Hoy 21 años después mi cuerpo y cabeza me están pidiendo un freno. Como siempre digo, yo me enamoré del tenis y no de la vida del tenis”, explicó OIivo en las redes en julio pasado.
Los últimos torneos de Renzo Olivo
Su última competencia fue el Challenger de Lima, con derrota en la primera ronda, jugado en junio de 2025. En ese mismo mes, previamente, fue eliminado en el debut en los Challengers de Santa Cruz de Bolivia y Santa Fe.
"Lamentablemente el tenis está en manos de gente que no piensa en el bien de los jugadores", fue otro de los planteos, sin dar precisión de si hablaba de la organización del circuito.
“Para mí va a ser un tiempo de reflexión y pensar que es lo que realmente quiero. Sea cual sea mi decisión lo voy a hacer público en el momento que sienta adecuado. Gracias a todos los que me bancaron y me bancan”, manifestó en el momento que decidió haceer una pausa.
Hace pocos días, también por las redes, anunció la decisión de retomar la actividad profesional. “Después de varios meses alejado de las canchas, tomé la decisión de volver a jugar dos torneos. Voy a estar jugando el Challenger de Buenos Aires y en unas semanas el Challenger de Rosario (1 al 8 de febrero). Espero volver a disfrutar de la competencia. Se la extraña”, comentó.
A la cancha otro rosarino: Luciano Ambrogi
El restante rosarino que competirá en el Challenger de Buenos Aires es Luciano Ambrogi (435º). El tenista de 22 años debía disputar la clasificación, pero ingresó directo al cuadro principal porque hubo bajas.
Ambrogi se medirá este martes con Andrea Collarini (240º), nacido en Nueva York pero nacionalizado argentino. Sus padres nacieron en Argentina. Para el rosarino es un compromiso complejo frente al preclasificado tercero.
En caso de una victoria, puede cruzarse con el sanlorencino Dante Pagani (976º), de 17 años, uno de los tres tenistas que recibió una invitación especial. Es el latinoamericano más joven dentro del Top 1000 del ranking.
Pagani enfrentará, también este martes, a un tenista surgido de la clasificación.
El principal favorito es el argentino Santiago Rodríguez Taverna (227°). Hoy debutará contra el rumano Gabi Boitan (325º). En tanto, el segundo preclasificado es Lautaro Midón (234ª), que se presentará hoy contra un tenista que superó la clasificación.
Luisina Giovannini, en el Abierto de Australia
En la clasificación del Abierto de Australia, Luisina Giovannini (220ª del ranking mundial) debutará a primera hora del martes con la española Marina Bassols Ribera (236ª).
La tenista nacida en Coronel Moldes (Córdoba), formada en Rosario, necesita tres victorias para ingresar en el cuadro principal. Es su primera participación en la clasificación de un Grand Slam.
Giovannini cambió de rival porque la británica Katie Boulter ingresó directo al cuadro principal.
Si Giovannini gana, enfrentará a la vencedora del cruce entre la bielorrusa Iryna Shymanovich (68ª) o la australiana Arina Rodionova (207ª).
Hasta el momento, los que superaron la primera presentación de la clasificación fueron Marco Trungelliti, convocado para la serie de Copa Davis de Argentina ante Corea del Sur del 7 y 8 de febrero, Julia Riera y Jazmín Ortenzi. Quedaron eliminados Alex Barrena, Facundo Díaz Acosta y Genaro Olivieri.
En el ATP 250 de Adelaida, la principal raqueta argentina del momento, Francisco Cerúndolo (20º), debutará contra el español Jaume Munar (38º) por los octavos de final, en día y horario a definir. Puede ser este martes a la noche o el miércoles a la madrugada
Cerúndolo es el tercer favorito, detrás del español Alejandro Davidovich Fokina y el estadounidense Tommy Paul.
El torneo es la previa del Abierto de Australia.
Noticias relacionadas
Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de "transparencia"
Tenis: el batacazo de Sebastián Báez ante el 6 del mundo no alcanzó y Argentina debe esperar
Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing
Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe
Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga
Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz
Lo último
Dos países bloquearon el chatbot Grok de X por imágenes sexualizadas de IA
Bombazo: el Charrúa se refuerza con un volante que se formó en Central y fue campeón con Racing
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni
El dispositivo de alta tecnología, que había sido donado por una argentino-israelí al joven nadador rosarino, fue dañado por una mala manipulación de carga en la terminal aérea. La denuncia del padre, la bronca por la desprotección y el nuevo obstáculo en el camino de la rehabilitación.
La Región
Venado Tuerto se quedó sin vuelos en el verano: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta
La Ciudad
Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario
Información General
Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
LA REGION
Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un choque
Economía
Reforma laboral: Santa Fe no se espanta con el achique de recursos
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale
Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe
Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga
Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Ovación
Ovación
Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física
Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física
Cuáles serán los dos próximos rivales de Central antes del debut con Belgrano
El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave
Policiales
Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Obras a buen ritmo y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
La Ciudad
La Ciudad
Desidia en Ezeiza: dañaron la silla de ruedas fundamental para la recuperación de Matías Bottoni
Un ticket viral de un bar y una vieja discusión: cómo funciona la "propina sugerida" en Rosario
Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"
Información general
Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor
Salud
Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas
Policiales
Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
El Mundo
Crisis en Venezuela: el Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano
Policiales
Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Política
Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Información General
Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales premios
Información General
Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
LA CIUDAD
Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
Policiales
Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
Información General
Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General
Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General
Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
La Región
Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
Ovación
Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Policiales
Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Ovación
El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero
La Ciudad
El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
Política
Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio