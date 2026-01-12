Provincia refuerza la prevención del dengue en las Escuelas de Verano

El gobernador Pullaro entregó en Rosario repelente y kits de descacharrado, además de valorar el impulso a la vacunación. No hay casos de dengue en la provincia

En el marco del programa Objetivo Dengue , la provincia profundiza las acciones en las Escuelas de Verano con distribución de kits y campañas educativas . En una de esas actividades, el gobernador Maximiliano Pullaro valoró el fuerte impulso a la vacunación, que ya supera las 158 mil dosis en Santa Fe . Hasta ahora, no se han detectado casos en la provincia .

Pullaro encabezó este martes, junto con la ministra de Salud, Silvia Ciancio, y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha, la entrega de kits de descacharrado en el club Sparta de Rosario. La actividad se inscribe en la estrategia Objetivo Dengue y apunta a fortalecer la prevención en las Escuelas de Verano, un dispositivo que hasta fin de enero convoca a más de 35.000 chicos y chicas en todo el territorio santafesino.

Con esta acción quedó formalizada la distribución de insumos que ya fueron enviados a las bases operativas del programa. Cada kit incluye repelente elaborado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), guantes, cepillos y material gráfico informativo, herramientas clave para las tareas de limpieza, descacharrado y concientización ambiental.

Al referirse a la política sanitaria, Pullaro destacó que Objetivo Dengue fue asumido como “una política pública de Estado”, diseñada tras el pico de contagios y fallecimientos registrado en el país en 2024. “Eso nos permitió invertir muchos recursos en vacunación y en una campaña compleja e integral, con la participación de instituciones intermedias y gobiernos locales. Hacia finales de 2024 logramos quebrar el brote: el año pasado, a esta altura, había 16 casos en la provincia; hoy no registramos ninguno”, apuntó. Y añadió: “Vamos a seguir invirtiendo en prevención para que los santafesinos no padezcan este vector y una enfermedad que provoca mucho malestar y que, en algunos casos, puede ser mortal”.

La ministra Ciancio aportó un panorama epidemiológico alentador, aunque pidió cautela. “Venimos sin casos, pero debemos estar atentos. Ayer estuvimos en Villa Trinidad, una localidad que el año pasado tuvo brote, capacitando a autoridades y entregando insumos”, explicó. También brindó detalles sobre la vacunación: “Ya se aplicaron más de 158.000 dosis y más del 91 % de las personas completó el esquema. Hay stock disponible y se sigue vacunando en los centros de salud; este año incorporamos, además, a quienes cursaron dengue el año pasado”. De la actividad participó también la directora provincial de Promoción y Prevención de la Salud, Analía Chumpitaz.

Columna vertebral educativa

A su turno, Cunha explicó que las acciones comenzarán a desplegarse desde este martes en todas las Escuelas de Verano y remarcó el rol central de la educación. “Más allá de la vacunación y los insumos, la columna vertebral del programa es educativa: son los chicos quienes pueden cambiar hábitos cotidianos, porque el mosquito está presente todo el año. Lo que aprendan aquí debe replicarse en sus casas”, señaló. Además, precisó que la Provincia ya entregó más de 20.000 repelentes a la Policía y al Servicio Penitenciario, y más de 8.000 a las Escuelas de Verano. “La prevención permitió que no tengamos casos por el momento, pero no hay que relajarse”, subrayó.

Escuelas de Verano

La iniciativa se articula con el programa Santa Fe en Movimiento, que hasta el 30 de enero reúne a niños y adolescentes de entre 4 y 14 años. El objetivo es que los 1.620 docentes y guardavidas no solo coordinen actividades recreativas y deportivas, sino que también actúen como referentes para promover hábitos de prevención contra el mosquito en los hogares.

En esta edición, las Escuelas de Verano tienen presencia en 219 localidades de los 19 departamentos. Mediante la articulación entre los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano, la Provincia garantiza la continuidad del ciclo educativo con propuestas que se desarrollan en centros de educación física, clubes, polideportivos comunales y municipales, además de otros espacios educativos, artísticos y culturales.