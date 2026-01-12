La Capital | Política | Juliana Awada

Juliana Awada confirmó la separación y se dispararon los rumores sobre el nuevo amor de Mauricio Macri

“Hay procesos que necesitan tiempo”, afirmó la exprimera dama. Por su parte, el expresidente fue vinculado con Juana Viale

12 de enero 2026 · 09:35hs
Juliana Awada y Mauricio Macri terminaron su relación tras quince años juntos

Juliana Awada y Mauricio Macri terminaron su relación tras quince años juntos
Juliana Awada confirmó la separación y se dispararon los rumores sobre el nuevo amor de Mauricio Macri

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada fue una de las noticias del fin de semana. Tras quince años de relación, y luego de que previamente circulen varios rumores de divorcio, el expresidente y la exprimera dama decidieron terminar su matrimonio. Ahora, la misma Awada se expresó al respecto y confirmó el distanciamiento. Por su parte, Macri fue vinculado nada más y nada menos que con la actriz y conductora Juana Viale.

“Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado”, comenzó Juliana Awada en una historia de la red social Instagram-

"Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida. Vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar”, cerró la exprimera dama.

historia awada

Aunque Juliana Awada no hizo una mención explícita a su separación, por el tono de su mensaje se entiende que se refiere al fin del vínculo con Mauricio Macri. Según trascendió, la decisión fue tomada de manera consensuada y tras una crisis que se extendió por más de un año.

>> Leer más: Una historia de poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Mauricio Macri y Juana Viale: ¿juntos?

Además de la noticia de la separación de la emblemática pareja, también circularon rumores sobre un posible nuevo amor de Mauricio Macri. Se trata de Juana Viale, la nieta de la icónica conductura de TV, Mirtha Legrand.

Las versiones comenzaron a expandirse en redes sociales tras las declaraciones del periodista Franco Torchia en Duro de Domar, programa de C5N: "Mauricio Macri habría empezado a vincularse sexoafectivamente con una actriz y conductora", comenzó el panelista.

"La versión fuerte que podría haber precipitado la separación es que Mauricio Macri tendría o habría estado manteniendo un vínculo con Juana Viale", aseguró Franco Torchia en el piso de C5N.

Por el momento, ni Viale ni Macri se expresaron al respecto, por este supuesto vínculo mantiente su status de rumor.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de matrimonio. Según trascendió fue de común acuerdo y se tomó antes de las fiestas de fin de año. Sin embargo, pasaron las celebraciones juntos y en familia.

Lo cierto es que los rumores de que la relación no venía del todo bien aparecieron hace ya algún tiempo. A mediados de 2024 circularon algunas versiones de una fuerte crisis entre ellos, aunque la propia Juliana se encargó de desmentirlo y reinó la tranquilidad.

https://x.com/HomerrThompson/status/2010674157755797822/video/1

Un año después, en septiembre de 2025, los rumores reaparecieron y los programas de chimentos instalaron la idea de que la relación ya no existía. En aquella oportunidad, nadie lo desmintió.

Ahora la ruptura salió del terreno de la especulación y ya es un hecho. Algunos medios porteños aseguran que Macri y Awada tuvieron efectivamente una crisis hace un año y por eso, después de intentarlo un poco más, decidieron ponerle fin a su relación.

P6WBIPCW6BEB7C62ADFOA4RWZQ

Una historia de amor

Macri y Awada se conocieron cuando él era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó entre el 2007 y el 2015. Ambos se movían dentro de un mismo mundo -caracterizado por el poder y el dinero- y se habían cruzado varias veces. De hecho, Macri ya conocía al hermano de Juliana, el empresario Daniel Awada.

Sin embargo, según cuentan, la primera conversación entre ambos se dio en un gimnasio cuando el tenía 50 y ella 35. A partir de ese primer acercamiento siguieron otros. Después de algunos encuentros fortuitos más, el entonces jefe de Gobierno porteño la invitó a cenar. Poco después compartieron un fin de semana en Tandil que consolidó el vínculo definitivamente.

La pareja se casó por civil el 16 de noviembre de 2010 en Costa Salguero, acompañados por familiares y unos 400 invitados, entre ellos figuras del espectáculo, el periodismo y el deporte. En alguna oportunidad, Awada contó que no aceptó la propuesta de casamiento de una. De hecho, aseguró que rechazó casarse con Macri dos veces hasta que finalmente se animó a dar el salto.

casamiento 2010

“Gracias por haberme elegido, gracias negrita, mágica, única, hechicera. Ahora, mi estado civil es feliz”, dijo Macri, emocionado, al casarse con Juliana. Es que ambos estaban apostando nuevamente al amor: los dos venían de matrimonios anteriores. Mauricio se había casado dos veces: primero con Ivonne Bordeu, con quien tuvo tres hijos (Agustina, Gimena y Francisco) y, luego, con Isabel Menditeguy, con quien estuvo nueve años. Juliana, a su vez, venía de un matrimonio brevísimo con Gustavo Capello y de haber estado en pareja con Bruno Laurent Barbier, con quien había tenido en 2003 a su hija mayor, Valentina.

Un año después, el 10 de octubre de 2011, en el Sanatorio Otamendi, nació por cesárea Antonia Macri, la única hija que tienen en común.

LYVKGAOTSJFE5HYVMLRPDUEJMM
Macri, Antonia y Awada.

Macri, Antonia y Awada.

La primera dama

Lo cierto es que cuando Mauricio Macri lanzó su candidatura a la presidencia en 2015, la pareja ganó en exposición. Durante toda la campaña del líder del PRO, Awada y Antonia, que por entonces tenía 4 años, se mostraban siempre junto al candidato y las cámaras las adoraban. El 10 de diciembre de 2015, cuando Macri asumió la presidencia de la Nación, Awada se convirtió en una primera dama caracterizada por el buen gusto y la delicadeza.

La última foto formal que la empresaria compartió en Instagram antes de que Macri cumpliera con su presidencia fue el 10 de diciembre de 2019, el día del traspaso del mando a Alberto Fernández. En ese posteo, escribió: “Siento una profunda admiración por vos. Esa es la palabra que mejor resume estos 4 años. Desde lo personal, por lo que crecí a tu lado, por lo que aprendí y viví. Como argentina porque sé de tu entrega, tu compromiso, tu vocación y dedicación”.

H14nKUsKVx_1256x620
Macri y Awada en el balcón de la Casa Rosada.

Macri y Awada en el balcón de la Casa Rosada.

Perfil bajo y refugio en el Sur

Durante los últimos años, Awada se mostró muy activa en sus redes sociales, compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de afecto hacia Macri en fechas especiales.

Sin embargo, en las horas previas a confirmarse la noticia, la exprimera dama se mostró en la Patagonia junto a su hija Antonia y un grupo de amigos, sin la presencia del exmandatario.

>>Leer más: La entrevista a Mauricio Macri que se volvió viral: "Siento que estoy en slow motion"

La separación marca el final de una de las parejas más mediáticas del poder en Argentina, que atravesó junta la gestión en la Ciudad de Buenos Aires, la llegada a la Casa Rosada en 2015 y el regreso a la actividad política opositora de Macri en los últimos años.

Noticias relacionadas
Manuel Adorni citó a los interlocutores a cargo de la negociación legislativa.

Convocan a la mesa política de Milei para avanzar con la reforma laboral

El Código Penal argentino incorporó el delito de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Congelan activos por presunto financiamiento de armas de destrucción masiva

Julio De Vido seguirá cumpliendo su pena en el penal de Ezeiza

Volvieron a negarle la prisión domiciliaria a Julio De Vido: cuáles son los motivos

María Alexandra Gómez, novia del gendarme argentino Nahuel Gallo, junto a su hijo Víctor.

Reclaman a Venezuela la liberación del gendarme Gallo y del abogado Giuliani

Ver comentarios

Las más leídas

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción

Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Una de las joyas que tiene Newells extenderá su contrato con la Lepra

Una de las joyas que tiene Newell's extenderá su contrato con la Lepra

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

El gerente de la terminal aérea, Juan Pío Drovetta, garantizó la continuidad de los vuelos en paralelo con tareas en la pista para el cambio de categoría

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa
Policiales

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada
Policiales

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: Santa Fe arrancó 2026 sin casos nuevos en esta temporada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Subastan más de 50 PlayStation 5: cuándo es el remate online y cómo participar

Ovación
La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Por Luis Castro
Ovación

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newells de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

La decisión de un ex-Newell's de mudar todo el fútbol del club de su pueblo natal a otra liga

Newells envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Newell's envió una oferta por la compra de Gonzalo Abrego a Godoy Cruz

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Real Madrid no pudo y Barcelona fue campeón de la Supercopa española por 16ª vez

Policiales
Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora
Policiales

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Fuga en la comisaría 15ª: recapturan a 3 detenidos que habían huido a la madrugada

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

La Ciudad
Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción
La Ciudad

Una década después de la explosión del Laboratorio Apolo en Rosario, Anmat inhabilitó su producción

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: No hay ningún inconveniente

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle
Información General

Ostende: tres rugbiers fueron detenidos tras una agresión grupal en la calle

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar
Información General

Incendios en la Patagonia: Nación dejó casi $20 mil millones sin ejecutar

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario
La Ciudad

Dos incendios de autos sacudieron la mañana del domingo en Rosario

Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional

Por Facundo Borrego
Información General

"Trump rompió la regla más importante del Derecho internacional"

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos
La Ciudad

Santa Fe alcanzó récords históricos en donación y trasplante de órganos

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres
La Ciudad

Menores que vendían droga: Niñez intervino, pero están con sus madres

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario
politica

Congreso: piden informes por la disolución del grupo antinarcotráfico en Rosario

Discapacidad: afirman que hay familias que no pueden trasladar a sus hijos

Por Matías Petisce
La Ciudad

Discapacidad: afirman que "hay familias que no pueden trasladar a sus hijos"

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi
Policiales

Detuvieron al hombre que acosó a la empleada de un almacén en Alberdi

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón
Información general

El cantante Mario Pereyra sufrió un robo insólito y escrachó al ladrón

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda
La Región

Sauce Viejo: dos detenidos por el doble homicidio de los pescadores en el río Coronda