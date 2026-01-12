La Capital | Información General | calor

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante la ola de calor

El calor extremo puede interferir en las noches o tardes de descanso. En esta nota, consejos prácticos para un sueño reparador durante la ola de calor

12 de enero 2026 · 12:49hs
Dormir con calor no es fácil y muchos tienen problemas para descansar en verano

Dormir con calor no es fácil y muchos tienen problemas para descansar en verano

Los primeros días de 2026 llegaron con un calor intenso a Rosario y refugiarse de las altas temperaturas se ha convertido en una preocupación fundamental. En este marco, el momento del descanso y recuperación resulta todo un desafío, ya que la ola de calor afecta la calidad del sueño y puede provocar cansancio, irritabilidad y problemas de concentración al día siguiente. Por eso, conocer algunos trucos para dormir mejor puede marcar la diferencia durante los días más calurosos del verano.

Los especialistas del sueño coinciden en que la regulación térmica es fundamental para poder descansar. Normalmente, el cuerpo debería descender levemente la temperatura a la hora de dormir, pero las altas temperaturas registradas en la ciudad dificultan ese proceso. Las consecuencias son claras: si el cuerpo no se encuentra en una temperatura templada, no logra relajarse. Y si el cuerpo no se relaja, la persona no puede entrar en estado de descanso profundo.

Afortunadamente, la ciencia se ha encargado de atender este escenario enfrentado verano tras verano y, adoptando una serie de hábitos, el sueño durante las noches calurosas puede mejorar considerablemente.

>>Leer más: Guía de descanso nocturno: cuántas horas hay que dormir de acuerdo a la edad

El entorno ideal para el descanso en verano

Preparar la habitación es clave para enfrentar las noches cálidas. Elegir sábanas de algodón o lino ayuda a que la transpiración no se acumule, ya que estos materiales permiten una mejor circulación del aire. Las telas sintéticas, en cambio, retienen el calor y pueden intensificar la sensación de incomodidad. Además, dormir con ropa ligera, preferentemente de fibras naturales, contribuye a mantener la temperatura corporal regulada.

Un ambiente fresco es esencial para un sueño reparador. Abrir las ventanas durante las horas más frescas del día y mantener las persianas o cortinas cerradas cuando el sol está en su punto más alto es una estrategia básica. Por la noche, generar corriente de aire cruzada abriendo ventanas opuestas puede ayudar a que la habitación esté más ventilada. Si se dispone de un ventilador, colocar un recipiente con hielo frente a él es un truco simple pero efectivo para refrescar el aire de forma económica.

Muchos expertos coinciden en que la temperatura recomendada para dormir está entre 18 y 25 grados para la mayoría de los adultos. Si se dispone de aire acondicionado, es más fácil lograr que la habitación llegue a la temperatura deseada. Pero es importante tener en cuenta que el frío excesivo tampoco es recomendable, por lo que es preciso controlar el dispositivo.

Hábitos que favorecen el sueño en verano

Los hábitos previos a dormir también tienen un impacto en la calidad del descanso. Tomar una ducha tibia antes de acostarse es un método eficaz para bajar la temperatura corporal. Aunque puede parecer tentador recurrir al agua fría, esta genera un efecto rebote que hace que el cuerpo produzca más calor para compensar el descenso brusco de temperatura.

Hidratarse correctamente durante todo el día es otro aspecto fundamental. Beber agua regularmente evita la deshidratación y ayuda al cuerpo a regular su temperatura. Sin embargo, es mejor evitar las bebidas con cafeína o alcohol antes de dormir, ya que pueden alterar los patrones de sueño.

>>Leer más: Diez consejos fundamentales para conciliar el sueño y levantarse bien

Pequeños trucos contra el calor

Existen soluciones caseras que también pueden ser útiles para enfrentar las noches más calurosas. Colocar una bolsa de gel frío o una toalla húmeda en la nuca, las muñecas o los tobillos puede aliviar la sensación de calor y facilitar el sueño. Además, reducir el uso de aparatos electrónicos en la habitación ayuda a disminuir el calor generado por estos dispositivos y mejora el ambiente para el descanso.

Finalmente, adaptar los horarios de las comidas es una estrategia que no debe pasarse por alto. Optar por cenas ligeras y evitar alimentos muy grasos o pesados permite que el cuerpo no gaste tanta energía en la digestión y se concentre en mantener una temperatura adecuada.

Con estas recomendaciones, las noches rosarinas en plena ola de calor pueden volverse más llevaderas, permitiendo un descanso que respalde el bienestar físico y emocional, incluso en los días más difíciles del verano.

Noticias relacionadas
Jonatan Emanuel Minucci, el peluquero de Fray Luis Beltrán asesinado en México

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

El Correo Argentino continuará estando habilitado para la distribución de productos medicinales

Anmat retiró la habilitación para reempaquetar medicamentos al Correo Argentino

Pami ofrece diversos insumos de forma gratuita para sus afiliados durante 2026

Pami: los cinco elementos que se entregan gratis a los jubilados en 2026

Hace más de una semana que un fuego incansable azota la Patagonia, pero Javier Milei se expresó al respecto por primera vez este domingo

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: Me quedan solo unos días de vida

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: "Me quedan solo unos días de vida"

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber ejecutado a Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el crimen estuvo vinculado al narcomenudeo.

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año
POLICIALES

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Ovación
Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito
Ovación

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: Esto no se puede grabar

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano