Un operario murió electrocutado en Firmat mientras realizaba tareas de mantenimiento en la red eléctrica

El hecho sucedió este domingo cerca de la intersección de la ruta nacional 33 y la ruta provincial 93. El joven de 29 años era oriundo de Wheelwright

Un operario murió este domingo electrocutado en Firmat, a 100 kilómetros de Rosario, mientras realizaba tareas de mantenimiento en la red eléctrica . La víctima fue identificada como Sebastián de Pascua, de 29 años y oriundo de la localidad de Wheelwright. Según se supo, era empleado en una empresa privada contratada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

El hecho sucedió en un sector cercano a la intersección de la ruta nacional 33 y la ruta provincial 93 . El joven se encontraba trabajando, junto a otros tres operarios, en la colocación de postes con una grúa, en el marco de tareas programas de mantenimiento en la red eléctrica.

El episodio se registró alrededor de las 9.30 por causas que son todavía materia de investigación. Además de la víctima fatal, otro operario sufrió lesiones leves por quemaduras.

Un obrero muerto en Rosario

El jueves pasado, dos obreros resultaron gravemente heridos tras sufrir una descarga eléctrica mientras realizaban una excavación subterránea en avenida Provincias Unidas y Arévalo.

Ambos trabajadores, empleados en Construcciones 3, fueron asistidos de urgencia por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias y trasladados al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con quemaduras.

Sin embargo, el viernes uno de ellos falleció. La directora del Heca, Andrea Becherucci, confirmó a La Capital la muerte del trabajador de 45 años en las primeras horas de esta mañana, y aclaró que desde que ingresó al Heca el pronóstico era "reservado, con un estado muy crítico ya que tenía quemaduras en el 95 por ciento del cuerpo".