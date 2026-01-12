El próximo refuerzo de Newell's se despidió del club donde fue campeón y figura clave: cuándo llega al Parque

El futbolista hizo un posteo en Instagram para expresar su agradecimiento a la institución y la ciudad donde pasó tres años

Bruno Cabrera se despidió de Coquimbo y en breve se sumará al plantel de Newell's.

Mientras el plantel de Newell's entrena en doble turno en Bella Vista y acelera la preparación para su debut en el torneo Apertura, su más reciente refuerzo se despidió de los hinchas y la ciudad donde jugó las últimas tres temporadas.

Se trata de Bruno Cabrera, el zaguero central que viene de destacarse en Coquimbo Unido de Chile y que desde muy pronto será oficialmente jugador rojinegro.

Cabrera, que nació en La Plata y tiene 28 años, se inició en Círculo Deportivo Nicanor Otamendi y luego pasó por Barracas Central (integró el equipo que logró el ascenso a primera división en 2021) y Nacional de Uruguay. En 2023 llegó a Coquimbo y unos meses después sufrió una grave lesión, aunque se recuperó. En 2025 fue elegido como el mejor central del fútbol de Chile.

Además, fue una de las grandes figuras del equipo, que ganó el título por primera vez en su historia.

Leer más: Newell's renovó el contrato de Valentino Acuña, una de sus grandes promesas: hasta cuándo jugará en el Parque

Newell's le compró el pase

Si bien al principio se propuso un préstamo, la operación se cerró con la compra del pase. Newell's activó la cláusula de rescisión de 500 mil dólares para quedarse con el defensor, que tenía contrato con Coquimbo hasta diciembre de 2026.

Este lunes, el futbolista se despidió de la ciudad y los hinchas de Coquimbo con un mensaje en Instagram. En el posteo, dijo que el club se convirtió en su casa y expresó que espera volver algún día. En las próximas horas se sumará al plantel rojinegro.

Leer más: Un ex-Newell's decidió mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

El posteo de Bruno Cabrera en Instagram

Este es el texto del posteo de Cabrera en InstagraM

"Hoy me despido y no alcanzan las palabras de agradecimiento. Durante estos 3 años viví experiencias inolvidables, como salir campeón o tener que estar afuera de las canchas un largo tiempo, pero siempre estuvo el cariño incondicional de todos ustedes, y me voy feliz de poder devolver todo ese cariño siendo parte del plantel que consiguió la primera estrella para el club siendo los mejores campeones de la historia de la liga.

Coquimbo se convirtió en mi casa y siempre llevaré en mi memoria y en mi corazón cada momento. Sé que en algún momento nos volveremos a juntar y que esta ciudad y este club siempre serán muy importantes en mi vida.

Gracias por todo el apoyo y por hacerme sentir parte de esta gran familia AURINEGRA!"