Tenis: el rosarino Renzo Olivo volvió a jugar tras 6 meses, pero se retiró por una molestia física

El jugador hizo una pausa por "cansancio" y retornó a la actividad este lunes. No pudo completar su debut en el Challenger de Buenos Aires

Rodolfo Parody

12 de enero 2026 · 18:15hs
Renzo Olivo dejó de competir en el tenis en junio. Decidió volver para los Challengers de Buenos Aires y Rosario.

Renzo Olivo volvió a jugar. Pasó medio año desde que decidió poner un pausa a su carrera en el circuito profesional de tenis. Este lunes, en su regreso, debutó en el Challenger 50 de Buenos Aires que se juega sobre polvo de ladrillo en el Tenis Club Argentino, en Palermo.

Sin embargo, el regreso no fue el esperado. Tuvo un inconveniente físico y debió retirarse.

Olivo (511º del ranking), que llegó a estar 78º del mundo en 2017, perdió con el brasileño Pedro Sakamoto (32º) por 6/4, 1/0 y abandono. El rosarino prácticamente no pudo disputar los dos últimos games y le avisó al umpire que no se encontraba en condiciones de continuar.

La falta de actividad durante esos seis meses le pasó factura a Olivo. Le costó tomar ritmo. Lo peor fue que durante el partido por los 16avos de final se empezó a tomar el ciático. Por momentos elongó para tratar de que se le pase la molestia. No hubo caso y se retiró.

Los motivos de la inactividad

El tenista de 33 años, apodado “El Ilusionista”, que sorprendió en la edición de 2017 de Roland Garros, al eliminar al ídolo local Jo-Wilfried Tsonga, volvió al circuito con este torneo de Buenos Aires. Es que le había puesto un freno a su carrera a mitad del año pasado.

Las victorias se le estaban negando y no se sentía bien ni física ni mentalmente.

“Desde mis 12 años que me tuve que ir a vivir solo afuera (se fue a la academia francesa de Patrick Mouratoglou) y arrancó esta alocada vida. Hoy 21 años después mi cuerpo y cabeza me están pidiendo un freno. Como siempre digo, yo me enamoré del tenis y no de la vida del tenis”, explicó OIivo en las redes en julio pasado.

Los últimos torneos de Renzo Olivo

Su última competencia fue el Challenger de Lima, con derrota en la primera ronda, jugado en junio de 2025. En ese mismo mes, previamente, fue eliminado en el debut en los Challengers de Santa Cruz de Bolivia y Santa Fe.

"Lamentablemente el tenis está en manos de gente que no piensa en el bien de los jugadores", fue otro de los planteos, sin dar precisión de si hablaba de la organización del circuito.

renzo.jpg
El tenista rosarino Renzo Olivo llegó a estar en el Top 100 del ranking mundial de tenis.

“Para mí va a ser un tiempo de reflexión y pensar que es lo que realmente quiero. Sea cual sea mi decisión lo voy a hacer público en el momento que sienta adecuado. Gracias a todos los que me bancaron y me bancan”, manifestó en el momento que decidió haceer una pausa.

Hace pocos días, también por las redes, anunció la decisión de retomar la actividad profesional. “Después de varios meses alejado de las canchas, tomé la decisión de volver a jugar dos torneos. Voy a estar jugando el Challenger de Buenos Aires y en unas semanas el Challenger de Rosario (1 al 8 de febrero). Espero volver a disfrutar de la competencia. Se la extraña”, comentó.

A la cancha otro rosarino: Luciano Ambrogi

El restante rosarino que competirá en el Challenger de Buenos Aires es Luciano Ambrogi (435º). El tenista de 22 años debía disputar la clasificación, pero ingresó directo al cuadro principal porque hubo bajas.

image (21)
Luciano Ambrogi ingresó directamente al cuadro principal sin necesidad de jugar la clasificación.

Ambrogi se medirá este martes con Andrea Collarini (240º), nacido en Nueva York pero nacionalizado argentino. Sus padres nacieron en Argentina. Para el rosarino es un compromiso complejo frente al preclasificado tercero.

En caso de una victoria, puede cruzarse con el sanlorencino Dante Pagani (976º), de 17 años, uno de los tres tenistas que recibió una invitación especial. Es el latinoamericano más joven dentro del Top 1000 del ranking.

81475198
Dante Pagani es el latinoamericano más joven en el Top 1000 del ranking ATP.

Pagani enfrentará, también este martes, a un tenista surgido de la clasificación.

El principal favorito es el argentino Santiago Rodríguez Taverna (227°). Hoy debutará contra el rumano Gabi Boitan (325º). En tanto, el segundo preclasificado es Lautaro Midón (234ª), que se presentará hoy contra un tenista que superó la clasificación.

Luisina Giovannini, en el Abierto de Australia

En la clasificación del Abierto de Australia, Luisina Giovannini (220ª del ranking mundial) debutará a primera hora del martes con la española Marina Bassols Ribera (236ª).

La tenista nacida en Coronel Moldes (Córdoba), formada en Rosario, necesita tres victorias para ingresar en el cuadro principal. Es su primera participación en la clasificación de un Grand Slam.

image - 2025-12-29T174010.684
Luisina Giovannini intenta clasificar a su primer Grand Slam de tenis.

Giovannini cambió de rival porque la británica Katie Boulter ingresó directo al cuadro principal.

Si Giovannini gana, enfrentará a la vencedora del cruce entre la bielorrusa Iryna Shymanovich (68ª) o la australiana Arina Rodionova (207ª).

Hasta el momento, los que superaron la primera presentación de la clasificación fueron Marco Trungelliti, convocado para la serie de Copa Davis de Argentina ante Corea del Sur del 7 y 8 de febrero, Julia Riera y Jazmín Ortenzi. Quedaron eliminados Alex Barrena, Facundo Díaz Acosta y Genaro Olivieri.

En el ATP 250 de Adelaida, la principal raqueta argentina del momento, Francisco Cerúndolo (20º), debutará contra el español Jaume Munar (38º) por los octavos de final, en día y horario a definir. Puede ser este martes a la noche o el miércoles a la madrugada

Cerúndolo es el tercer favorito, detrás del español Alejandro Davidovich Fokina y el estadounidense Tommy Paul.

El torneo es la previa del Abierto de Australia.

