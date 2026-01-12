Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante la ola de calor

El calor extremo puede interferir en las noches o tardes de descanso. En esta nota, consejos prácticos para un sueño reparador durante la ola de calor

Los primeros días de 2026 llegaron con un calor intenso a Rosario y refugiarse de las altas temperaturas se ha convertido en una preocupación fundamental. En este marco, el momento del descanso y recuperación resulta todo un desafío , ya que la ola de calor afecta la calidad del sueño y puede provocar cansancio, irritabilidad y problemas de concentración al día siguiente. Por eso, conocer algunos trucos para dormir mejor puede marcar la diferencia durante los días más calurosos del verano.

Los especialistas del sueño coinciden en que la regulación térmica es fundamental para poder descansar. Normalmente, el cuerpo debería descender levemente la temperatura a la hora de dormir, pero las altas temperaturas registradas en la ciudad dificultan ese proceso. Las consecuencias son claras: si el cuerpo no se encuentra en una temperatura templada, no logra relajarse. Y si el cuerpo no se relaja, la persona no puede entrar en estado de descanso profundo.

Afortunadamente, la ciencia se ha encargado de atender este escenario enfrentado verano tras verano y, adoptando una serie de hábitos, el sueño durante las noches calurosas puede mejorar considerablemente.

El entorno ideal para el descanso en verano

Preparar la habitación es clave para enfrentar las noches cálidas. Elegir sábanas de algodón o lino ayuda a que la transpiración no se acumule, ya que estos materiales permiten una mejor circulación del aire. Las telas sintéticas, en cambio, retienen el calor y pueden intensificar la sensación de incomodidad. Además, dormir con ropa ligera, preferentemente de fibras naturales, contribuye a mantener la temperatura corporal regulada.

Un ambiente fresco es esencial para un sueño reparador. Abrir las ventanas durante las horas más frescas del día y mantener las persianas o cortinas cerradas cuando el sol está en su punto más alto es una estrategia básica. Por la noche, generar corriente de aire cruzada abriendo ventanas opuestas puede ayudar a que la habitación esté más ventilada. Si se dispone de un ventilador, colocar un recipiente con hielo frente a él es un truco simple pero efectivo para refrescar el aire de forma económica.

Muchos expertos coinciden en que la temperatura recomendada para dormir está entre 18 y 25 grados para la mayoría de los adultos. Si se dispone de aire acondicionado, es más fácil lograr que la habitación llegue a la temperatura deseada. Pero es importante tener en cuenta que el frío excesivo tampoco es recomendable, por lo que es preciso controlar el dispositivo.

Hábitos que favorecen el sueño en verano

Los hábitos previos a dormir también tienen un impacto en la calidad del descanso. Tomar una ducha tibia antes de acostarse es un método eficaz para bajar la temperatura corporal. Aunque puede parecer tentador recurrir al agua fría, esta genera un efecto rebote que hace que el cuerpo produzca más calor para compensar el descenso brusco de temperatura.

Hidratarse correctamente durante todo el día es otro aspecto fundamental. Beber agua regularmente evita la deshidratación y ayuda al cuerpo a regular su temperatura. Sin embargo, es mejor evitar las bebidas con cafeína o alcohol antes de dormir, ya que pueden alterar los patrones de sueño.

Pequeños trucos contra el calor

Existen soluciones caseras que también pueden ser útiles para enfrentar las noches más calurosas. Colocar una bolsa de gel frío o una toalla húmeda en la nuca, las muñecas o los tobillos puede aliviar la sensación de calor y facilitar el sueño. Además, reducir el uso de aparatos electrónicos en la habitación ayuda a disminuir el calor generado por estos dispositivos y mejora el ambiente para el descanso.

Finalmente, adaptar los horarios de las comidas es una estrategia que no debe pasarse por alto. Optar por cenas ligeras y evitar alimentos muy grasos o pesados permite que el cuerpo no gaste tanta energía en la digestión y se concentre en mantener una temperatura adecuada.

Con estas recomendaciones, las noches rosarinas en plena ola de calor pueden volverse más llevaderas, permitiendo un descanso que respalde el bienestar físico y emocional, incluso en los días más difíciles del verano.