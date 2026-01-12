Gripe A, cepas 2026: cuándo llegan las vacunas a las farmacias rosarinas

Algunas farmacias ya están tomando reservas. Qué características tienen las de este año. Quiénes deben inocularse. Alerta por el brote en Europa

El brote de gripe A que se desató en Europa , Estados Unidos, México y otros países del hemisferio norte encendió las alarmas en la Argentina, incluso en verano donde se detectaron varios casos de la cepa H3N2K. Ante esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación decidió darle impulso a la campaña 2026 desde el mes de enero, mucho antes que otros años, y ya hay farmacias de Rosario y zona que están anotando a la gente que quiera reservar su dosis. Se estima que las nuevas vacunas llegarán recién en dos meses a los establecimientos y vacunatorios, de acuerdo a información que maneja el Colegio de Farmacéuticos de la ciudad.

¿Cómo estarán conformadas las nuevas vacunas contra la gripe? Es importante destacar que cada año las cepas cambian, justamente teniendo en cuenta qué sucede en el invierno europeo, por lo tanto , la vacunación es anual, gratuita y obligatoria para determinados grupos.

De acuerdo a información que brinda el Ministerio de Salud nacional la vacuna para la gripe 2026 contendrá la protección para las siguientes cepas: H1N1 H3N2 y linaje B . Estas vacunas permiten a las personas que se inoculen evitar las formas graves de la enfermedad, que puede ser especialmente severa para quienes están en grupos de riesgo.

En Argentina, los grupos de riesgo para la gripe incluyen niños de 6 a 24 meses, mayores de 65 años, embarazadas y puérperas , además tienen que vacunarse las personas entre 2 y 64 años con enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales, diabetes, obesidad mórbida) y pacientes inmunosuprimidos (trasplantados, oncológicos, con VIH), incluyendo convivientes y personal de salud, que deben vacunarse anualmente para prevenir complicaciones severas.

Quienes no están incluidos, pero desean o necesitan vacunarse por recomendación médica pueden adquirir la dosis en las farmacias. El precio que tendrá en esta temporada aún no se conoce.

La gripe es una enfermedad contagiosa que se produce por un virus. Se presenta generalmente con fiebre, dolor corporal, en las articulaciones, tos y resfrío. Puede derivar en bronquitis o neumonías. Todos los años hay cientos de fallecidos por esta causa. De allí la importancia de que se protejan los más vulnerables y se tomen otras medidas como ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos y evitar estar en espacios cerrados con mucha gente en temporada de frío, cuando aumentan los casos.

Envío de otras vacunas

El Ministerio de Salud de la Nación ya comenzó la distribución de las vacunas de calendario correspondientes al primer trimestre del año. Son más de 3,4 millones de dosis y sus correspondientes insumos que incluyen jeringas, ampollas y descartadores.

La cartera nacional explicó que entre las dosis incluidas están las de la campaña de sincicial respiratorio que se inicia hoy 12 de enero, recomendada para las embarazadas entre las semanas 32 y 36 de la gestación y que protege a los recién nacidos del virus que genera bronquiolitis y es especialmente grave en los más chiquitos.

Se incluye también una entrega parcial de vacunas adicionales de triple viral para implementar el adelanto de la segunda dosis contra el sarampión, rubeola y paperas a los 15/18 meses, que se incluye en el nuevo calendario. El objetivo es asegurar una protección temprana y más efectiva debido a la circulación del virus en países de la región.

Seguras y aprobadas

El Ministerio de Salud nacional expresó que "todas las vacunas incluidas en el calendario nacional de vacunación son seguras y fueron aprobadas científicamente". Y que las campañas "buscan incrementar las coberturas de vacunación que no solo protegen a la población contra todo tipo de enfermedades sino que también disminuyen las formas graves".