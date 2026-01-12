Quién es Maia Reficco, la actriz que encendió los rumores de romance con Franco Colapinto

El piloto publicó un posteo de sus vacaciones en Argentina y Uruguay, donde incluyó una foto y una frase que generó especulaciones de una posible nueva pareja

Antes de volver a los entrenamientos de cara a la próxima temporada de la Fórmula 1, Franco Colapinto compartió un carrusel de fotos en Instagram sobre sus vacaciones por Argentina y Uruguay. Entre los postales que compartió, hubo uno que se llevó la atención de todos sus seguidores: una joven usando su casco con la visera levantada .

El rostro que se asomaba era el de Maia Reficco , actriz y cantante argentina-estadounidense con amplia trayectoria en televisión y teatro. Tras conocerse quien era la chica, empezaron a circular miles de especulaciones entorno a una incipiente relación. Además, se encontraron coincidencias entre las publicaciones recientes de ambos.

El posteo del piloto de Alpine incluyó postales de su familia, amigos, caminando por el mar, con un equipo de golf y hasta de un encuentro con Bizarrap, acompañado de la frase: " Lindo verano para ser un ""deportista de alto rendimiento"". Todo ready, ahora sí que empieza el 2026": La particularidad surge de que días atrás, Reficco también había compartido un post una descripción similar: " La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento".

Además de esa coincidencia, hubo un intercambio de comentarios que mostraron cierta complicidad y química entre ellos. La actriz comentó la publicación de Colapinto: "QUÉ PUEDO SABER EUUUUU". Posteriormente, el corredor respondería: "DE QUÉ ESTAMOS FALANDOOOO".

Quién es la actriz Maia Reficco

Maia Reficco nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos. A pesar de no haber nacido en Argentina, la actriz tiene una fuerte conexión emocional con el país porque sus padres son argentinos. Hija de Katie Viqueira, reconocida cantante de tango y folclore, el entorno familiar de Reficco estuvo marcada por la música y la actuación.

A los 8 años, la cantante vino a Argentina con el objetivo sus primeros pasos en el mundo artístico. Sin embargo, a los 15 emprendió su regreso a Estados Unidos, más precisamente a Los Ángeles, para potenciar su carrera.

El salto a la fama lo alcanzó protagonizar la serie "Kally’s Mashup" en el canal Nickelodeon a los 17 años. Desde ese entonces, colaboró con varias producciones de gran envergadura que la posicionaron como una artista emergente de gran proyección.

Por otro lado, Reficco emprendió su carrera musical. En 2020, lanzó su primera canción "Tuya", y luego presentó más canciones que le permitieron afianzarse como cantante.