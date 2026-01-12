La Capital | La Ciudad | Gripe A

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Algunas farmacias ya están tomando reservas. Qué características tienen las de este año. Quiénes deben inocularse. Alerta por el brote en Europa

12 de enero 2026 · 11:21hs
En marzo comenzarán a colocar las vacunas

En marzo comenzarán a colocar las vacunas, empezando por los grupos de riesgo 

El brote de gripe A que se desató en Europa, Estados Unidos, México y otros países del hemisferio norte encendió las alarmas en la Argentina, incluso en verano donde se detectaron varios casos de la cepa H3N2K. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación decidió darle impulso a la campaña 2026 desde el mes de enero, mucho antes que otros años, y ya hay farmacias de Rosario y zona que están anotando a la gente que quiera reservar su dosis. Se estima que las nuevas vacunas llegarán recién en dos meses a los establecimientos y vacunatorios, de acuerdo a información que maneja el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad.

¿Cómo estarán conformadas las nuevas vacunas contra la gripe? Es importante destacar que cada año las cepas cambian, justamente teniendo en cuenta qué sucede en el invierno europeo, por lo tanto, la vacunación es anual, gratuita y obligatoria para determinados grupos.

De acuerdo a información que brinda el Ministerio de Salud nacional la vacuna para la gripe 2026 contendrá la protección para las siguientes cepas: H1N1 H3N2 y linaje B. Estas vacunas permiten a las personas que se inoculen evitar las formas graves de la enfermedad, que puede ser especialmente severa para quienes están en grupos de riesgo.

¿Quiénes tienen que vacunarse?

resfrios.jpg

En Argentina, los grupos de riesgo para la gripe incluyen niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas y puérperas, además tienen que vacunarse las personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida) y pacientes inmunosuprimidos (trasplantados, oncológicos, con VIH), incluyendo convivientes y personal de salud, que deben vacunarse anualmente para prevenir complicaciones severas.

Quienes no están incluidos, pero desean o necesitan vacunarse por recomendación médica pueden adquirir la dosis en las farmacias. El precio que tendrá en esta temporada aún no se conoce.

La gripe es una enfermedad contagiosa que se produce por un virus. Se presenta generalmente con fiebre, dolor corporal, en las articulaciones, tos y resfrío. Puede derivar en bronquitis o neumonías. Todos los años hay cientos de fallecidos por esta causa. De allí la importancia de que se protejan los más vulnerables y se tomen otras medidas como ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos y evitar estar en espacios cerrados con mucha gente en temporada de frío, cuando aumentan los casos.

Envío de otras vacunas

El Ministerio de Salud de la Nación ya comenzó la distribución de las vacunas de calendario correspondientes al primer trimestre del año. Son más de 3,4 millones de dosis y sus correspondientes insumos que incluyen jeringas, ampollas y descartadores.

La cartera nacional explicó que entre las dosis incluidas están las de la campaña de sincicial respiratorio que se inicia hoy 12 de enero, recomendada para las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de la gestación y que protege a los recién nacidos del virus que genera bronquiolitis y es especialmente grave en los más chiquitos.

Se incluye también una entrega parcial de vacunas adicionales de triple viral para implementar el adelanto de la segunda dosis contra el sarampión, rubeola y paperas a los 15/18 meses, que se incluye en el nuevo calendario. El objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva debido a la circulación del virus en países de la región.

Seguras y aprobadas

El Ministerio de Salud nacional expresó que "todas las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación son seguras y fueron aprobadas científicamente". Y que las campañas "buscan incrementar las coberturas de vacunación que no solo protegen a la población contra todo tipo de enfermedades sino que también disminuyen las formas graves".

Noticias relacionadas
Los incendios forestales empezaron a multiplicarse la semana anterior.

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Hace 10 años, una caldera del Laboratorio Apolo explotó en la zona sur de Rosario   

A casi una década de la explosión en Rosario, Anmat inhabilitó a Laboratorio Apolo

Copa opera una de las principales rutas internacionales del aeropuerto.

Parate y adaptación en el aeropuerto de Rosario: "No hay ningún inconveniente"

Dos dotaciones de bomberos Voluntarios y Zapadores actuaron en barrio Nuevo Alberdi. No hubo heridos, pero sí daños totales

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Ver comentarios

Las más leídas

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

El aeropuerto de Rosario tendrá interrupciones en la pista

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Lo último

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: Me quedan solo unos días de vida

El impactante posteo que conmocionó al fútbol: "Me quedan solo unos días de vida"

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán

Fueron detenidos en Playa del Carmen y están acusados de haber ejecutado a Jonatan Emanuel Minucci, de 37 años. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el crimen estuvo vinculado al narcomenudeo.

Dos sicarios presos por el asesinato en Tulum del peluquero de Fray Luis Beltrán
Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año
POLICIALES

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Por Alicia Salinas
La Ciudad

Reclaman un área de historia local dentro de la casona de Laprida y Santa Fe

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque
LA REGION

Tragedia por un caballo suelto en la autopista a Santa Fe: murió un penitenciario tras un violento choque

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Todo vacante en el Quini 6, con muchos ganadores en el Siempre Sale

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Ovación
Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito
Ovación

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

Los primeros conceptos en Central de las tres flamantes incorporaciones al equipo de Arroyito

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: Esto no se puede grabar

La inoportuna secuencia del vestuario de Barcelona que captó Lamine Yamal: "Esto no se puede grabar"

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Tras su paso frustrado por Newell,s, Darío Benedetto está cerca de jugar la Copa Libertadores con otro equipo

Policiales
Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés
Policiales

Seis provincias, 18 identidades y un ataque brutal en Rosario: qué se sabe del ladrón cordobés

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Obras demoradas y comisarías saturadas: admiten que el problema seguirá hasta fin de año

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Video: dos jóvenes derraparon en una huida a casi 90 kilómetros por hora

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

Balacera en barrio Triángulo: hirieron a una mujer mientras cenaba frente a su casa

La Ciudad
Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas
La Ciudad

Una obra de la EPE rompió un caño de agua y provocó una laguna artificial en Parque Casas

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: Siempre le ganamos a la inflación

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias: "Siempre le ganamos a la inflación"

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Incendios forestales en la Patagonia: ¿qué hizo Santa Fe para colaborar en Chubut?

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente
Política

Awada confirmó el final con Macri: rumores sobre el nuevo amor del expresidente

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios
Información General

Quini 6: cuántos millones hay en el pozo al no salir los principales  premios

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur
Información General

Tras días de silencio, Milei agradeció a quienes luchan contra los incendios en el sur

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas
LA CIUDAD

Incendio en zona noroeste: una casa terminó destruida por las llamas

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos
Policiales

Balacera a metros del hospital Italiano: hay dos menores de edad detenidos

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes caluroso con apenas unas pocas nubes

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón
Información General

Inhabilitan para conducir por 75 años a la influencer libertaria Eugenia Rolón

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum
Información General

Asesinaron a balazos a un peluquero de Fray Luis Beltrán en un bar de Tulum

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum
Información General

Quién era el peluquero de Fray Luis Beltrán que fue asesinado en Tulum

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica
La Región

Firmat: murió un operario al recibir una descarga eléctrica

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central
Ovación

Gio Lo Celso habló y dejó una frase que impacta de lleno en el mundo Central

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años
Policiales

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste y hay un detenido de 19 años

El plan de Newells para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025
La Ciudad

El municipio liberó 32 terrenos usurpados a lo largo de 2025

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio
Política

Poder, amor y despedida: Macri y Awada se separaron tras 15 años de matrimonio

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador
Información General

Encontraron cinco cabezas humanas colgadas en una playa de Ecuador

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico
La Ciudad

El plan para transformar el ex-Village Rosario, en pausa por el contexto económico

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario se restaura en casa: un astillero local se hará cargo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán
El Mundo

Activistas aseguran que ya hay más de 500 muertes en las protestas de Irán

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano
El Mundo

Trump advierte a Cuba que no le llegará más petróleo venezolano