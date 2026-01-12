La Capital | Ovación | Newell's

Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Hughes Football Club dejó la Venadense y durante la temporada 2026 jugará en la Deportiva del Sur, en principio por un año

Luis Castro

Por Luis Castro

12 de enero 2026 · 09:17hs
Ignacio Scocco charla durante una práctica con los chicos de las inferiores de Hughes.

El club Hughes, que tiene al ex-Newell's Ignacio Scocco como cabeza visible y de peso, pegó el golpe en el fútbol del interior y decidió cambiar de competencia. Tan es así que optó por dejar la Liga Venadense para mudarse a la Liga Deportiva del Sur en busca de una mejoría en cuanto a la competencia de las divisiones inferiores.

Si bien el propio exjugador dejó en claro que el torneo de la Venadense es una de las más importantes en lo que engloba a la primera división, el déficit está en las divisiones menores.

Desde hace un tiempo se venía manejando la posibilidad de que Hughes Football Club mudara su fútbol y después de arduas negociaciones logró el objetivo. Lo hará, en principio, "a préstamo por un año", aunque después se analizará si continúa o regresa a la liga original.

Esta no es la primera vez que la entidad cambia de liga, ya que tiempo atrás lo hizo en la de Colón y luego regresó a la Venadense. Ahora la dirigencia optó por llevar su fútbol a la Deportiva del Sur con la meta principal de elevar la competencia de los pibes.

El ex-Newell's y ex-River, tras su retiro del fútbol, se instaló en su pueblo natal e involucró al ciento por ciento en la entidad que lo vio nacer futbolísticamente. No sólo jugando sino también siendo presidente, dirigente y actualmente coordinador, algo que siente y por eso busca mejorar la formación de jugadores.

De la Venadense a la Deportiva del Sur

¿Cuál es el objetivo de esta mudanza? Si bien en cuanto a la competencia "es una de las más importantes en primera división, el déficit está en las inferiores", reconoció Scocco en una entrevista en "La ruta del fútbol".

En el análisis llevado adelante por la dirigencia del Celeste, que tiene al gobernador Maximiliano Pullaro como uno de los hinchas más reconocidos, se dejó en claro que para competir en la Venadense hay que tener jerarquía y buenos jugadores para poder dar pelea en los torneos. Esto implica una inversión para reforzar los planteles, pero también esto frena el avance de los juveniles.

Pero otro punto valioso y más importante para la entidad tiene que ver con la competencia en las inferiores y la Venadense "es la más floja en la formación de jugadores", simplificó Scocco, quien está al frente de la coordinación del fútbol e integró el plantel de primera.

"Nosotros tenemos la posibilidad de elegir dónde queremos jugar. Como digo siempre, la Venadense es una de las mejores en primera división, pero es la más floja en la formación de jugadores", afirmó con contundencia dejando en claro el motivo principal por el que Hughes cambió de liga para jugar en la temporada 2026.

